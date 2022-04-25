О перспективах потребления России Западом и миром

Недавно выписал некоторые планы, мысли и реплики известных западных мировых политических деятелей о потребительских планах США и Запада на Россию.
Выводы:
1. Всё, что происходит между Украиной и Россией - вторично! Первичен потребительский план США и Запада на поглощение ресурсной страны - России. И в розовые перспективы этого потребления, благодаря влиянию США и Запада, вовлечены многие страны мира.
2. Усиление и активизация вышеприведенного потребительского плана США, направленного на потребление России, связана с усилившимися деструктивными процессами в мировой экономической системе США.
3. Всё происходящее на Украине, в том числе и реакция России, а также международный мировой буллинг в отношении России - лишь составляющие долгосрочного плана США и Запада на потребление России, как самой сильной ресурсной страны мира.
4. США оценивают Россию как агрессора, хотя общемировым экономическим и политическим агрессором являются сами США. В этих оценках России заключена проекция самооценки самих США как агрессора. То есть, США сами осознают себя агрессорами. США по себе мерят.
5. Украина осознаёт себя как средство в руках США. Это чувствуется по заявлениям и претензиям Украины к США и к Западу.
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