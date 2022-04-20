Ковид «ужасный» ещё вернется?

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 апреля 2022, 08:47 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

После 24 февраля новостные сюжеты о его величестве ковиде ужасном практически исчезли из новостного поля. Разве только новость о том, что в столице нашей Родины разрешили ходить без намордника, прошу прощения, без маски, ещё как-то взбудоражило население. Люди, за два года подсевшие на пандемийные новости, разочарованы: "куда ушел ковид? Он был еще вчера!"



Спрашивали? Отвечаем! Никуда не ушёл. Он остается с нами навсегда, однако изрядно потеряет свой имидж кары небесной.

- Я думаю, что до конца проблему с коронавирусной инфекцией мы не решили. Она будет существовать, но не думаю, что она будет иметь пандемийный характер. На сегодня количество лиц, имеющих коллективный иммунитет превышает необходимые пределы 65-70 процентов. Не думаю, что мы будем иметь проблемы серьезные, это будет сезонная инфекция, может быть она будет протекать немного жестче, осложнения будут серьезней. Но на сегодня, я считаю, что эта проблема решена, - говорит вице-президент РАН, академик Владимир Чехонин.

Однако расслабляться рано. Летучие мыши, переносчики ковида, живы и здоровы. По-прежнему летают и переносят всякую заразу. Поэтому новая коронавирсная инфекция, по мнению Чехонина, вновь придет к нам из Юго-Восточной Азии. А пока они расхлебывают оставшийся ковид.

- Там до сих пор серьезные проблемы, так как в этом регионе, в частности, в Южной Корее очень мощные искусственные меры предотвращения вирусной инфекции. Искусственные. Мы же обеспечили достаточно серьезный контакт населения с вирусом и получили устойчивый коллективный иммунитет. Но смертность, конечно, у нас была очень высокой из-за целого ряда факторов: и состояние здравоохранения, и его организации, и серьезным уровнем распространения хронических заболеваний, - констатирует академик Чехонин.

Понятно, что подобная атака на гомо сапиенс не последняя. Однако, так как официально необъявленную ВОЗ пандемию приказано считать законченной, то информационная шумиха, а вместе с ней и антиковидный запал населения стал снижаться, власть, вероятно, попытается забыть о проблеме. Финансовая Ниагара превратится в ручеек, срочно переквалифицировавшиеся из стоматологов в вирусологи врачи наконец-то вернутся в свои кабинеты, красные зоны превратятся в обычные больничные палаты. Которые в итоге продадут в частные медицинские руки.

Выводов никаких сделано не будет. Виновные в развале инфекционной службы, а таковых можно назвать по конкретным именам, по-прежнему сидят в своих больших кабинетах. Миллионные потери российского народа, а за два пандемийных года естественная убыль населения составила даже по официальным данным около двух миллионов человек, будет замещена малограмотными выходцами из Средней Азии. "А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо"....

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