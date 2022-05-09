Экономист Максим Чирков: Если произойдет передача российских активов, то доверие к западным активам снизится просто драматически

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 мая 2022, 13:51

Максим Чирков считает, что передача российских активов приведет к масштабному кризису. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Такие инициативы подрывают доверие к западным стандартам, соблюдению прав. Это все равно, что нарушать Уголовный кодекс. Предлагается отобрать, украсть, изъять без каких-либо оснований, - вот в чем заключается предложение».

«Теоретически это возможно. А вот практически – это большой вопрос. Я считаю, что тут будет возникать большая проблема перед западными странами. Если произойдет передача российских активов в сторону какой-либо третьей стране, то доверие к западным активам снизится просто драматически. Это реально может привести к серьезному кризису, с которым западные страны еще не сталкивались. С другой стороны, кризис будет неожиданный, так как в западные активы держат физические и юридические лица других стран, с которыми, например, есть сложные отношения с США. Они все имеют шанс осознать риски, которые несут подобные вложения».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что странам ЕС необходимо изъять замороженные резервы России, чтобы впоследствии эти средства пошли на восстановление Украины.

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