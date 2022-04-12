Дефашизация нужна не только Украине

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 апреля 2022, 08:21 Сергей Порохов, полковник запаса, председатель Ленинградского областного отделения Союза писателей России

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

24 февраля 2022 года Президент России В.В. Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью ее была объявлена демилитаризация и денацификация Украины. Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации отдал приказ на использование армии.



Заявление главы российского государства было одновременно и призывом к мировому сообществу о противодействии нацизму, который возрождается во многих странах мира и пышно расцвел на территории Украины.



Это было призывом к лидерам и народам стран, которые когда-то были союзниками по антигитлеровской коалиции, чтобы вновь сплотиться для борьбы со все нарастающей угрозой миру.



Обращение Президента России было адресовано и к народу Германии, который семь десятилетий назад прошел процедуру денацификации, который должен помнить о своей особой ответственности за сохранение мира. Однако мы знаем, что денацификацию Западной Германии свернули очень быстро – военный министр Франц Йозеф Штраус, выступая 25 июля 1961 г. с речью в Калифорнии, сформулировал суть политики реванша: «Вторая мировая война еще не закончена».



Обращение было адресовано лидерам стран, в которых потворствуют неонацистским группировкам, а также непосредственно к участникам неонацистских объединений…





Создан новый фашистский интернационал?





В мае 1945 года в Европе стихли выстрелы и разрывы мин, снарядов бомб Второй мировой войны. Через полгода огонь войны был погашен и в Азии. Германский нацизм и японский милитаризм были повержены. Разрушенные города, десятки миллионов погибших и искалеченных, уничтоженная промышленность – казалось бы народы всего мира получили вечную прививку от фашизма, милитаризма, национальной нетерпимости.



И вот через 76 лет из России прозвучал призыв к борьбе с возродившимся нацизмом. Россия нанесла по врагу упреждающий удар.



Что должны были бы сделать наши бывшие союзники, если бы находились в здравом уме и твердой памяти? Сомкнуть ряды и вместе с Россией приступить к уничтожению общего врага. Если не согласны с мнением российского руководства они должны были выразить сомнение: действительно ли речь идет о борьбе с нацизмом, может быть, лидер России заблуждается.



Однако сомнений относительно того, что Россия, практически единодушно поддержавшая специальную военную операцию, заблуждается, не было. А вот свидетельств того, что российское руководство уже многие годы ставит вопрос о необходимости борьбы с нацизмом, можно привести предостаточно.



Ежегодно, начиная с 2005 года, в декабре принимаются резолюции Генассамблеи ООН «Героизация нацизма: недопустимость определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Почти две трети представителей государств планеты каждый год отдавали свои голоса за принятие этой резолюции. Всего два-три государства – при этом обязательно США - голосовали против одобрения этой резолюции. Воздерживалась при голосовании по резолюции треть государств – страны НАТО, а также европейские и азиатские союзники США. Начиная с 2014 года, года государственного переворота на киевском Майдане, против этой резолюции голосовали только два государства – США и Украина.



В декабре прошлого года резолюцию, осуждающую героизацию нацизма, поддержало 130 государство, против нее проголосовали США и Украина. Воздержалось 49 государств, в том числе постоянные члены Совета Безопасности – Франция и Великобритания, а также первые жертвы агрессии нацизма в Европе – Австрия, Чехия и Польша, а в Азии – Республика Корея. Воздержались от оценки резолюции сама Германия и её бывшие союзники во Второй мировой войне: Италия, Япония, Хорватия, Венгрия, Финляндия, Словакия, Болгария, Румыния.



А в это время в самой Украине звучали голоса против нацификации страны. На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» была опубликована, к примеру, такое обращение Виктора Медведчука: «переписывание истории и навязывание украинцам новых героев из числа пособников нацизма и фашизма уже возведены в Украине в ранг государственной идеологии.



Разгул неонацистов и бесчинства фашиствующих группировок, полная вседозволенность национал-радикалов, насилие по отношению ко всем инакомыслящим, травля граждан по языковому, этническому, религиозному признакам и практика преследования политических оппонентов по сфабрикованным уголовным делам – вот реалии современной Украины. А власть не просто закрывает глаза на все эти преступления, она использует их в собственных интересах и даже выступает инициатором большинства из них, пытаясь запугать общество, устранить политических конкурентов и установить диктатуру в стране».



Политические лидеры коллективного Запада отказывались препятствовать героизации нацизма, закрывали глаза на шествия неонацистов по Украине, не слышали зигующих молодчиков на улицах Киева и Львова, Вильнюса, Риги и Таллина. А когда они были уведомлены о начале специальной военной операции по искоренению нацизма, когда они по сути получили предложение участвовать в денацификации Украины, вдруг выяснилось, что из так называемых нейтральных государств сложился фашистский интернационал, горячо поддерживающий нацизм Украины.



С началом спецоперации на Украине по меньшей мере три десятка стран приняли участие в поставках оружия на Украину, в том числе Соединённые Штаты Америки, Британия, Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция, Ирландия, Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Словения, Финляндия, Эстония, Латвия, Турция и др.



Какие-то страны передают оружие по «идейным» соображениям. Какие-то решили подзаработать (продажа оружия – это неплохой бизнес). Для кого-то это самый дешевый способ утилизировать устаревшее оружие и снаряжение. Но несмотря на различные формы поддержки украинского нацизма из всех этих стран запахло могильной гнилью, гнилью фашизма.



Когда речь зашла о санкциях против России, на погребальный колокол российского отпевания откликнулись еще большее число стран. Тоже решали поддержать профашистскую политику Вашингтона?



В этом случае нельзя ограничиваться только демилитаризацией и денацификацией Украины.





Декоммунизация вместо денацификации?





Денацификации должна была подвергнуться Германия. Но союзники ее проводили со многими оговорками и допущениями, укрывали нацистских преступников на территории США, лояльно обошлись с ними в Германии. А в союзных ей странах, заблаговременно покинувших фашистский блок и присоединившихся к странам антигитлеровской коалиции, денацификация кажется вообще не проводилась. Более того, в ряде европейских стран (Франция, Греция, Италия и т.д.) против участников движения Сопротивления и коммунистов в послевоенные годы был организован настоящий террор.



В странах так называемого социалистического содружества работа против коллаборационистов и денацификация тоже велась недостаточно активно. Косвенным свидетельством тому стал политический кризис в Германии (1948-1949 гг.), Венгерский мятеж (1956 г.), чешские (1968 г.) и польские (1980 г.) события. Да и в самом Советском Союзе те же бандеровцы в начале 60-х годов были освобождены из мест лишения свободы, почувствовали себя вольготно.



Зато декоммунизация стран бывшего социалистического лагеря набирала обороты. В 1991 году она была объявлена президентом России Борисом Ельциным официальной политикой даже на территории бывшего СССР. Выступая 17 июня 1992 года в Конгрессе США, он заверил бывших противников: «Мир может вздохнуть спокойно: коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть!»



Все эти процессы привели к возрождению фашизма во многих странах мира в самых разнообразных формах. На Украине фашизм обрел преимущественно форму украинского нацизма и яростной русофобии. Но не только. Футбольным фанатам, представителям криминала, иностранным наемникам безразличны идеи украинской незалежности, однако они стоят в одном ряду с нацистами. Многие ярые поборники украинской независимости, как выясняется, с радостью меняют свою желто-блакитную родину на другие страны Евросоюза или того же Израиля, США, Канады.



Так что цели специальной операции не должны ограничиваться денацификацией. Нацизм нужно рассматривать в качестве крайней формы более общего явления, которое получило название фашизм.





«Фашизм – капитализм плюс убийство».





Самым первым антифашистом в России, на мой взгляд, был В.И. Ленин. Его первая большая работа называлась «Кто такие «друзья народа» и как они воюют против социал-демократии». Так называемые «народники» выступили на политическую арену с программой массового террора против государственной машины России, разворачивающейся на путь капиталистического развития. Корпоративный дух общины, в которых появлялись свои вожди в виде кулачества, возникали иерархические структуры, закреплялась прямая эксплуатация бедноты, репрессии по отношению к слабым и давление на общину с целью сломить ее волю и подчинить влиянию вождей, сохранялся местечковый национализм и антисемитизм – все это создавало предпосылки для создания фашистских структур. Эти идеи в полной мере были реализованы на территории Галиции в первой половине XX столетия.



Кстати, по терминологии 20-х годов XX столетия в России слово «народничество» было синонимом слова «фашизм». Теперь, надеюсь, понятно, почему социалисты и социал-демократы повели непримиримую борьбу с ними, а затем и с пришедшими им на смену «эсэрам» - социалистам-революционерам. В Германии «народники» получили название национал-социалисты.



Но что такое фашизм? Казалось бы, определение это можно было бы найти в политологических словарях. Но это будет занятием неблагодарным. Даже Российская академия наук не сумела дать аргументированный ответ на этот вопрос.



23 марта 1995 года вышел указ № 310 президента Б.Н. Ельцина «О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской Федерации». Этим Указом Российской академии наук предлагалось в 2-недельный срок представить в Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации научное разъяснение понятия «фашизм» и связанных с ним понятий и терминов для подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство.



Как оказалось, нив в 1995 году, ни позднее в РАН не создавалась рабочая группа для исполнения указа Президента. Поэтому у понятия «фашизм» в России отсутствует официальное научное разъяснение. В России в настоящее время официально объявлено о борьбе с нацизмом, о денацификации Украины. А футбольные фанаты, наемники, в том числе и иностранные, бандиты всех мастей, оказавшиеся в военизированных структурах нацистов? Они могут быть антикоммунистами, русофобами, расистами, патологическими садистами, ненавидеть существующий в России политический режим. Но это не значит, что они нацисты. Им не требуется денацификация, о которой провозгласил Президент России. И тем более, это не означает, что они должны уйти от ответственности за совершенные ими преступления.



Так что же такое фашизм? Что это за политическое явление, разъяснить суть которого не в состоянии Российская академия наук?



Борис Натанович Стругацкий в одной из своих статей попробовал сделать это за ученых: «Фашизм – это очень просто! Фашизм есть диктатура националистов. Соответственно, фашист – это человек, исповедующий (и проповедующий) превосходство одной нации над другими и при этом активный поборник «железной руки», «дисциплины-порядка», «ежовых рукавиц» и прочих прелестей тоталитаризма. И все. Больше ничего в основе фашизма нет. Диктатура плюс национализм. Тоталитарное правление одной нации. А все остальное – тайная полиция, лагеря, костры из книг, война – прорастает из этого ядовитого зерна, как смерть из раковой клетки».



Однако это определение тоже не до конца объясняет сущность явления. Фашистский интернационал по определению, исходя из взаимной национальной неприязни нацистов, не может быть образован на почве крайних форм национализма. Нацисты разных стран и народов могут быть временными союзниками или же взаимодействовать в том случае, если есть некая внешняя сила, управляющая нацистами враждебных друг другу по сути лагерей. Не может быть однозначной объединяющей идеей для фашистов расовая, религиозная или корпоративная (криминальная) идея.



Силу, которая объединяет фашистов, назвал Георгий Димитров на Лейпцигском процессе, когда его судили по ложному обвинению в поджоге рейхстага:



«Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала. Фашизм – это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм – это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике – это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов».



Афористично высказал эту мысль американский прозаик и журналист Эптон Синклер: «Фашизм – капитализм плюс убийство».



И это похоже на правду. Нацизм гитлеровский или бандеровский всего лишь очищает дорогу финансовому капиталу. Прежде – британскому, ныне – по большей части американскому. А более фашистские структуры, опасные своим экстремизмом и непредсказуемостью, финансовому капиталу не нужны. Отработанные солдатики отправляются на свалку истории, утилизируются.



Возникает еще один вопрос - что может заставить обычного человека впитать в себя фашистскую идеологию, встать на путь террора, шовинизма, национализма, реакции, бандитизма. Вопрос, на который не способна найти ответ наука, изящно отвечает литература и искусство. И таким ответом вполне может быть цитата из творчества Лиона Фейхтвангера, писателя, пострадавшего от нацизма и вынужденного покинуть свою родину – Германию. Он отметил:



«Фашизм в своей начальной стадии обречён на успех, потому что он возбуждает в человеке скотские чувства, а человек – это животное. Но в конечном итоге фашизм обречен на провал, потому что человек – животное разумное».



Именно низменные чувства, униженное и оскорбленное состояние человека, его неразвитость и неспособность зарабатывать на достойное существование, свойства психики и прорехи в воспитании – все это становится той почвой, на которой пышным цветом взрастает фашизм во всех его формах и проявлениях.



Нужно иметь юридически выверенное определение фашизма, а затем создавать правовую базу для борьбы с ним. Денацификация – это всего лишь частный случай социального явления, именуемого «фашизм».



Ограничиться только денацификацией на Украине не получится.





В повестке дня создание Международной антибандеровской коалиции.





На первоочередную повестку в международной политике выходит создание Международной антибандеровской коалиции. Ее естественными членами помимо Белоруссии и России должны стать Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Молдова, Казахстан и Китай. Это те страны, к которым у Украины уже обозначились территориальные претензии. Возможны неурегулированные вопросы к США, Канаде и Японии.



Заигрывание с Гитлером после его прихода к власти привело к аннексии чешских Судет, захвату Чехословакии, Австрии, Франции, Дании… И покатилась волна захватов на север, запад, юг и восток. Германский нацизм вышел из-под контроля, пришлось создавать антигитлеровскую коалицию, в которую вошли СССР и его политические антагонисты США и Великобритания.



Сегодня даже в США сторонники взвешенной внешней политики и противники нацистской Украины открыто заявляют о своей позиции. К примеру, в центре Нью-Йорка напротив известного туристам магазина Macy's прошла акция в поддержку России, ДНР и ЛНР. Собравшиеся держат в руках транспаранты с надписями «Остановите террор неонацистов на Украине», «Нет войне против России и Донбасса».



В начале апреля крыло республиканской партии, поддерживающее экс-президента США Дональда Трампа, провело экстренное совещание, на котором выступило против предоставления помощи Украине.



Противников нацизма, пришедшего на Украину, в мире значительно больше, чем его сторонников. Это показывало ежегодное, на протяжении 18 лет, голосование в ООН за резолюцию, осуждающую героизацию нацизма. Более 130 государств осуждало нацизм. И таких государств может стать гораздо больше, если воздержавшиеся страны осознают перспективы, которые готовила им бандеровская Украина, мечтавшая о статусе ядерной державы в момент отделения от СССР.



Сегодня территориальные претензии Украины обозначались широко и вполне конкретно. «Исконно украинскими землями» националисты считают такие земли, на которых когда-либо проживали этнические украинцы, которые они открывали, осваивали, цивилизовали, где сейчас проживают потомки уроженцев Украины.



К примеру, во времена Гражданской войны 1918-1922 годов Центральная рада потребовала от России Черноморскую и Ставропольскую губернии в полном составе, Кубань, Крым, Таганрогский округ, часть Воронежской и Курской губерний.



А незадолго до спецоперации России против нацизма на Украине заместитель председателя Украинской республиканской партии и бывший депутат Львовского горсовета Ростислав Новоженец объявил: «Мы потеряли Лемковщину, Надсянье, Холмщину, Подляшье, которое отошло к Польше, Берестейщину, Гомельщину, отошедшую Белоруссии, Стародубщину, Восточную Слобожанщину, Кубань, которая 28 мая 1918 года объединилась с Украиной, мы потеряли Приднестровье, Мараморощину, Южную Буковину, которая сегодня в Румынии».



Некоторые географические названия нуждаются в разъяснении. К историческому региону Слободская Украина, или Слобожанщина относили часть Белгородских земель, в Гетманщину (или Стародубщину) входили Брянские земли.



Таким образом, у Украины есть территориальные претензии к Белоруссии, Польше, Словакии, Румынии, Молдавии, Приднестровью и России.



Предел мечтаний – Украина в представлении Степана Рудницкого. Этот картограф, репрессированный в 1937 году, представлял территорию Украины, одним краем упирающейся в Варшаву, а другим доходящим почти до Назрани.



По словам Олега Тягнибока «дело территориальных претензий Украины является вопросом времени». Однажды лидер «Свободы» заявил: «Конечно, сегодня будет смешно, если мы заявим какие-то территориальные претензии. Но мы помним, что там есть наши земли. Мы помним, что там живет масса наших людей – украинцев. Этнические украинские земли не ограничиваются границами современной Украины».



Они не ограничиваются Центральной Европой. В число украиноязычных земель зачисляются даже азиатские и дальневосточные территории России и Казахстана.



Википедия сообщает о претензиях на современный Краснодарский край: «Мали́новый Клин или Куба́нщина (укр. Малиновий Клин, Кубанщина) — неофициальное название региона компактного проживания украинцев на Кубани. Первоначально клином украинцы называли земельный надел, а к концу XIX века так стали называть заселённые украинцами земли к востоку от основной территории Украины.



Массовое заселение украинцами земель на востоке началось после Переяславской Рады. Украинцы вместе с русскими постепенно заселяют бассейн Дона, Кубань, массово переселяются за Волгу, оседают в Приуралье. Возникли Жёлтый Клин (Нижнее Поволжье и Оренбужье), Малиновый Клин (Кубань), Серый Клин (Северный Казахстан и Южная Сибирь), Зеленый Клин (юг Дальнего Востока, включающий земли от Байкала до Сахалина), Приморский и Хабаровский края, а также часть китайской Маньчжурии.



Если следовать подобной логике приобретения Украиной своих исконных земель, то часть территории Канады и США, где проживают потомки выходцев с Украины, тоже могут быть объявлены сферой интересов украинских нацистов.



Вопрос противодействия нацизму в мировом масштабе был поставлен столетие назад, когда в Германии на политическую арену вышла националистическая партия фашистского типа. За первые пятнадцать лет своего существования на фоне реваншистских идей она сумела прийти к власти, а еще через шесть лет развязала мировую войну. Сторонники фашизма – этого «бремени белого человека», как сказал Киплинг по поводу расистской политики Великобритании – находились в европейских странах-союзницах фашистской Германией, а также в завоеванных ею государствах. Французские, итальянские, испанские, датские, норвежские, чешские, польские, финские, многих других стран, к сожалению, также русские и украинские полки и дивизии воевали на стороне фашизма, воевали против стран антигитлеровской коалиции.



Сегодня только одна страна – Россия сражается против стран, объединенных Бандеровской Украиной. Ее поддерживают не так много стран. Китай, ЮАР, Индия, Пакистан, Бразилия, Мексика отказались считать Россию агрессором и участвовать в санкционном давлении на нее.



Есть уверенность, что этот список расширится по мере того, как в Европейском Союзе начнут осознавать, какой монстр вырос на его границах.

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