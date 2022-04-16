Автоэксперт Лысаков: наша дорожная инфраструктура устроена так, чтобы из добропорядочного водителя сделать нарушителя

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16 апреля 2022, 17:50 Александр Саргин

Фото: соцсети

Госавтоинспекция не будет привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения ПДД.

В ведомстве полагают, что в настоящее время нужно сосредоточиться на горе-водителях, «непосредственно способствующих» совершению ДТП, особенно на тех, кто находится в состоянии алкогольного опьянения.

«К сожалению, у нас сегодня отсутствует неотвратимость наказания, то есть один из главных принципов нормализации обеспечения дорожной обстановки, - сказал «АН» депутат Госдумы VI и VII созывов, руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. - Если постоянно ужесточать штрафы и увеличивать их суммы, это не приведет к нужному эффекту. Во-первых, есть большая группа людей, которые ездят не на своих автомобилях, и, стало быть, штрафы получает владелец машины (то есть виновник остается в тени). А во-вторых, люди вообще ко всему привыкают, в том числе и к увеличению сумм штрафов».

По словам эксперта, одно время законодатели предлагали «автоматом» списывать штрафы со счетов нарушителей. Да, с одной стороны, это правильно, уверяет экс-депутат, но, с другой, было много случаев, когда «штрафы снимали» с тех людей, которые уже оплатили их.

«Ведь у нас настоящий бардак в базах электронного учета, - констатирует Лысаков, - мало того, постоянные утечки персональных данных, и доходило даже до того, что людей привлекали за долги по кредитам, взятом в банке, хотя они его не брали».

Напомним, что еще в конце марта текущего года первый замминистра внутренних дел Александр Горовой направил в регионы РФ письмо с предложениями, согласно которым ГИБДД «по мере возможностей» должна отказаться от штрафов за «незначительные нарушения». В большей степени это должно затронуть «водителей грузовиков», которые перевозят товары народного потребления, сельхозпродукцию и «иные грузы, необходимые для сохранения устойчивого развития экономики».

«Наши дальнобойщики по нашим дорогам проезжают по 500 км в день, - отмечает Лысаков, - а в Европе и Китае – по 1000. Все дело в том, что у нас пока так устроена дорожная инфраструктура. Но ведь это «экономика», которая всегда закладывается в стоимость товаров и услуг, в их доставку в определенное время, - и от этого страдают в том числе и перевозчики, у которых от такой тихоходности падает рентабельность».

Мы сейчас вкладываем в дорожную инфраструктуру огромные деньги, дороги у нас хорошие, но почему-то знаки ограничения скорости стоят во многих местах, справедливо полагает ньюсмейкер.

«Да, наша дорожная инфраструктура иногда устроена так, чтобы из добропорядочного водителя сделать нарушителя, - продолжает автоэксперт, - и объем штрафов, по сути, формируется провокационным путем. Например, на скоростной трассе ставят знак резкого ограничения скорости: ты идёшь 90-100 км/час - и вдруг сразу 40. Но ведь сначала должно быть 70».

Автоэксперт напоминает: в ПДД написано, что такой переход «не может быть более 20 км», то есть снижение должно быть «постепенным». По его словам, любому водителю понятно, что если идешь на скорости 110 км/час, то «очень трудно» сразу затормозить до 40-60 км.

«Или висит знак – дорожные работы, а их давно уже нет, они закончились, но висит камера – и водитель не успевает затормозить», - замечает Лысаков.

Вдумайтесь, даже на платных трассах у нас стоят знаки ограничения «90 км», но там нет ни переходов, ни пересечений, и тем более людей, сокрушается экс-депутат. Ну и почему стоят такие знаки, хотя там спокойно можно идти 130–150 км час, задает вопрос автоэксперт.

«А ведь это самый настоящий идиотизм, и такие кормушки-ловушки по всей стране расставлены очень во многих местах – и в городах, и в деревнях, и даже на федеральных трассах!» - заключил Вячеслав Лысаков в разговоре с «АН».

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