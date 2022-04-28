Советский аукцион: Россия оптом и в розницу

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 апреля 2022, 16:11 Михаил Смиренский,

Многолетняя история о том, как еще Московское княжество прирастало землями тех, кто сами желали бы растащить Россию на местечковые огородики, прекратилась в 1917 году. Именно после залпа Авроры новые советские вожди, оседлавшие царский и прочие российские троны, начали щедро раздавать обратно не только то, что их отцы и деды завоёвывали для империи, но и то, что испокон веку принадлежало лишь России.



Кемска волость? Да забирайте…



Забавная сценка из известной комедии, хоть и в художественном воспроизведении, по сути была документальной копией постреволюционной политики Советской России. Судите сами.



3 марта 1918 г. Россия по настоянию Ленина в г. Брест-Литовске подписала с Германией позорный договор о мире, названный в народе «Брест-Литовским сговором». (Очевидно, в честь этого антинационального пакта современных россиян до сих пор потчуют в торговых лавках одноименным сыром – авт.) Документ был подписан вопреки подавляющему большинству голосов «против». Ленин, продавливая свою позицию, тогда убеждал всех, что на самом деле этот договор - якобы лишь хитрый манёвр большевиков, необходимый для того, чтобы притупить бдительность западных буржуинов: «… Нам необходимо додушить буржуазию, чтобы у нас были свободны обе руки». Вождь лукавил, но руки таким образом себе освободил. Для чего?



Во-первых, и без того идеологически разбавленная как компот в столовой Красная гвардия стала разбегаться по своим деревням и хуторам, бросая оружие и оставляя позиции. Как писал затем германский генерал Гофман: «… Это самая комичная война из всех, которые я видел!» «Освободившимися» руками Ленин тут же начал щедро раздавать в качестве «контрибуций» жирные подконтрольные лишь России земельные территории.



Немцы уже без всяких боев получили Прибалтику и приличный кусок Белоруссии. Финляндия и Украина умудрились выправить себе статус т.н. «независимых» государств. Часть Грузии, включая Батуми вождь пожаловал Турции. В результате «мирного договора» Россия без единого выстрела потеряла территорию площадью в… 780 тыс. кв. км с общим населением в 56 миллионов(!) человек, что по сути составило треть населения всей тогдашней Российской империи. Но и эта «прибавка к западным пенсиям» не была окончательной: Советы получили от Германии документальный оброк на 6000.000.000 (!) тех еще немецких марок контрибуций плюс возмещение «прочих понесенных убытков» в размере еще 500.000.000(!) золотых полновесных рублей! В качестве уже второстепенных дополнительных бонусов Ленин согласился и на полный разгон слабой Красной гвардии, и на окончательное устранение в ее рядах еще дореволюционных специалистов из числа царских офицеров и генералов, согласившихся на свою голову сотрудничать с большевиками.



Так что т.н. «красный террор» вовсе не был изобретением Иосифа Сталина: тот стал лишь его талантливым приемником и ярым последователем! И еще неизвестно, каким был бы жизненный финал самого Ильича, не сожри его в январе 1924 г. модная тогда «болезнь от удовольствий» - сифилис.



Что касается Украины. Еще за месяц до полного подписания Брест-Литовского договора между Россией и Германией подсуетившаяся делегация от Киевской Рады в том же Брест-Литовске успела подмахнуть сепаратный договор с Центральными европейскими державами (Австро-Венгрия, Германия, Болгария, Турция) о т.н. «суверенитете» Украины. Взамен своим «старшим партнерам» Киев пообещал «…не вступать в союзы, направленные против Центральных держав и поставлять им продовольствие и сырьё.» Россия попыталась было противиться, но…



В общем, в новой истории масштабно врать и еще более ненавидеть Россию Киев начал уже при Ленине. Сегодня мы видим глобальный рецидив того социалистического недуга. Да, дорого нам встали похотливые утехи вождя!



Даешь кукурузу, отдаешь Крым?



Спорный, как и его собственная политика, Никита Хрущев, сменив Сталина, тут же предал всемирной обструкции все начинания последнего. И напрасно: народ лишь за победу в войне, начатую, правда, не без опосредованного участия вождя, многое простил Иосифу. Даже многочисленные тяжкие репрессии.



Хрущев торопился списать их лишь на Сталина с единой целью: спрятать от народа и свое кровавое участие в тех арестах, ссылках и расстрелах. Потому до людей так и не дошли подробности того, как именно Сталин, например, активно увеличивал территорию Советской империи.



В ноябре 1922 г. в состав РСФСР была включена созданная Дальневосточная республика.



В 1924 г. заполярный остров Врангеля, на который уже было положили глаз канадцы, тоже стал российским. Этим решением Россия не только укрепила свои позиции в Заполярье, но и спасла от гибели уже высадившихся без подготовки и припасов на остров канадских пилигримов: накормили, обогрели и отправили домой писать грустные мемуары.



В мае 1925 г. с Сахалина были выведены японские войска.



Но основные территориальные бонусы Россия получила во время и после Великой Отечественной войны. В 1944 г. в состав СССР по просьбе руководства вошла Танну-Тувинская республика. В 1945 г. после разгрома Японии к РСФСР отошли Курильские острова и Южный Сахалин. В 1944 г. – часть Карело-Финской республики. В том же году – часть Эстонии и Латвии. В 1945 г. по решению Ялтинской и Потсдамской конференций советской стала Восточная Пруссия, названная Калининградской областью, а Кенигсберг – Калининградом.



В 1947 г. по мирному договору с Финляндией в состав Мурманской области вошел город Печенга и т.д. Заметим, что все эти территориальные изменения произошли либо по совместному решению СССР, США и Англии, либо по просьбам правительств самих республик. Западу тоже грех жаловаться: в 1946 г. в оккупированной Германии были созданы англо-американские управления по экономике, транспорту, связи и т.д. (т.н. «Бизония»). В 1949 г. на мировой карте появилось новое государство – ФРГ, полностью подконтрольное англосаксам, а Эльзас и Лотарингию отжала себе Франция. Теперь о Крыме…



Осенью 1953 г. Хрущев, едва придя к власти, внезапно уехал в Крым. Соратникам он так и не сказал – зачем? Так же внезапно вернулся. Устроил по традициям тех лет застолье и изрядно поддав, вдруг заявил: «А не передать ли нам Украине Крымскую область?» Собутыльники и соратники по партии по тем же традициям естественно его поддержали. Чем была вызвана такая спонтанность Хрущева до сих пор достоверно не установлено: может, ностальгией по проведенным в Киеве молодым годам, может просто решил сделать подарок друзьям-украинцам или жене-украинке в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией? А может, сыграл свою роль мощный стакан горилки? В общем, присоединили. Кто же тогда мог знать, чем через полвека этот жест обернется самой России. Но если бы Хрущев ограничился лишь Крымом…



Баня, водка, лосось и гармонь!



Япония, с которой СССР с окончания войны так и не подписал мирный договор, по сути находилась с нами в состоянии войны. В 1951 г. США и Англия таковой договор подписали и стали подталкивать Японию на такой же шаг. Но – в редакции Запада. Союз отказывался. Впрочем, Япония – тоже, не желая полностью становиться марионеткой США. Однако история и доллары США диктовали свои условия.



В 1952 г. началось дипломатическое сближение СССР и Японии. В 1953 г. умирает Сталин. Хрущёв, понимая, что может прославиться своей мирной инициативой, даёт указание советскому послу в Токио пообещать японцам передачу им Советским Союзом островов Хабомаи и Шикотан, но лишь после подписания теми мирного договора! Посол подчинился.



Впрочем, японцы радовались недолго: вмешались американцы, понимавшие, что могут потерять Страну Восходящего Солнца вместе с сакурой, сакэ, покорными гейшами и своими базами. Надавили на японское руководство, те сникли и затребовали от СССР передачу им уже всех Курил и всего Южного Сахалина! Шантаж возмутил даже Хрущева, и он велел (слава Богу!) свою инициативу тут же свернуть, что и было сделано. Мирный договор с Японией не подписан до сих пор. А японцы могут попрощаться и с нашими крабами, и икрой, и красной рыбой к русской же водке. А так же – со многими полезными ископаемыми, рудами, нефтью, древесиной, коих на скалистом материке отродясь не бывало. И не будет.



Горбачев: от брежневских нефтедолларов до итальянской пиццы.



Эпоху Леонида Брежнева, сменившего волюнтариста Хрущева, названную «застоем», многие таковой не считают. Пока генсек был «при памяти», он действительно ратовал за «мир во всем мире», хоть и спал в обнимку с ядерным чемоданчиком. Советский ВПК креп, страна жила без роскоши, но и без безработицы, эпидемий и с гарантированной спокойной старостью. Брежнев был хоть и не простачком, но доверчив к посулам и просьбам зарубежных «товарищей» по идеологии, чем те беспардонно пользовались.



Якобы просоциалистические партии множились на советские нефтедоллары по всему миру. Одна лишь «Партия нигерийских марксистов-ленинцев» до сих пор у правоверных большевиков вызывает тотемный ужас! Даже в США открылось «представительство» КПСС во главе с неким Гэссом Холлом (на самом деле финн Арво Густав Халберг – авт.), обещавшим Кремлю быстро вручить каждому американцу по партбилету. Брежнев верил выходцу из еще российской Финляндии и велел на его рассказы денег не жалеть. Из Москвы в США зачастили спецрейсы с людьми «в штатском» и по некоторым данным за время правления Брежнева лично тов. Холл стал богаче более чем на 40 млн. долларов. (Сколько украли во время транспортировки – неизвестно). Правда, коммунизм в США так и не случился, на похороны главного коммуниста Америки в 2000 г. пришли всего 15 человек, а на его могиле среди дежурных венков от хилых остатков иностранных компартий был замечен даже венок «от благодарного ФБР»! Это к вопросу и о «золоте партии», и о бредовой идее скорой новой победы социализма здесь в России.



В общем, Леонид Ильич хотя бы исконно советские земли не разбазаривал. Но его после череды недолговечных партийных группировок на посту сменил краснобай из Ставрополья Михаил Горбачев, приведший на пару с Ельциным Союз к гибели (то, что мы имеем сегодня – абсолютная «заслуга» этих двух деятелей! – авт.).



Затеянная Горбачёвым «перестройка» совпала с мировым падением цен на энергоносители, советские доходы от продажи нефти и газа рухнули. Горбачёв решил «идти по миру», благо кредиты ему давали охотно все: ведь природные ресурсы СССР тысячекратно перекрывали все эти долларовые подачки! Помимо того ушлые соратники Горбачёва по Политбюро (Яковлев, Шеварднадзе и проч.) подсказали ему зарабатывать на распродаже и огромных советских территорий, на что бывший ставропольский хлебороб сразу согласился.



Первым лотом, который Горбачев предложил Германии, стала многострадальная Калининградская область, которую коуч-генсек оценил перед германским министром иностранных дел Геншером всего в 70 миллиардов марок. Геншер, прекрасно понимавший, что настоящая геополитическая цена этого эксклава кратно выше, тем не менее традиционно закапризничал. Горбачев быстро переписал ценник и назвал цену готовившегося предательства уже в 48 миллиардов марок, но немцы отказали и в тот раз! Почему?



Во-первых, у них самих возникли серьезные проблемы в связи с интегрированием в свой социум подаренной им тем же Горбачевым ГДР. Во-вторых, между Германией и Калининградской областью лежала Польша, тоже при разделе Пруссии на Потсдамской конференции неплохо погревшей руки (отжала часть территории) и которая на повторную рокировку явно не согласилась бы. В общем, Пруссия законно (!) осталась российской территорией.



Возможно предвидя таковой облом, Горбачев начал одновременно предлагать Финляндии купить у России и… Карелию. Всего за 15 миллиардов долларов! Цена конечно плевая, ее бы осилили даже и нигерийские марксисты-ленинцы, но финский президент Мауно Койвисто тоже резонно отказал: зачем Финляндии, у которой и так полно экологически чистых лесов, полей и рек еще кусок замазученной карельской земли? Да еще с 1,5 млн. вполне себе советских граждан. И эта сделка, слава Богу, сорвалась! Правда, сейчас, когда Финляндия засобиралась в НАТО, ее американские кураторы жутко жалеют о той строптивости Койвисто, но поезд-то ушел.



Тогда неутомимый Горбачев обратил взгляд на Дальний Восток и дал понять японцам, что готов снова продать им Южно-Курильские спорные острова. Цена вопроса, по сообщению в СМИ тогдашнего миллионера Артема Тарасова – 200 млрд. долларов! И все бы ничего, но в приватный тихий торг ворвался похмельный Ельцин, который и сам был бы не против двинуть соседям эти земли, но – без участия в сделке ненавистного ему Горби! Случился большой шум, премьер Икиро Одзава, на самом деле вовсе и не собиравшийся платить Союзу такие бабки, от сделки разумно отказался: «баня, водка, гармонь и лосось» остались у России!



Впрочем, антисоветчик и русофоб Шеварднадзе как глава советского МИДа успел-таки «подарить» Америке огромный кусок экономического шельфа в Чукотском и Беринговом морях, на чем Россия потеряла до двух миллионов тонн вылова рыбы и более 2-х млрд. долларов ежегодного дохода. Сколько составил «улов» самого Шеварднадзе, осталось неизвестным.



А Горбачев… полностью потеряв власть, партию, армию и страну, начал на пенсии рекламировать итальянскую пиццу. Говорят, за сумму в полюбившийся ему миллиард долларов.



Встать, торг идёт!



Самый страшный период Россия пережила, когда у ее руля встал Ельцин: окончательный развал СССР, «приватизация», засилье американцев во всех коридорах российской экономики, открытый шпионаж в пользу Запада ельцинских чиновников, олигархат, «семибанкирщина», дефолт – лишь малая часть того ужаса, который без всяких войн накрыл тогда Россию. В 2021 г. Владимир Путин официально заявил о том, что «…в середине 90-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства России сидели, как позднее выяснилось, сотрудники ЦРУ».



Самого Ельцина через завербованных или просто купленных чиновников консультировали одновременно до 300 квалифицированных сотрудников ЦРУ, которые не без прямой помощи одного лишь Чубайса превратили Россию в одну из самых богатых своих сырьевых и территориальных колоний! «Ржавый Толик» - Чубайс недавно свалил на Запад, бросив здесь даже свое поместье за 2,5 млрд. рублей: видимо, верные друзья успели предупредить того, что, мол, «…надо, Толя, надо». Впрочем, не верится, что Чубайс будет коротать остаток дней на съемных квартирках Бруклина или Южного Бронкса (лишь знаменитый ЗИЛ им был продан за 130 млн. долларов, однако до казны добрались только… 13 млн. долларов! – авт.). А всего в результате т.н. чубайсовской «приватизации» Россия потеряла более 1,5 триллиона (!) долларов. Россия-то потеряла, но ведь кто-то их и нашел. Кто?



Например, тот же русофоб Ходорковский, якобы владелец ЮКОСа, на самом деле бывший лишь приказчиком у Якоба Ротшильда: да с какой бы стати какому-то неизвестному нищему комсомольцу с еврейскими корнями антисемит Ельцин вдруг подарил бы такую мега-корпорацию? Вероятнее всего по подсказке Чубайса именно Ротшильд через эту приват-сделку с Ходорковским намеревался закрепиться на крупнейшем в мире нефтегазовом российском рынке, но его протеже быстро вышел из-под контроля, стал мечтать о кресле президента, оптом скупать все думские голоса и… В общем, финал известен. Наверное потому Ротшильд, которого сам Ходорковский частенько приватно называл своим покровителем, и не стал выкупать его у российских властей: дескать «спи, моя, красавица».



Не желая более вспоминать Бориса Ельцина и его жуткое окружение, закончу словами журналиста Марка Симпсона из «Тhe Guardian», который так написал о нем: «… Вечно пьяный пройдоха, который довел большую часть своего народа до невообразимой нищеты… Он не только пресмыкался перед западными интересами, но и руководил почти окончательным уничтожением своей страны. Это он втоптал Россию в грязь, чтобы нам не пришлось делать этого.»



P.S. Кто не скачет, тот и победит…



Сегодня Россия восстанавливает свою мировую геополитическую справедливость и биографию. Процесс непростой, с лишениями, взрывами, болью и кровью. Другого пути нашей стране коллективный Запад и прижавшаяся к их ногам Украина Зеленского России не оставили. Время одуматься у соседей было много: аж 8 лет! Но они предпочли в прямом смысле скакать на Майдане, убивать мирных людей в ДНР и ЛНР и грезить «Парадом Победы» на Красной площади в Москве!



- «… Наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь!» - сказал Президент. Мы тоже верим.

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