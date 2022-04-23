В чем заключается историческая миссия России​

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 апреля 2022, 13:22 Павел Саввин

В феврале 2014 года на Украине с благословения США был совершён государственный переворот, т. н. «революция достоинства». Власть оказалась в руках националистов – последователей Бандеры, взявших курс на разрыв добрососедских отношений с Россией, против всего русского. Жители русскоязычного Донбасса не признали эту власть и создали независимые Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал жёсткое военное принуждение Донбасса к повиновению.

Страны НАТО стали насыщать Украину всеми видами вооружений.

В течение восьми лет республики подвергались полной блокаде, жесточайшему геноциду со стороны Киева. За это время обстрелами авиации, танков, артиллерией, установками «Град» и пр. тяжёлого вооружения армией Киева убито 14 тысяч жителей Донбасса, в т. ч. детей, женщин, стариков. Целенаправленно разрушается инфраструктура, жилые дома, школы, больницы, коммуникации, всё остальное. Киев сосредоточил на линии разграничения с Донбассом крупную группировку войск и планировал полное уничтожение республик в марте 2022 года.

Поэтому России пришлось принять крайние меры – признать республики ДНР и ЛНР, и начать специальную военную операцию по их защите.

Бандеровская нацификация Украины началась и поддерживалась Западом задолго до госпереворота. Европа, потерпевшая вместе с Гитлером поражение от России во II мировой войне, организовала возрождение на Украине давнего своего детища – фашизма с той же целью, что и у Гитлера – уничтожение славянского мира. С помощью Запада Украина получила вторую по мощи в Европе армию, вознамерилась вступить в НАТО и создать ядерное оружие. Так США и их союзникам удалось внести раскол в славянский мир и превратить нацистскую Украину в злейшего врага России.

Война против России не окончилась в 1945 году и ведётся новыми изощрёнными способами. В 1945 г. США продемонстрировала своё новое атомное оружие на Хиросиме и Нагасаки, хотя в этом уже не было военной необходимости.

Сразу после окончания Великой Отечественной Войны в 1945 г. США активизировали политику целенаправленного разрушения государственности России. Огромная зарубежная военная империя США из более 1000 военных баз на всех континентах с одновременной мощной информационной обработкой сознания непрерывно ведёт войны по внедрению своей демократии и свобод по всему миру.

Америка открыла 336 биолабораторий в 30 странах, из них 30 на Украине для исследования генотипа славянских народов и разработки компонентов запрещённого в 1972 г. биологического геномного оружия. На территории США эти работы под запретом из-за высокого риска заражения. Вокруг лабораторий в Грузии, на Украине, в соседних регионах возникают вспышки разных массовых заболеваний.

Разработана иезуитская концепция разрушения России изнутри путём оболванивания и одурачивания людей колоссальным массивом «демократических, свободных» СМИ, в том числе и уже наших. Вспомнили первого канцлера Германии Отто Фон Бисмарка: «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности и тогда они победят себя сами».

В 1991 г. в результате прививок «демократизации» и предательства политического руководства распался Советский Союз. Началось асоциальное реформирование в стране экономики, науки, образования, здравоохранения. Литературу, театры, кино, прессу заполонили чуждые нам ценности – фетиш потребительства, обогащения, недобросовестная реклама фальсифицированных продуктов и лекарств, культ секса, насилия, всякой безнравственности.

Потом Россия на удивление стала как-то восстанавливаться. Это вызвало шквал санкций, потоки лжи, появление многочисленных НКО, вражду и цветные революции в постсоветском пространстве, активизировалась пятая колонна из части интеллигенции, поражённой западными ценностями, либеральной чиновной среды, тянущейся к богатству.

Обвинив защищающую от истребления братских народов Донбасса Россию в агрессии против Украины, Запад организовал торгово-экономическую блокаду, небывалую травлю русских, поход на всё русское, вплоть до уничтожения нашей непокорной страны.

Украина является лишь предлогом, выдвинута вперёд. На самом деле, именно Запад ведёт тотальную войну против России «до последнего украинца», щедро укрепляя Украину оружием, финансами, наёмниками.

Войска НАТО уже у наших границ. Время «партнёрских» переговоров и уступок кончилось. Надо защищаться.

В этих условиях и внутри страны обозначились «кто есть кто».

Кроме откровенных западников появились сомневающиеся, надо ли защищать Донбасс. Часть деятелей культуры и искусства, бизнеса, мнящих себя интеллигенцией, покинула страну. Это естественное самоочищение общества. По данным ВЦИОМ по состоянию на март месяц, около 25% жителей страны не поддержали антитеррористическую операцию на Украине. Уровень поддержки менее 40% в возрастной группе 20 – 30 лет, у 70-ти летних более 80%.

Проявился результат «демократического» оболванивания людей, ошибочных либеральных реформ, упущений власти.

Пора бы уже определиться, какая у нас идеология, какая строится страна, почему финансово-экономическая власть не добилась восстановления экономического суверенитета, почему допущена блокировка половины золотовалютных резервов (более 300 миллиардов долларов), почему убивается производство ключевой ставкой 20% – 17% (?) и др. почему.

Пока не видно признаков остро необходимого ныне прозрения в кадрах ЦБ и экономики. А впереди ещё немалые испытания и в достижении целей специальной операции на Украине, и в противостоянии с агрессивным Западом.

России предстоит опять спасать мир от фашистской чумы и защитить славянский мир, православную цивилизацию от уничтожения.

На Земле появится, наконец, возможность построить новый миропорядок правды и справедливости без золотого миллиарда.

В этом заключается великая историческая миссия России.

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