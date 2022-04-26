Научная десятилетка: прорыв или имитация?

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26 апреля 2022, 11:43 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Президент РФ Владимир Путин объявил 2022-2031 годы в России Десятилетием науки и технологий. Задачи, как сформулировано в Указе, это "привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан".

Инициатива не просто назрела - она перезрела. С российской наукой последние несколько десятилетий обращались как с Золушкой: ставили на горох, одевали в старые тряпки, запрещали ходить на кремлевские балы. Понятие "Наука" в стране победившего монетаризма стало словом ругательным и неприличным. Что-то схожее с унизительным "совком", как называют "человека работающего" в отличие от "человека офисного".

Руководили российской наукой две категории начальников: люди, бесконечно от нее далекие, науку не понимающие и отсюда ее ненавидящие и, казалось бы, вышедшие из академической среды, но в силу личных обстоятельств ненавидящие ее ещё сильнее, чем дилетанты.

Особенно, "чморили" науку фундаментальную, прикладную же просто ликвидировали как класс. А академическая, несмотря на дуст безденежья и напалм унижения как-то выстояла, хотя и потеряла многое безвозвратно. В 2013 году институт фундаментальной науки - Российскую академию наук вообще нивелировали, отдав ее на откуп чиновникам из ФАНО, а затем Миннауки. Наблюдать за этими начальниками смешно и грустно одновременно. С апломбом неучей они путают понятия и термины, ставят нерешаемые задачи и подменяют реальную работу правильными отчетами и прямолинейным пиаром.

Однако в 2014 году, после Крыма, нам объявили санкционную войну и оказалось (о, ужас!), что ни отечественных технологий, ни наукоемких производств, ни своих семян или кроссов птицы в стране не осталось. Все везли оттуда. И только наука могла бы эти проблемы решить.

Совершено неуправляемую структуру управления ломать не стали, никто не любит признаваться в своих ошибках, но перед наукой стали ставить действительно серьезные задачи. Которые в существующих условиях оказались либо невыполнимыми, либо реальные решения подменялись практически фиктивной отчетностью. А именно числом публикаций в иностранных научных журналах, индексом цитирования, стостраничными отчетами, которые никто не читает. Были и примеры чистого незамутненного чиновного бреда. Например, каждый ученый вне зависимости от темы исследования должен был в отчете писать экономическую - до рубля (!) эффективность его работы! Интересно, что писали, например, астрофизики?

Фактически нормальную научную работу, которая должна оцениваться профессиональным экспертным сообществом, низвели к уровню чиновной статистики. И поэтому даже объявленной годом науки и технологий прошлый 2021-ый год никакими прорывными решениями не прославился. Зато отчетность по числу выставок, конкурсов типа "юный ученый" и прочей мишуры была в полном порядке. Как и освоение миллиардов тематических рублей. Зато "забыли" об аспирантах, чья стипендия не то, чтобы жить, а банально выжить не позволяет. А ведь это те самые молодые ученые, о которых твердят со всех трибун.

По указу президента сформирован некий координационный комитет по проведению Десятилетия науки и технологий, его сопредседателями стали помощник президента Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В составе совета всего один представитель академической науки и 29 чиновников. Прорыв это или профанация?

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