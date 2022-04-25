О перспективах потребления России Западом и миром

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 апреля 2022, 13:23 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Недавно выписал некоторые планы, мысли и реплики известных западных мировых политических деятелей о потребительских планах США и Запада на Россию.

Выводы:

1. Всё, что происходит между Украиной и Россией - вторично! Первичен потребительский план США и Запада на поглощение ресурсной страны - России. И в розовые перспективы этого потребления, благодаря влиянию США и Запада, вовлечены многие страны мира.



2. Усиление и активизация вышеприведенного потребительского плана США, направленного на потребление России, связана с усилившимися деструктивными процессами в мировой экономической системе США.



3. Всё происходящее на Украине, в том числе и реакция России, а также международный мировой буллинг в отношении России - лишь составляющие долгосрочного плана США и Запада на потребление России, как самой сильной ресурсной страны мира.



4. США оценивают Россию как агрессора, хотя общемировым экономическим и политическим агрессором являются сами США. В этих оценках России заключена проекция самооценки самих США как агрессора. То есть, США сами осознают себя агрессорами. США по себе мерят.



5. Украина осознаёт себя как средство в руках США. Это чувствуется по заявлениям и претензиям Украины к США и к Западу.

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