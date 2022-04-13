Почему мы любим злодеев больше, чем положительных героев

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 апреля 2022, 08:15 Таисия Потапова

Мы привыкли видеть в кино протагонистов-добряков, которые проходят тот самый «путь героя», меняются на протяжении всей картины, спасают мир и уходят в закат под взрывы на фоне. С такими бравыми парнями (и девушками) легко ассоциироваться, их поступки оправданы, так как нацелены на добро и мир во всем мире. Но почему же нас так прельщают антигерои?

Условно фильмы про злодеев можно делить на следующие категории, которые связаны с тем, за что они нравятся зрителям:



1. Слезливая предыстория.

Порой это довольно грязный приём. Намного легче оправдать жестокое поведение героя его тяжелым детством, обязательно при котором он теряет родителей, является изгоем в школе или подвергается предательству со стороны близкого. Дисней этим приемом пользуется нещадно, порой слишком припудривая классического злодея. Так произошло с «Малифисентой» и «Круэллой». Обе картины, к слову, были обречены на сиквелы, еще больше облагораживающие образы прекрасных героинь в исполнении Анджелины Джоли и Эммы Стоун. Однако, это работает: узнав непростую судьбу злодея, мы эмоционально вовлекаемся в его настоящее и прощаем за некоторые проступки. Что ж, с кем не бывает, правда?

Более удачный пример – «Джокер». Здесь речь идёт не столько о печальном детстве героя, сколько о среде Готэма, проблеме противостояния человека и общества, человека и системы. Также в фильме много раз показаны ситуации, которые не красят Джокера, как предыдущих двух злодеек. У героя выдающегося Хоакина Феникса есть свои причины быть суперзлодеем вселенной DC, но его безумства не оправдываются авторами.



2. Живой интерес.

Во многом нам интересно, каково это: быть злодеем? Ведь никому в здравом уме не придёт в голову достать пушку и пойти размахивать ей. Но всегда любопытно, как мыслит психопат, помешанный человек, маньяк? Как он живет, какие цели преследует? Мы не понимаем его, но не без удовольствия наблюдаем за тем, какой кошмар происходит на экране. Порой это может быть даже не псих, а политик или бизнесмен, который настолько одержим своими идеями, что становится настоящим преступником.

К этой категории можно отнести фильмы «Стрингер», «Американский психопат», «Нефть», «Оружейный барон», «Одержимость» и многие другие.

Этот интерес к природе зла не был открыт кинематографом, мы зачитывались Шекспировским «Макбетом» и «Ричардом III», «Призраком оперы» Леру, а «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина или «Иуда Искариот» Андреева всегда выделялись среди школьной программы по литературе.

3. Страх – сильнейшее оружие.

Иногда нам не столько интересно, что происходит в голове злодея, сколько просто страшно. Такое тоже бывает. Здорово как следует побояться, пощекотать себе нервы, ведь страх – это одна из сильнейших человеческих эмоций, а в кино идут именно за эмоциями. В «Сиянии» невозможно импонировать Джеку Торрансу, однако мы буквально робеем перед его одержимой силой и с затаившимся дыханием смотрим за тем, как сюжет набирает обороты. Фильм «Исчезнувшая» тоже построен на чувстве дискомфорта и буквально манипулирует чувствами зрителя.



4. Обаятельные «недозлодеи».

Этих антигероев и вовсе тяжело назвать настоящими злодеями, они харизматичные, оригинальные, порою даже более яркие, чем главные герои. Это, например, «Локи» (причём речь идёт как о фильмах с Тором и другими Мстителями, так и о самостоятельном сериале), «Дориан Грей», Мориарти из сериала «Шерлок», «Мегамозг». Последний, конечно, больше относится к положительному герою, но суть остается та же. Харизма и острый ум перекрывает все недостатки.



5. Просто смешные ребята.

Злодеи тоже могут быть весьма комичными. «Отряд самоубийц», «Криминальное чтиво», «Отбросы», «Волк с Уолл-Стрит», «Семейка Аддамс» – все это примеры, в которых центральных персонажей сложно назвать хорошими, однако они подкупают тем, что вызывают у нас улыбку. Эта категория пересекается с предыдущей, и герои действительно умиляют своей нелепостью, наивностью или откровенно глупыми поступками.

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