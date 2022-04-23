Рогозин допустил начало новой мировой войны из-за противоспутникового оружия

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23 апреля 2022, 22:28 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rbc.ru

Фото: Дмитрий Рогозин

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что из-за применения оружия против спутника чужой страны, может начаться Третья Мировая война.

«Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата – это Третья Мировая, - заявил глава ведомства. - То есть Casus Belli. Однозначно совершенно». Рогозин призвал не верить представителям Соединённых Штатов, призывающих ввести мораторий на использование противоспутникового оружия. Гендиректор считает, что испытания США уже провели и завершили, приняли такие системы на вооружение и «продолжают изображать из себя голубя мира».



Напомним, что 19 апреля 2022 года вице-президент Камала Харрис объявила, что администрация Джозефа Байдена вводит запрет на испытание противоспутникового оружия. Она призвала другие государства последовать примеру США и сделать так, чтобы «это стало международной нормой ответственного поведения в космосе». В АВС пишут, что власти Штатов начали рассматривать данную идею после испытаний, проведённых РФ в середине ноября 2021 года. Тогда российские манёвры американцы назвали «безрассудными». В Российском Минобороны сообщали, что в результате испытания был уничтожен недействующий спутник «Целина-Д», находившийся на орбите Земли с 80-х годов.

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