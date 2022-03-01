Мобилизационная экономика как выход из санкционных вызовов коллективного Запада

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 марта 2022, 12:27 Юрий Воронин, доктор экономических наук, профессор, заместитель Председателя Совета министров Татарской АССР, Первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР; депутат Государственной Думы (вто

24 февраля президент РФ В. Путин в ответ на просьбы о помощи от глав ЛНР и ДНР объявил о начале так называемой военной «спецоперации» на Донбассе. Он подчеркнул, что цель кампании - защита мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые «на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризация и денацификация Украины». Во вторую очередь, отметил В. Путин, Россия действует в рамках права на самооборону, прописанного в Уставе ООН, поскольку расширение НАТО на восток угрожает нашей безопасности.

В ответ коллективный Запад и США начал вводить санкции в отношении России, которые становятся тотальными и все более жесткими. О том, что санкции будут чудовищно жесткими, никто не сомневался.

Уже 24 февраля США были введены санкции по четырем российским банкам (ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и «Открытие»). Разорваны связи с финансовой системой США для «Сбера» и 25 его «дочек».

Объявил о пакете санкций в отношении России и Евросоюз, фактически ударив по стратегическим отраслям российской экономики, блокируя доступ к технологиям и рынкам, которые для России являются ключевыми. Европейские производители и банкиры теперь не могут сотрудничать с компаниями России, производящими продукцию двойного назначения. Запрещена продажа российским авиакомпаниям самолетов европейского производства, оборудования и запчастей к ним, автопроизводители отказались поставлять машины в РФ. Запрещено поставлять в Россию полупроводники, микроэлектронику, сенсоры, лазеры, оборудование для производства микросхем и другие товары, которые могут применяться в оборонной промышленности, поставлять товары и оборудование, которое применяется при нефтепереработке. Под рестрикции подпали операции с российским суверенным долгом и проект «Северный поток – 2». О заморозке активов Банка России и о запрете российским предпринимателям использовать свои активы на рынках сообщества приняли решение Евросоюз, США, Канада и Великобритания.

Все страны Евросоюза выступают за отключение российских банков от системы международных денежных переводов – SWIFT - своего рода «мозг» всей мировой банковской системы, а также о запрете на экспорт нефти, газа и металлов. Эти два ограничения связаны между собой, поскольку Европа активно покупает у России сырье и расплачивается валютой через международную платежную систему. Контролировать выполнение санкций против России будет специальная международная группа.

Итак, если говорить о политико-экономической сути нынешних процессов, то Россия оказывается во всё большей международной изоляции, её фактически выдавливают из международной глобальной системы, контролируемыми западными финансовыми институтами, усиливая игру на нервах для российских граждан.

Введение жестких санкций, направленных на ограничение интеграции России в мировую экономику, для экономики в целом – это угроза нарастания научно-технологического отставания, риски выхода из строя важнейших технологических систем, остановка сотен предприятий. Ущерб от разрыва многочисленных связей с окружающим миром может быть существенным.

Жесткие международные санкции для населения - это очередной виток сужения доступного ассортимента товаров и услуг, обвал рубля, рост цен, новый виток инфляции, обесценение накоплений, рост безработицы за 10 процентный рубеж и дальнейшее обнищание населения.

На фоне сложной нынешней геополитической обстановки курс рубля обвалился до рекордно низких значений, Банк России поднял ключевую ставку сразу до 20% - абсолютный рекорд, индексы московской биржи на открытии торгов упали на 45-49%, фондовый рынок пережил крупнейший обвал в истории. Если учесть, что это уже девятое, начиная с 2021 года повышение ключевой ставки и очередная биржевая реакция, то эти меры - без развития реального сектора экономики - мало эффективны, сравнимы с затыканием прорыва водяной трубы ватой.

Подчеркну особо, что вместе с негативными последствиями международная изоляция России содержит и позитивный аспект. Эта изоляция, наконец, если её использовать разумно, может реально помочь России отойти от той ущербной монетаристской либеральной модели «роста», которую ей навязали в 90-годы, в том числе и отказаться от внешнего управления финансами.

В условиях глобальных санкций против России 28 февраля на оперативном совещании у премьера М. Мишустина правительство РФ объявило о дополнительных мерах поддержки экономики, стабилизации финансово-экономической ситуации – новый антикризисный план. Речь идет о налоговых льготах для компаний, занимающихся научными и технологическими разработками, грантах аграриям и масштабной амнистии капиталов. Это в принципе верные шаги и этот третий антикризисный план М. Мишустина верен для мирного времени и слабо повлияет на сложившееся в стране чрезвычайное положение (ЧП).

В условиях современных глобальных вызовов перед страной встает архизадача - самосохраниться как суверенное государство, как единая территория, как единый народ, укрепление национальной безопасности всех ее составляющих - в идеологической, внешнеполитической, оборонной сферах и особенно в экономической области. Другими словами, в новых условиях необходимо найти особые пути увеличения национальной безопасности единого народно-хозяйственного комплекса. И такие пути мировая практика выработала. Это прежде всего мобилизационная модель развития.

Вновь вынужден вернуться к теме формирования мобилизационной экономики как особого типа развития для возрождения национальных экономик в особых экономических условиях, требующих специфических, качественно иных методов управления, чем это делается в нормальных условиях.

В критические для стран периоды мировая практика не раз использовала рычаги мобилизационной модели экономики.

Вспомним позитивный опыт противостояния молодого Советского государства жесточайшей Западной финансовой блокаде.

Известно ёмкое обобщение Сталина, сделанное им на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г. о том, что тот путь, который преодолели ведущие страны за 100 лет, нам нужно пробежать за 10: «Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Именно мобилизационная модель, проведенная ударными темпами, позволила обеспечить ускоренную и успешную индустриализацию и модернизацию молодого Советского государства. Победа советского народа в Великой Отечественной войне очень четко подвела итоги этого 10-летнего периода и реализации мобилизационной модели экономики.

Характерными в плане использования мобилизационной экономики являются также опыт США для выхода из Великой депрессии 30-х годов, опыт Советского Союза, Германии и других стран для восстановления экономик после отечественной войны 1941-1945гг., в Китае при развертывании стратегии построения социализма с китайской спецификой.

В нынешних сложных для России условиях, все усиливающейся международной изоляции страны, начать процесс построения новой модели социально-экономического и политического развития – формирования мобилизационной экономики - придется вести весьма жестко: прежде всего необходимо более активно развернуть экономическую политику от сырьевой ее направленности в сторону восстановления отечественного (!) производства, опираясь на собственные силы и мощные накопленные внутренние ресурсы, жесткого, ускоренного роста производительности общественного труда на основе стимулирования научно-технического прогресса, концентрации материальных, финансовых и кадровых ресурсов на ключевых направлениях национальной экономики, активной поддержки этого направления институционально и идеологически, формирования кадровой составляющей.

В рамках мобэкономики предлагается срочная разработка комплексной программы антисанкционных мер, формирование не столько процесса восстановления, сколько ускоренного развития народнохозяйственной базы замкнутого цикла на основе высокого уровня импортозамещения, минимизируя негативное внешнеэкономическое воздействие на отечественную экономику.

Необходимо, наконец, понять, что главный тормоз социально-экономического развития в России заключен в том, что именно за годы 30-летнего «реформирования», когда главным критерием развития стало «делать деньги», достижение сверхприбыли любой ценой – коррупционными связями, грабительской приватизацией, воровством, взяточничеством, ситуация по всем направлениям экономики, научно-технического прогресса значительно отстала от развитых стран. При дальнейшем продолжении реализации ущербной монетаристской модели экономического «роста» Россия будет отставать от развитых стран еще более быстрыми темпами. А слабых, как известно, бьют.

Нами разработана «Программа вывода России из кризиса и переходу к устойчивому социально-экономическому росту» с учетом ускоренного жесткого перехода на период – не более 5-7 лет - к мобилизационной экономике. Разработана также и Программа «Где взять деньги?» для инвестиционного рывка, позволяющая вовлечение в российскую экономику не менее сотни трлн. рублей для выведения экономики как минимум на десяти процентный (10%) прирост экономической активности. Эта сумма может быть многократно увеличена, если заставить (!!) российских олигархов вернуть оффшорные деньги в экономику России.

Первоочередные качественные составляющие мобилизационной экономики, включают в себя:

- повышение роли государства в экономической политике при оптимальном сохранении рыночных механизмов;

- создание национальной независимой финансовой системы с учетом перекрытия каналов вывоза капиталов из страны;

- возрождение отечественной науки и на этой основе - формирование инновационной экономики нового типа;

- развитие отечественного производства на новой научно-технической и технологической основе, концентрацию материальных и финансовых ресурсов на приоритетных отраслях отечественной экономики, увеличение доли государственных предприятий, особенно в сфере производства средств производства;

- восстановление системы планирования, причем не только краткосрочного (пятилетнего), но и самое главное - среднесрочного и долгосрочного с помощью современных автоматизированных систем управления, основанных на цифровых технологиях;

- формирование бюджета развития, значительное увеличение нормы накопления, объема инвестиций в наращивание основного капитала (реального отечественного производства);

- обеспечения максимальной защиты от внешних факторов, реальной деофшоризации экономики;

- усиление диверсификации экспортных рынков путем продвижения российских товаров и услуг на рынки Латинской Америки, стран Африки и Ближнего Востока;

- восстановление системы воспроизводства кадрового резерва;

- создание системы государственного контроля как важнейшего условия укрепления исполнительской дисциплины на всех уровнях.

Реализация качественных составляющих мобилизационной экономики позволит российской экономике не только снизить санкционные составляющие коллективного Запада и США, но и обойти их, реализуя подлинную независимость, обеспечить высокую эффективность, как и в российской армии.

Мобилизационная экономика первым шагом предполагает радикальную смену значительной части правящего сословия – «эффективных менеджеров», кадровую революцию - реальную борьбу и ликвидацию коррупции, воровства государственных средств, взяточничества как институтов воспроизводства олигархата.

Самое сложное в проблеме кадровой составляющей то, что специалистов-профессионалов, которые понимают, какая может быть альтернативная модель нынешнему социально-экономическому курсу, к сожалению, осталось очень мало. Их надо собирать по крупицам. И это сегодня главная задача президента В. Путина, если он действительно хочет добиться снижения санкционных вызовов коллективного Запада и США.

Наши зарубежные стратегические конкуренты весьма опытно отвлекают внимание высшего политического руководства России и крупный олигархат на все новые и новые санкции, сталкивая их между собой.

Наступление на Кремль началось прежде всего по линии конфискации за рубежом наворованного российской элитой и вывезенных 4-5,5 трлн. долларов, что ведет к недовольству политического руководства, с одной стороны, и к расколу «элиты», с другой. Решение проблемы идет все более в направлении организации давления на высшее политическое руководство страны с целью получения нужного Западу и США результата.

Не удивительно, что многие должностные лица президентской вертикали и их семьи ищут «запасной аэродром» - вид на жительство или гражданства в странах, которые, как ни парадоксально, по их же заявлениям являются врагами России. Только этим можно объяснить предательство «элит», когда 82 депутата Госдумы РФ, 15 февраля 2022 года воздержались от голосования за признание ДНР/ЛНР, а следовательно, и не попали под санкции ЕС.



Таким образом, главными условиями снижения санкционного напора коллективного Запада и США на экономическую составляющую национальной безопасности России является скорейшее формирование мобилизационной модели экономического развития страны на планово–рыночной основе с упором на государственное регулирование народно-хозяйственного комплекса и особенно стратегических отраслей промышленности.

Именно эта модель, как свидетельствует мировой опыт, позволит не только резко сократить санкционное давление на экономику, но и обеспечит необходимую экономическую безопасность страны.

При этом крайне важно при формировании мобилизационной модели сформировать соответствующую правовую базу для максимально эффективного наполнения государственных и частных секторов экономики в период тотального санкционного напора со стороны Запада.

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