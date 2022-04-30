Аргументы Недели → Мнение 13+

30 апреля 2022, 11:03 Василий Тресков, журналист

Эта фраза нередко звучит в фронтовых сводках. За ней стоит – великий подвиг. «Ценой жизни» сержант десантник спас раненых, отбив атаку нацбатов на медсанчасть. «Ценой жизни» гвардии лейтенант вытащил из подвалов замурованных мирных жителей, рядовой военнослужащий, своим телом накрыл мину, сохранив жизни товарищей, спецназовец, парень из Дагестана, попав в засаду, вступил в неравный бой с боевиками, а затем подорвал себя осколочной гранатой, но не сдался врагу. Подвиги достойные легендарных героев Великой Отечественной войны таких как Матросов, Гастелло и других – сегодня совершают их внуки и правнуки.



На фоне скупых строк о подвиге - фото молодых благородных мужественных лиц, тех, кто способен жить во имя добра и созидания, кто готов защищать незащищенных от обидчиков, кто бескорыстно любит Родину, как мать, кто не считает дивиденды, кто верен своему слову чести. Про таких говорят, что на них Россия держится. Каждая жизнь - это частичка оплота страны, это - индивидуальный шедевр природного творца. Шедевр, который не подается рыночным расценкам, потому что бесценен. Потеря каждой такой жизни - это тяжелый удар для страны.



Их имена не сверкают ореолом на страницах либеральной прессы, потому что там в цене по рыночным расценкам, другие «герои», чья жизнь практически не имеет смысла для народа, потому что пресмыкаются перед врагами России, чтобы спрятать свою многоцветную шкурку-жизнюшку в закордонную виллу, обгадив свою Родину, которая дала им жизнь.



К сожалению, все чаще мелькают траурные фотографии наших парней с открытыми, мужественными лицам, чьи жизни сжирает война. И потому мы должны всегда помнить, что ценой жизни российские герои спасают жизнь на земле, сохраняют города от разрушений, защищают людей от массового истребления за то, что они говорят на родном языке.



Сегодня ценой своей жизни наши ребята не только самоотверженно спасают тысячи жизней, детей и женщин, но отодвигают на определенное время гибель цивилизации. На место погибших приходят новые герои, чтобы не умирала память о них. Через боль и кровь Донецка и Луганска под красным флагом, рождаются истинные герои, которые приходят на смену бутафорным голливудским американским суперменам или телевизионным многосерийным бандитам-отморозкам. Сегодня востребован новый герой, который совершает реальные подвиги, защищая страну. Он скромен в быту, но грозен в бою. Как тот скромный российский парень, уничтоживший сорок нациков, защищая медицинский пункт с раненными товарищами. Это гораздо круче, чем безбашенные мажоры, от обжорства кувыркающие на лендкрузах, наглые, хамовитые блогеры, кривляющиеся в интернете. Новые ценности вытесняют культ денежного чучела. Поколение меняет кумиров.

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