Россия своих не бросает: как мы добились обмена Ярошенко на Рида

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27 апреля 2022, 23:51 Марина Панюжева

Фото: rg.ru/2022/04/27/video-letchik-iaroshenko-vstretilsia-v-moskve-s-semej.html

Россия и США 27 апреля совершили обмен осуждённого морского пехотинца Трэвора Рида на лётчика Константина Ярошенко.



Спустя 12 лет российский лётчик Константина Ярошенко прибыл в Россию, в аэропорт «Внуково». Он пережил многое: арест, пытки, карцер и ухудшение здоровья.

Обмен произошёл в Турции после того, как на прошлой неделе было достигнуто соглашение. На фоне спецоперации России на Украине, снижения её боевого потенциала этот дипломатический шаг РФ и США навстречу друг другу имеет особое значение.

Во-первых, это фактическое признание – с Россией следует считаться и с ней важно вести переговоры. Только так возможно достижение компромисса.

Вашингтон, хотя и продолжает политику сдерживания, явно пошёл на попятную. «Переговоры, которые позволили нам вернуть Трэвора домой, потребовали трудных решений, которые я нелегко принял», — заявил президент США Джо Байден, пообещав вернуть домой Пола Уилана и других.

При этом западные СМИ мгновенно сменили тональность, назвав обмен «один на один» экстраординарной «сделкой-сюрпризом».

«Этот обмен показал, что Вашингтон и Москва сохраняют способность к основной дипломатической деятельности даже в условиях, когда отношения находятся в самой низшей точке», как сообщила газета The Washington Post.

Во-вторых, нужно подумать, кого следует в первую очередь обменять? Под стражей в России остаются Пол Уилан, бывший морской пехотинец, приговорённый к 16 годам лишения свободы из-за обвинения в шпионаже, и Бриттни Гринер, баскетболистка, задержанная из-за перевозки гашишного масла.

Как известно, в жернова американской юстиции попали Виктор Бут, Роман Селезнев, Евгений Никулин. Сейчас они отбывают наказание вдали от родины. Есть шанс на досрочное освобождение Бута, поскольку он отбыл уже половину 25-летнего срока.

В 2021 г. были арестованы 60 соотечественников в третьих странах по запросам США. Вслед за ними граждан России арестовали ещё в 12 странах. Охота на россиян в любом случае должна быть прекращена — россияне не должны бояться ездить за рубеж.

В-третьих, сегодняшний обмен означает, что Москва должна продолжать освобождать незаконно задержанных россиян за рубежом.

Забота о судьбе конкретных людей становится безусловным приоритетом. Культивирование истинно гуманного отношения к людям мы уже показали на Украине при обращении с военнопленными.



Дело Ярошенко

Константина Ярошенко, владельца компании «РостАвиа» в Ростове-на-Дону, арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в контрабанде крупной партии кокаина. Затем он был тайно вывезен в США. По сути, это был первый случай захвата российского гражданина американскими спецслужбами на территории третьей страны с отправкой в США.

19 июля 2010 года Россия направила ноту в Госдепартамент США, обвинив американские спецслужбы в похищении летчика и нарушении Венской конвенции по консульским сношениям 1963 года и двусторонней консульской конвенции.

В сентябре 2011 г. американский суд приговорил его к 20 годам заключения в тюрьме общего режима. Он отрицал вину, считая арест провокацией, а дело − сфабрикованным. Но прошения помиловать, в том числе обращение к Байдену, игнорировались.

«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Трэвора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 г. был приговорен к 20 годам лишения свободы», – сообщила Мария Захарова, официальный представитель МИД России в своём Telegram-канале.

Обмен Рида на Ярошенко позволяет рассчитывать на то, что Россия сможет вернуть и других своих граждан, «незаконно выкраденных США» и также находящихся в американских тюрьмах, как заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Дело Ярошенко станет образцом при решении вопросов освобождения россиян. Обмен вызвал положительную общественную реакцию. Так, Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека в России, назвала это успехом и подчеркнула, что над освобождением работали несколько российских ведомств. Она сама приняла самое деятельное участие в получении необходимой медицинской помощи.

Член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, подвергшаяся подобному аресту в американских тюрьмах, заметила, что за лётчика боролись страной. «Пускай больше ни у кого язык не повернется сказать, что России наплевать на своих граждан», − написала депутат в своем Telegram-канале.

«Главное, что восторжествовала справедливость, пусть и не сразу Константин Ярошенко вернулся домой к семье. Будем и далее предпринимать максимум усилий, чтобы освободить всех россиян, попавших в жернова карательной американской юстиции, защитить их права и обеспечить беспрепятственное возвращение в Россию», — отмечает пресс-служба МИД РФ.



А кто такой Рид и что он делал в России?

Сегодня американец Тревор Рид был доставлен в сопровождении оперативных сотрудников в аэропорт Внуково. Его обменяли на нашего лётчика Ярошенко.

Бывший студент и морской пехотинец из США Тревор Рид был задержан в Москве 16 августа 2019 г. из-за конфликта с двумя женщинами. По пути в отделение он подрался с полицейскими. Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года приговорил Рида к девяти годам колонии общего режима, взыскав 300 тыс. рублей.



Что дальше?

Ещё в середине июня прошлого года президент РФ Владимир Путин сообщал о готовности к обмену заключёнными с США. Очевидно, Россия готова к диалогу не только с США, но и со странами Прибалтики. Рост нарушений прав россиян и соотечественников за рубежом превратился в системный элемент гибридной войны.

На фоне спецоперации РФ соотечественникам отказывают в праве на русский язык и культуру, которую пытаются «отменить». В этих условиях, роль посольств значима в случаях незаконного ареста.

Похоже, «пришло время создавать международную правовую организацию по защите россиян и соотечественников за рубежом», − считает зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.

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