Экономист Александр Разуваев: «Сильно пострадают западные инвесторы, так как инвестиции на Московской бирже заморожены»

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 мая 2022, 15:36

Фото: pixabay.com

Александр Разуваев считает, что от контрсанкций в первую очередь пострадают западные инвесторы. Такую точку зрения он высказал изданию «Аргументы недели».

«Санкционная война имеет место быть. Рынок наш не такой маленький. Больше всего Запад страдает от подъема цен на нефть и газ. Это инфляция издержек, и победить ее путем повышения процентной ставки невозможно. Сильно пострадают их инвесторы, так как инвестиции на Московской бирже заморожены. Считается, что мы суммарно заморозили их инвестиции на 500 млрд., что превышает 300 млрд., на которые они заморозили наши резервы».

«Мы огрызаемся. Потери от заморозки бумаг и инфляции издержек – хуже».

Ранее Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах против недружественных государств.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции