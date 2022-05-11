Мобилизационная модель как ключ к Победе в экономической войне с коллективным Западом

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 мая 2022, 10:56 Юрий Воронин - доктор экономических наук, профессор, заместитель Председателя Совета министров Татарской АССР, Председатель Госплана ТАССР; Первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР; деп

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Спецоперация по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также «демилитаризация и денацификация Украины» выявила все существенные недостатки государственного управления Российской Федерации. Эти недостатки начали проявляться с момента «гайдаризации» экономики, но особенно с 2000-го года. Они касаются прежде всего трех важнейших направлений национальной безопасности России – в сферах экономической, военной, идеологической.

Демилитаризация и денацификация Украины не положат конец спецоперации. Нужно четко и однозначно осознать, что США и коллективным Западом объявлена широкомасштабная война России, отстаивающей свой суверенитет и свой особый путь развития, не только в военной, но, самое главное, в экономической и социальной сферах. И эта война, к сожалению, надолго и будет весьма жесткой.

Своими корнями эта социально-экономическая война США и его сателлитов уходит в 20-е, 30-е и 50-е годы прошлого столетия. Развал СССР в 1991 году был нацелен США не только на распад Советского Союза, но и на расчленение и дезинтеграцию России. Однако последнего не случилось. Но все равно и в 90-е годы такая политика продолжилась в форме оккупации Западом российского экономического поля. Но и это не достигло запланированных гегемонистских результатов Запада.

Нынешняя попытка России бросить вызов США и их союзникам вызвала негативную реакцию в форме широкомасштабной экономической войны. Спецоперация на Украине просто развязала Западу руки. Украина с начала спецоперации получила оружия и финансовой помощи от стран НАТО более чем на 15 млрд долларов.



К сожалению, Россия, начав спецоперацию на Украине, рассчитывая на быстрое ее завершение, не подготовила необходимого антисанкционного экономического плана и не протестировала заблаговременно, как это делает сейчас Китай, наиболее узкие места народно-хозяйственного комплекса. Поэтому главный удар США и коллективный Запад наносят по политико-экономическому полю, финансовому потенциалу России: санкционная атака нацелена на изоляцию российской экономики от мировой, обрушение ее, а следом за этим - разрушение и политической системы, расчленив Россию.



Против России после начала специальной операции на Украине было введено 5 (пять) пакетов санкций, более 7300 различных ограничений — до сих пор такому давлению не подвергалась ни одна страна в мире. Даже перед Днем Победы над фашисткой Германией – 9 мая - США и Великобритания обнародовали новые санкции против России, нацеленные на самые разные сферы – от бухгалтерских услуг, СМИ до оборонной промышленности, призванные в первую очередь закрыть пути обхода уже существующих санкций, еще туже затягивая петлю вокруг российской экономики.



Другими словами, обеспечение Украины оружием, деньгами, с учетом объема санкций имеют все признаки тотальной войны против России.

Между тем попытки правительства России противопоставить санкционной войне экономические контрмеры, не разрабатывая при этом детальной программы, в том числе и на перспективу, отчетливо вскрыли неэффективность, убогость системы управления России.



О «качестве» российской системы управления, не способной решать сложные, не традиционные проблемы, приведу простой, но понятный пример, связанный с санкционной войной.

В отчете перед депутатами Госдумы Председатель Правительства М. Мишустин обобщил, что правительство в 2021 году работало почти в круглосуточном режиме и добилось выдающихся результатов. Что касается санкций, посыпались цифры: сколько правительство выделяет авиапрому, сколько на развитие промышленности и сельского хозяйства, малому бизнесу. И ни слова, какие результаты будут достигнуты по итогам 2022 года. Другими словами, изложены меры не радикального характера, к коренному изменению внутренней политики в условиях санкционной войны не приведут.



Более откровенно обрисовали картину «развития» экономики в 2022 году в ходе выступления в Совете Федерации Первый вице-премьер А.Белоусов и Председатель Счетной палаты А.Кудрин. Они озвучили, что Минфин и Минэкономразвития, ориентируясь, что пакеты санкций пересмотрели экономические планы на 2022 год, и России потребуются как минимум два года на адаптацию к санкционному режиму. При этом правительственные «эффективные менеджеры» сообщили, что по итогам 2022 года рост инфляции в России составит до 20%, а ВВП может уйти в минус более, чем на 10%. Видимо наши «эффективные менеджеры» просто согласились с аналитиками компании S&P Global Market Intelligence, что из-за западных санкций на восстановление экономики России до уровня 2021 года потребуется десять лет.



Другими словами, правительство вместо того, чтобы предлагать эффективные меры и реально мобилизовать имеющихся ресурсы, предложили парламенту России согласиться с мрачными прогнозами падения ВВП, инвестиций, доходов населения и рост инфляции, внеся соответствующие коррективы в плановые документы на 2022 год.



Депутаты Госдумы РФ и сенаторы Совета Федерации спокойно выслушали отчеты и удовлетворенно завершили слушание. Ни у кого не возникло предложений, что можно сделать, чтобы по итогам уже 2022 года не только обеспечить минимальный экономический рост, но хотя бы не уйти в минус.



Удивление вызывает и то, что ни одна партия в нынешних сложных для России условиях – все усиливающихся и расширяющихся тотальных санкциях - не внесла антисанкционных предложений, чтобы реально добиться повышения национальной безопасности во всех сферах: оборонно-экономической, идеологической, внешнеполитической. Пакет КПРФ - «Двадцать неотложных мер для преображения России», во-первых, был разработан еще до санкционной войны и, во-вторых, весьма примитивен в сопоставлении с нынешними жесткими условиями, обрушившимися на Россию.



Невольно вспоминается одно из обобщений о России Первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка: «С плохими законами и хорошими чиновниками вполне можно править страной. Но если чиновники плохи, не помогут и самые лучшие законы». Не мог предвидеть «железный канцлер», что через столетия в России будут плохие и те, и другие.



Между тем, даже при тотальных санкциях коллективного Запада, имеющийся российский ресурсный потенциал позволяет обеспечить прирост ВВП минимум на 5% при проведении научно обоснованной экономической политики и смены модели социально-экономического роста. Смогло же промышленное производство в первом квартале 2022 года обеспечить рост и прибавить по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 5,9%. Но даже и это не все возможности отрасли для обеспечения расширенного воспроизводства на собственной технологической базе.



О значительных ресурсах, запасе прочности и возможностей обеспечения расширенного воспроизводства на собственной технологической базе свидетельствует то, что агрегированный индекс промышленного производства даже через тридцать лет «реформирования» составляет 85% к уровню 1990 года, по текстильному и швейному производству этот уровень составляет 24,6%, по обработки древесины и производству изделий из дерева - 51,4, по производству машин и оборудования - 53,5, по производству транспортных средств и оборудования – 69,6, по добычи полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических) - 71,6%.



Если сегодня по экономическим показателям Россия находится на 95-м месте, по уровню безопасности на 92-м, по уровню коррупции и эффективности управления на 99-м месте в мире, если уровень жизни россиян за последние 7 лет упал на 10%, а 30% населения имеют доходы менее 19 000 рублей в месяц и по уровню жизни Россия занимает 90-е место среди 142 стран мира, то нетрудно представить, каков будет социально-экономический уровень в России в конце 2022 года, если политическое руководство страны и народные избранники Федерального собрания согласились с прогнозом экономических «эффективных менеджеров» правительства.



В этих сложных, жестоких для России условиях Госдума РФ могла бы не просто заслушать отчеты правительства и ЦБ за 2021 год, а заслушать исполнение национальных проектов, особенно по импортозамещению по итогам I квартала 2022 года, а также проанализировать исполнение Федерального бюджета на 2022 год и плановый период (2023-2024 гг.), не допуская не только корректировок показателей в сторону снижения, а наоборот, если и корректируя, то в сторону реального качественного и количественного роста, не допуская никакой рецессии.



Можно сделать первый основополагающий вывод: в условиях современных глобальных и жестких вызовов, чтобы Россия сохранилась как суверенное государство, как единая территория, как единый многонациональный народ, объективно необходим переход на особый путь - путь увеличения национальной безопасности единого народно-хозяйственного комплекса – переход на мобилизационную модель развития в оборонно-экономической, идеологической, внешнеполитической сферах.



Мобилизационная модель, особо подчеркнем, – это прежде всего модель развития, а не выжидания: авось пролетит, авось вернутся и все вернется на круги своя. Эта модель, подчеркнем особо, базируется на использовании внутренних ресурсов в оборонной, социально-экономической, идеологической, внешнеполитической сферах, которые в особых условиях могут быть срочно задействованы для повышения национальной безопасности страны.



Вновь вынуждены вернуться к теме формирования мобилизационной экономики как составной части мобилизационной модели и особого типа развития в особых экономических условиях, требующих специфических, качественно иных методов управления, чем это делается в нормальных условиях.



Мобилизационная экономика означает поворот экономической политики в сторону форсированного формирования отечественного производства особого типа, предполагает концентрацию материальных, финансовых и кадровых ресурсов на ключевых направлениях национальной экономики, активной поддержки этого направления институционально и идеологически, формирования особой кадровой составляющей.



При формировании мобилизационной экономики в сложившихся условиях самым главным, хотим мы этого или не хотим, становится отказ от монетаристской либеральной модели «роста», отказ от всех пагубных механизмов, которые были запущены в 1990-е годы и которые завели экономику страны в Величайшую российскую депрессию.



Речь идет о сломе старой модели экономики, именно о сломе, как этого требует тотальная санкционная война и нынешнее социально-экономическое положение России. Это, в частности, неоднократно обосновывают эксперты, придерживающиеся научной экономической теории.



Спецоперация на Украине остро поставила вопрос – какова наша идея, наша идеология, способные консолидировать общество, понятные народу. Как можно вести борьбу с нацификацией, не имея государственной идеологии и национальной идеи?



Именно четкая, понятная всем идеология позволила советскому народу, находящимся фактически за железным занавесом, в годы первых пятилеток сформировать мощный народнохозяйственный комплекс и выиграть самую жестокую войну с фашизмом.



Современный Китай, построивший модель государственного планово-рыночного механизма, наглядно доказал свою эффективность даже в условиях санкционного давления Запада. Китайская государственная идеология социализма, в полной мере использовавшая успешный опыт советского государства, уже несколько десятилетий обеспечивает самые высокие темпы экономического роста в мире и повышение жизненного уровня полутора миллиардного (!!) населения страны. Этого, к сожалению, не понимают не только с точки зрения теории, но и на практике сторонники рыночного фундаментализма, руководители нынешнего экономического блока исполнительной власти России.



Вынужден сделать второй основополагающий вывод: исходя из крайне негативных результатов тридцатилетнего «реформирования» экономики страны, в условиях санкционной войны, политическое руководство России должно, наконец, понять, что нельзя усидеть на стуле одной половинкой – в конце концов, провалишься. Россия должна либо вернуться в мировое консервативно-капиталистическое экономическое поле, принеся извинения за выдвинутый США и НАТО ультиматум, либо сменить политико-экономический курс.



Я неоднократно обосновывал, что социализм можно построить в отдельно взятой стране, а капитализм, в любой его форме, тем более в условиях жестких тотальных санкций - нет. Нынешнее противостояние России и Запада, а если говорить прямо и откровенно – широкомасштабная война - является ярким подтверждением этого. Достаточно было России начать действовать в рамках права на самооборону, прописанного в Уставе ООН, высказать предложения об опасности расширения НАТО на восток угрожающей нашей безопасности, как США и коллективный Запад тут же начал вводить санкции в отношении России. Поэтому политическому руководству Российской Федерации предстоит определиться, в каком направлении и на основе какой государственной идеологии будет развиваться страна.



Исходя из динамики развития общественно-экономических формаций, позитивного опыта Советского Союза и особенно Китая, наиболее приемлемой для Российской Федерации могла бы быть модель политико-экономического развития, опирающаяся на государственный планово-рыночный механизм, формирующий социально справедливое общество социалистического типа. Планово-рыночный (!) на государственной основе. Этому в значительной мере будет способствовать формирование мобилизационной модели развития во всех сферах народно-хозяйственного комплекса России.



В нынешних сложных условиях начать процесс формирования мобилизационной экономики, а в ее рамках процесс построения новой модели социально-экономического и политического развития придется вести весьма жестко: прежде всего необходимо убрать «эффективных менеджеров» - приверженцев мировых финансовых элит из высших эшелонов российской власти, учеников Гайдара, доведших страну до Величайшей российской депрессии. Они сильно заражены ущербным прозападным системно-либеральным элементом. Именно на них, как подчеркнул В. Путин, делают ставку страны коллективного Запада, на «так называемую пятую колонну, на национал-предателей… На тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живёт там, и «живёт» даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию».



Абсолютно прав президент РФ В. Путин. Об этом, в частности, свидетельствует побег из России туда, на Запад, пяти вице-премьеров и более десятка «эффективных топ-менеджеров».



Сама объективная ситуация санкционной войны требует замены «эффективных менеджеров», не способных в экстренной ситуации мобилизовать внутренние ресурсы не просто для обнуления санкций, а для мощного рывка даже в этих сложных условиях, на специалистов, болеющих за Россию.

Нами разработана «Комплексная программа вывода России из кризиса и перехода к устойчивому социально-экономическому росту» с учетом ускоренного жесткого перехода к мобилизационной экономике. Реализация Комплексной программы позволит не только обнулить санкционный режим уже в течение первого года ее исполнения, но и обеспечить выход на рост экономики. Разработана также и программа «Где взять деньги?» для инвестиционного рывка, позволяющая ускоренное вовлечение в российскую экономику не менее сотни трлн. рублей для выведения экономики как минимум на десятипроцентный (10%) прирост экономической активности. Эта сумма может быть многократно увеличена, если заставить (!!) российских олигархов вернуть оффшорные деньги в экономику России.



Мы доводили до общественности некоторые качественные составляющие мобилизационной экономики, на основе стратегического плана мобилизации имеющихся ресурсов, изложенных в «Комплексной программе…» («Аргументы недели», 01.03.2022г.)



Здесь же обратим внимание на два аспекта из «Комплексной программы…» Во-первых, несмотря на то, что мобилизационная модель рассчитана на краткий промежуток времени – до обнуления санкционного удара и вывода страна на траекторию экономического роста – страна не может развиваться без стратегии своего развития, без понимания своего будущего. Подчеркнем, что, например, в Китае разработана и реализуется программа развития страны на перспективу до 2035 года. Поэтому даже в этих жестких условиях санкций необходима разработка «Стратегия социально-экономического развития России на 25-30 лет». Реализуемые же в России национальные проекты хотя и позитивны сами по себе, но они, к сожалению, не связаны друг с другом и не представляют целостную увязанную стратегию.



Во-вторых, в условиях мобилизационной экономики и на перспективу для повышения государственного контроля за исполнением указов президента, законов, постановлений и распоряжений правительства, других нормативных актов, а также договоров и обязательств во всех сферах жизнедеятельности государства и общества на базе Контрольного управления администрации президента, Счетной палаты РФ, Совета безопасности сформировать Комитет государственного контроля, подотчетного президенту Российской Федерации.



Крайне важно при формировании мобилизационной модели сформировать соответствующую правовую базу для максимально эффективного использования всех внутренних ресурсов, наполнения ими государственных и частных секторов экономики в период тотального санкционного напора со стороны Запада. Следует также обновить Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» с учетом нынешней обстановки.



* * *



Таким образом, главным, чтобы не просто выдержать, а выиграть длительную экономико-оборонную войну с Западом в условиях мобилизационной экономики, становятся смена нынешнего ущербного политико-экономического курса, введение в оборот фактически замороженных внутренних ресурсов, усиление роли государства и государственного контроля в экономической жизнедеятельности на основе планово-рыночных механизмов, ориентация на подлинное стратегическое прогнозирование и императивное планирование.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции