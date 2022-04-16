Новая экспертиза признала «рыбинского маньяка» полностью вменяемым

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16 апреля 2022, 16:01 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: youtube.com

Ярославский областной суд вернул в Генпрокуратуру уголовное дело об изнасиловании и убийстве двух девочек 8 и 13 лет в Рыбинске. Злодеяние было совершено в 2020 году. По данным СМИ, третья экспертиза, проведённая в Свердловской области, признала жителя Рыбинска Виталия Молчанова, совершившего преступление, вменяемым.

Незадолго до этого СКР просил отправить обвиняемого на принудительное лечение за совершённые убийства. Госорган посчитал, что убийства были совершены Молчановым в невменяемом состоянии. Напомним, что вышеупомянутый преступник являлся отчимом убитых девочек. Сейчас прокуратура должна составить обвинительное заключение для того, чтобы маньяк понёс заслуженное наказание.



15 сентября 2020 года тела убитых девочек обнаружила их мать, когда вернулась с работы. Спустя три дня полиция задержала их отчима – Виталия Молчанова. Он скрывался в районе садоводских товариществ и гаражно-строительного кооператива Рыбинска. Молчанов уже имеет судимость за изнасилование и убийство ребёнка. В 2010 году маньяку был вынесен приговор Чкаловским районным судом Екатеринбурга. Отбыв наказание в колонии, убийца приехал в Рыбинск, где устроился на кабельный завод. Сейчас Молчанов уже никак не избежит наказания, и скорее всего ему придётся всю свою жизнь провести за решёткой. Между тем, в соцсетях люди требуют, чтобы преступник был отправлен в колонию навсегда.

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