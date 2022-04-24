Время затмения: чего ждать и как лучше себя вести разным знакам Зодиака

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 апреля 2022, 11:30 Екатерина Максимова,

30 апреля состоится солнечное затмение в знаке Тельца в соединении с Ураном и восходящим узлом. Этот день открывает коридор затмений до 16 мая - время, когда закладываются события на ближайшие 18 лет и поэтому надо быть осмотрительными и не поддаваться на провокации. Если вы разорвете отношения с кем-то, то это случится надолго, а возможно, и навсегда. Но и союзы в этот период могут быть очень долгоиграющими.

Телец заведует темой финансов и ресурсов, поэтому это затмение даст мощные изменения в экономике, кризис неминуем, но он откроет новые перспективы развития, инновационные решения и абсолютную перестройку денежной системы. Теперь поговорим конкретно как это затмение повлияет на каждый знак. Не устаю повторять, что солнечный знак важен, но для подробной консультации необходимо навестить профессионального астролога для анализа индивидуальной натальной карты.

Конечно, короли этого затмения Тельцы, потому что затмение происходит в их знаке. Для них наступает время кардинальных жизненных перемен и нужно этот момент не упустить. Могут прийти неожиданные предложения по работе. Взвесьте все за и против, но главное не тяните с ответом! В личной жизни это время, когда за отношения борются тьма со светом, и эта сфера попадает в зону турбулентности. Однако, выдержав ее, можно выйти на новый уровень любви и семьи. Затмение всегда дает много энергии, поэтому за неделю до и после важной даты необходимо соблюдать осторожность везде, не заниматься экстримом, не лезть в толпу, не рисковать в финансовой сфере.

Для Овнов в этот период необходимо уделить предельное внимание своим финансам. Это хорошее время, чтобы подумать об альтернативных источниках дохода, могут появиться неожиданные варианты заработка, не отказывайтесь от них. А вот от рискованных вложений, игры на бирже лучше воздержаться!

Близнецы во время затмения могут столкнуться с тем, что все тайное становится явным. Иногда это очень болезненный процесс, ведь розовые очки спадают, а надо жить дальше. Не рекомендуется скрывать информацию, даже ложь во спасение в этот период может сыграть с вами злую шутку.

Для Раков могут произойти неожиданные изменения в дружеском окружении. Тот, кто считался другом может вдруг показать свое истинное лицо. И наоборот, тот на кого вы совсем не рассчитывали способен протянуть руку помощи. Это время, когда может завязаться дружба на долгие годы.

Львы могут столкнуть с внезапными изменениями в карьере, вплоть до резкого ухода с одной работы на другую. Перемены в руководстве неизбежно приведут к трансформации в коллективе, открытию новых возможностей, но и новых обязанностей.

Девам захочется сорваться с места и рвануть туда, куда бы никогда не решились отправиться еще месяц назад. Неожиданный переезд, эмиграцию многим представителям этого знака может принести затменный коридор. В их семье и близком окружении также возможны нежданные отъезды и приезды.

Весам необходимо соблюдать осторожность! Это период повышенной травмоопасности и может дать экстремальные моменты в дороге и при занятии спортом. Однако, в занятиях психологией и эзотерикой может прийти тот специалист, которого вы давно ждали. Отличное время, чтобы обратиться к астрологу.

Скорпионам этот период может даться нелегко. Все психологические травмы прошлого снова вырываются наружу. Момент эмоционального кризиса. Но кризис - это время принятия решений, поэтому ловите этот аспект, чтобы выйти на новый уровень жизни. Все, что будет происходить сейчас, станет семенем для событий затмения в знаке скорпиона 25 октября.

Стрельцам нужно будет позаботиться о здоровье. Все болячки могут напомнить о себе. Хороший момент, чтобы победить надоевший за долгие годы недуг. На Затмения и в период ауры затмений (7 дней до и после даты) лучше не назначать даты операций, если это возможно.

Козероги могут ощутить кризис в отношении с детьми. А для творческих представителей этого знака ожидаются муки творчества, когда созданное кажется несовершенным и требующим доработки, а сил для креатива нет. Это момент надо переждать, чтобы не сжечь мосты. Это великолепный момент для переосмысления модели «отцы и дети», а также своего творческого детища.

Водолеев ожидают неожиданные ситуации с недвижимостью и землей. Может нахлынуть непреодолимое желание поменять квартиру, купить дачный участок, продать дом. Здесь надо охладить голову для принятия взвешенного решения, потому что эмоции способны захлестывать.

Рыбы столкнутся с разнообразными ситуациями, которые так или иначе затрагивают жизнь их сестер и братьев. Возможно больше участия в их жизни, чем раньше, воссоединение, мир после ссоры и наоборот, поэтому будьте осторожны с резкими высказываниями, дабы не обидеть дорогих людей. Для Рыб, занимающихся словом во всех формах, могут прийти талантливые идеи для их литературных трудов.

Затмение - время, когда в наших душах, больше, чем когда-либо борются свет и мрак. Как удержаться на стороне света разным знакам зодиака поговорим в следующий раз.

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