НЛП-анализ украинской речи среди жителей Украины или возвращение русских к себе

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23 апреля 2022, 11:16 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Социолого-этнические и статистические исследования показывают, что значительная часть жителей Украины является русской. Об​ этом свидетельствует, к​ примеру, социологическая служба Института Гэллапа (американский институт общественного мнения, основанный профессором-социологом Джорджем Гэллапом).

Особенно этот факт проявился в последние месяцы в ситуации военной спецоперации. Стрессовое​ и пограничное состояние людей возвращает их к сущности, то есть, к возвращению к русскому языку. Лингвистические гены дают о себе знать! Сам​ нередко звонил на Украину раньше по всяческим делам и натыкался всегда на стопроцентно​ отличную русскую речь.

Проводил НЛП-видеоанализ формирования речи многих украинских политиков и экспертов, дающих интервью в интернете. Он показал, что в большинстве случаев их речь формируется с​ невербальными элементами и коннотациями, позволяющими говорить, что многие анализанды​ мыслят преимущественно на русском языке.

Более того, уровень успешного и продуктивного применения украинской речи​ в ответственных делах, в частности, в законотворчестве, на Украине не настолько удовлетворительный. Коннотации и пафос применения украинской речи наполнен в большей части обозначением личности, что она достойна жить на Украине и не рискует получить косвенное социальное приглашение-давление​ выехать из неё. Как это, например, произошло с моим киевским приятелем, русским по национальности, преподавателем НВП в украинской школе. Ему пришлось несколько лет назад выехать из Киева в Россию.

Возникает вопрос о том, как произойдёт воссоединение украинских русских с российскими русскими? Есть ли надежда на то, что после воссоединения украинские русские,​ помогут России в своём развитии?

Как произойдёт вбирание​ русским народом значительной части себя, которая до сих пор проживала в украинской среде и культуре?​

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