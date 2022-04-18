Концепция системы Евразийского международного правосудия

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 апреля 2022, 10:54 Юрий Денисов

Коллаж: Аргументы Недели, Олеся Аверьянова

Россия занимающая большую часть Евразии по определению должна иметь соответствующие международные евразийские административные инстанции. В т.ч. в сфере международного правосудия и правообеспечения. Головные офисы которых должны находиться в России. Евразийское международное правосудие является главенствующим по отношению к европейскому и азиатскому.



По аналогии с международным судопроизводством ЕЭС Азия должна располагать собственной системой международного правосудия скооперированной с евразийской. Азиатская система правосудия может быть аналогична Евразийской системе правосудия. Является её субъектом. Также рекомендуем создание Европейской системы правосудия, параллельно и вопреки существующей. Поскольку существующая не рассматривает преступления НАТО в т.ч. совершенные НАТО в период агрессии против Югославии. Реабилитации С. Милошевича и расследование причин его преследования, реальных причин отказа предложения РФ о лечении Милошевича в РФ и возможного отравления в тюрьме. Аналогично Азиатская система правосудия расследует преступления США и НАТО совершенные в Азии в т.ч. в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане. Независимые международные системы правосудия необходимы в т.ч. и для того, чтобы показать предвзятое к РФ отношение существующей системы. Много вопросов в т.ч. почему прокурор Карим Хан расследует постановку в Буче (трупы явно были переодеты в морге в новое немятое одеяние) и не расследует пытки и убийства российских военнопленных? А также убийства в Одессе в доме профсоюзов? Явно тенденциозное предвзятое отношение к криминальным обстоятельствам.



Структура Евразийского международного правосудия:



Евразийский Международный Суд,



Евразийский Международный третейский суд,



Евразийский Международный трибунал по морскому праву,



Экономический суд Содружества Независимых Государств,



Евразийский Суд по правам человека,



Евразийский Международный трибунал,



Евразийский Международный арбитражный суд,



Генеральный прокурор Евразии,



Прокурор Евразийского международного трибунала,



По аналогии азиатская и альтернативная европейская системы правосудия. Евразийская система является надзорной инстанцией по отношению к ним.

Фоото: Юрий Денисов

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