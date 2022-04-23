Российское здравоохранение: год простоять, да два продержаться?

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 апреля 2022, 11:08 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: pixabay.com

"Год простоять, да два продержаться" - эту формулировку озвучил знакомый завотделением крупного федерального медицинского центра, отвечая на вопрос «АН» о состоянии российской медицины в условиях санкций. Несмотря на бодрые репортажи государственных СМИ, ситуация с медицинским оборудованием, похоже, становится весьма сложной.



Несколько лет назад, этот знакомый врач с гордостью рассказывал, что государство наконец-то обернулось лицом к здравоохранению. Правительство закупает самое передовое импортное оборудование. Медицинские изделия от МРТ-томографов до перевязочного материала у них в отделении самые современные. Сплошь импорт: «Не жалеют на нас валюты!» На робкий вопрос: «А если завтра война, эмбарго и санкции?», он отвечал: «Медицины это не коснется!» Коснулось. Причем настолько, что премьер Мишустин подписал распоряжение правительства о запрете на вывоз из страны иностранных медицинских изделий.



Дело в том, что многие дорогостоящие - миллионы долларов(!), медизделия типа позитронно-эмиссионных томографов и других диагностических и реанимационных приборов были поставлены по арендной схеме. И после 24 февраля многие компании затребовали их возврата. Но "дырку от бублика ты получишь, а не Шарапова" сказало российское правительство. Правда, где брать запчасти и расходные материалы для функционирования экспроприированного оборудования ответа не дало.



Доля импорта в медизделиях в России ориентировочно составляет 85-90 процентов. В высокотехнологичных медизделиях 95-97 процентов. В России есть даже такое министерство промышленности. Самой промышленности почти нет, а министерство есть. В 2015 году "министерство того, чего почти нет" в рамках ФЦП «Развитие медицинской и фармацевтической промышленности» приняло подпрограмму по импортозамещению медоборудования и изделий до 2020 года. Подпрограмма есть. Есть, точнее были выделены и 4,38 млрд. рублей только в 2020 году. А вот импортозамещения нет. Планировали, что за пять лет по базовым видам оборудования и изделий доля произведенной дома продукции достигнет 40%, но в реальности она оказалась в полтора раза меньше. Это посчитали и в Национальном рейтинговом агентстве и в Счетной палате.



Смешно, но во время действия этой ФЦП вкупе с подпрограммой импорт медтехники и медизделий за пять лет ее действия только вырос в два раза. По словам экспертов, максимальный рост закупок отмечен по категориям оборудования для легочной терапии (ИВЛ), МРТ и рентгена. Так, на закупку аппаратов ИВЛ в 2020 году направлено $577,9 млн, что вдвое больше, чем в 2015 году. Аппаратов МРТ в прошлом году закуплено на $143,7 млн — также вдвое больше, чем в 2015 году, техники для рентгена — на $843 млн, что втрое больше показателей 2015 года. Основные поставщики — Китай, Германия и США.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции