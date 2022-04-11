«Zа Правду!»

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 апреля 2022, 18:29 Марина Галюченко

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

С 28 по 30 марта Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики, совместно с информационно-политическим журналом «Персона Страны» провели пресс-тур «За правду» в Донбасс. Целью такого значительного мероприятия стало предоставление более, чем ста журналистам из федеральных, региональных и нескольких иностранных СМИ самим увидеть и осветить в своих изданиях правдивую информацию о происходящих в ДНР и ЛНР событиях в режиме реального времени.

Сразу хочу отметить, что этот пресс-тур был организован с учетом сложной ситуации как на Украине в целом, так и на Донбассе. Но, сопровождение, организация посещения мест, где местные жители делились информацией о событиях недавних дней, пресс-конференции с Главой ДНР Д.В. Пушилиным и Депутатом ГД СФ РФ А. Делимхановым была на самом высоком уровне. Сам пресс-тур курировался Главой Чеченской Республики генерал-лейтенантом, Героем России Р.А. Кадыровым. И главный посыл пресс-тура «За правду» отражает суть той информационной войны, которая развязана западными странами, НАТО и украинскими радикалами против проведения Россией специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Противостоять этой лживой вакханалии можно только Правдой.

По дороге из Ростова-на-Дону в Донецк на выезд в Россию стояла длинная вереница машин с беженцами, многие машины были со следами от пуль. При виде нашей колонны микроавтобусов, где на первой машине был портрет Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, люди выкрикивали приветствия. И такое отношение обычных людей было как маркер, что они уверены в защите России от украинской власти. Это предположение подтвердил в ходе импровизированной пресс-конференции в полевых условиях представитель Главы Чеченской Республики, депутат ГД Адам Делимханов. Он продолжительное время находится в эпицентре боевых действий в Мариуполе и не понаслышке знает о тех зверствах нацистов и «бойцов» теробороны Украины. В его рассказе были приведены факты об использовании мирных жителей в качестве живого щита для проведения боевых действий против Народной милиции ДНР и военных ВС РФ, о бессмысленных разрушениях города, чтобы представить западным покровителям украинского режима лживые факты о якобы бесчинствах бойцов российской армии и народной милиции ДНР. А.Делимханов особо отметил, что именно участники пресс-тура могут донести правдивую информацию о происходящих событиях на земле Донбасса.

По приезде в Донецк, первое, что меня поразило – надпись перед гостиницей «ОБСЕ, ВАША СЛЕПОТА - ЭТО ЧЬЯ-ТА СМЕРТЬ». Именно этот призыв и отражает суть миссии. Не видели! Восемь долгих и трагичных лет не видели! А если видели, то молчали и не стучались к ним в сердца слезы и горе жителей Донбасса, те чудовищные смерти ни в чем неповинных детей, тех обычных мирных жителей, которые хотели просто жить и говорить на родном для них русском языке. ОБСЕ стало пособником рассвета неонацистов на Украине. Весь западный мир подогревал уже давно возрождение «коричневой чумы» на Украине. И это интоксикация, этот яд медленно вползал в сознание целой страны. Вытравляя из душ целого народа чувства сострадания, любви к ближнему, законов цивилизации, воспитывал и пропагандировал ненависть к русским. Не слышали зкстремистских лозунгов «Москаляку на гиляку!», не осуждали Порошенко за его высказывания по поводу детей Донбасса, которые должны сгнить в подвалах, а украинские дети ходить в школу». Не возмущались, не осуждали, не пресекали. А раздавали печеньки на Майдане, поощряли бесноватую молодежь с их факельными шествиями, молчали о сожженных в Доме профсоюзов в Одессе, запрещали врачам скорой помощи помогать пострадавшим от сожжения, не давали пожарным тушить пожар. Нацики убивали не врагов, они убивали тогда своих сограждан. Молчала тогда об этом европейская либеросня и НАТО. А молчала потому, что им надо было Украину, весь народ украинский убедить, что Россия им враг! НАТО накачивала Украину не только оружием, но и идеологией. В ходе пресс-тура журналистам были представлены документальные факты - школьные учебники, где с 1-го по 11-й класс обучали детей не просто ненавидеть русских, а доступным для детей языком учили, как готовить коктейли Молотова, распознавать виды вооружения России, какими способами уничтожать «врагов». На последней странице в учебниках стояла надпись, что они выпускались при участии НАТО.

На встрече с советником Главы ДНР по правам ребенка Элеонорой Федоренко, которая прошла возле памятника погибшим от рук украинских военных детям Донбасса, журналисты из ее уст услышали, как спасают детей из детских домов Мариуполя, как организуют им психологическую и медицинскую помощь. И эта работа ни на минуту не прекращается. Во имя будущего мира Украины.

Следующий день нашего пресс-тура начался с посещения г. Волноваха, который на момент нашего приезда уже был освобожден от «укропов». По дороге мы видели, так называемые укрепы — пулеметные гнезда, из которых ВСУшники и тероборона обстреливали не только военные машины, но и гражданские, что пытались выезжать из зоны боевых действий. Когда наша колонна въехала в сам город Волноваха, всех нас охватило оцепенение - весь город был разрушен. Не было ни одного целого здания! Первая наша остановка была у городской больницы. Сразу замечу, что нас не просто сопровождали бойцы Росгвардии из Чеченской Республики, они нас охраняли — следили, чтобы мы ходили строго по тротуару, так как при отходе ВСУшники и нацики минируют оставленные города, оставляют заминированные предметы, игрушки.

К нашей журналистской группе стали подходить местные жители и сотрудники расстрелянной больницы. Простые люди, с печальными, словно покрытыми пылью глазами, без эмоций, повествовали об ужасах обстрелов и издевательств со стороны бесноватых украинских бойцов. Приведу слова главного врача центральной районной Волновахской больницы Саранова Виктора из интервью нашему изданию. Он до сих пор живет в подвале больницы, так как его дом сразу же заняли военные ВСУ, а ему с семьей предложили отправиться в больницу. Его дома больше нет. По его словам, то, что оставили после себя при отходе украинские военные не поддается описанию. Так, по его словам, даже свиньи не делают. Когда сотрудники больницы, их семьи, больные укрылись в подвале, Виктор попросил военных отвести технику и солдат из больницы в строящееся здание неподалеку, чтобы обезопасить людей, которые находятся в подвале, в том числе и беременных женщин, на что получил категоричный ответ: «Иди в подвал». Его слова - это прямое доказательство, что люди для ВСУшников - живой щит. Европейские страны, вопиющие о справедливости, Байден и его приспешники слышьте — прикрываются живыми людьми воины Зеленского! И если погибнут, то вину президент КВНщик сразу радостно возложит на Народную милицию ДНР и российских военных, забыв о том, что мирных граждан своей Украины не пускали по гуманитарным коридорам именно псевдозащитники украинской земли. Своих украинцев! ОБСЕ — не видишь? И еще очень важное в рассказе главного врача, это оставленные вояками украинскими шприцы и коробки от психотропных лекарств, после которых стираются в сознании употребляющих чувства стыда, сострадания и ответственности за свои деяния. Адам Делимханов также в своем выступлении перед журналистами рассказывал об употреблении наркотиков нацистскими молодчиками.

Важно еще затронуть тему пыток со стороны военных и бойцов теробороны. С нами вместе в пресс-туре участвовал Мехти Логунов, которому 87 лет. Он попал в плен в Харькове, и 1231 сутки провел в застенках СБУ! Его удалось в рамках обмена пленными вызволить из застенков СБУ. Его рассказ потрясает фактами пыток. Особенно по отношению к женщинам. По его словам, ему стыдно писать об изощренности пыток женщин. Заметим, что пытали пленных еще до начала специальной военной операции. Набивали руку, приобретали опыт? ЕС, как ты думаешь, кто их обучал? Ответ очевиден - инструктировали военных НАТОвские специалисты. Молчала Европа. Не трубила о нарушениях прав человека, не говорила о нарушениях Украиной Женевской конвенции. Списывали, что это уголовные дела. Зачем будоражить мировое сообщество ужасами СБУшников. Но вот сейчас сами нацисты сорвали с себя маски и свои пытки, убийства, казни военнопленных глумливо снимают на свои телефоны. И разносится это по соцсетям, и опять молчание со стороны защитников украинского пронацистского режима.

Еще одно интервью с местным жителем Волновахи Александром Осинним, в котором он рассказал о том, что еще до вхождения в Волноваху Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России, военные ВСУ и бойцы теробороны стали расстреливать дома мирных жителей. Лично ему два украинских вояки пообещали превратить город во второй Сталинград. Стандарт прослеживается один у ВСУшников — разрушить водоснабжение, электроснабжение, уничтожить автовокзал, тем самым лишить своих граждан возможности эвакуироваться из зоны боевых действий. Спровоцировать как можно большую гибель мирных граждан и представить виноватой ДНР, ЛНР и Россию. Что собственно и подсунули нацики мировым СМИ из городов Бучи, Крамоторска. Но суд истории расставит все по своим местам и преступления неонацистского режима будут тщательно расследованы, и наказание для них неизбежно!

Глава ДНР Д.Пушилин в ходе пресс-конференции, которую он дал журналистам пресс-тура именно об этом говорил. О том, что со стороны бойцов Народной милиции ДНР и военных ВС РФ тщательно фиксируются все боевые операции по освобождению Донбасса от нацистской нечисти, о гуманном отношении к военнопленным, о поддержке местного населения освобожденных районов, об обеспечении их продовольствием и медикаментами. И с этой трудной задачей ДНР совместно с Россией успешно справляется. Несмотря на постоянные обстрелы со стороны ВСУ Донецка, город живет и трудится. Восемь долгих лет сопротивляется злу.

Доказательством его слов стало посещение журналистами трех крупных работающих заводов. На одном из них выпускают мирную продукцию - бытовую технику.

В пресс-туре принимали участие два министра из Республики Чечня. Молодые, красивые ребята, которые находятся на переднем крае борьбы за правду. Ахмед Дудаев — министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации и министр по делам молодежи Чеченской Республики Иса Ибрагимов. На мой вопрос, почему они оставили кабинеты и приехали вместе с бойцами Росгвардии из Чеченской Республики, оба они ответили, что Глава Республики Р. Кадыров с 24 февраля, поддерживая Верховного Главнокомандующего РФ в проведении специальной военной операции и Глав ДНР и ЛНР в их борьбе против геноцида своих граждан, пережив влияние иностранных инструкторов в своей Республике, когда из Чечни хотели сделать площадку для борьбы с Россией, а воспитание со стороны отца, патриота своей страны, героя России Ахмата Хаджи, который погиб от рук ваххабитских наемников, не оставило Рамзана равнодушным в борьбе за правду и истинные ценности. Поэтому А. Дудаев и И. Ибрагимов, выполняя свой гражданский долг, сейчас находятся на Донбассе.

Ахмед Дудаев совсем недавно сообщил еще об одном факте, который подтверждает о чудовищных методах пыток украинскими нацистами наших военнопленных — при освобождении Мариуполя найдены ИГИЛовские (ИГИЛ - организация, запрещенная в России) инструкции, написанные на украинском языке. Слышишь, Байден и иже с ними — ИГИЛ, украинские нацисты — как вам такая связь? Промолчите?

Особо хочу отметить гуманитарную помощь со стороны Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова — бесперебойно на Донбасс отправляются из Чечни грузы с питанием, медикаментами, одеждой и водой. Особую роль в гуманитарной помощи оказывает скромная чеченская женщина Аймани Несиевна Кадырова, мама Рамзана Кадырова и вдова Ахмата Хаджи Кадырова. У нее два сердца - свое и своего погибшего мужа. Она молча и с достоинством кавказской женщины выполняет материнский долг для всех жителей Донбасса.

Когда КВНщик надевает на себя должность Президента красивой европейской страны - это на грани абсурда. Но выбор народа — это выбор. Зеленский поверил искренне, что клоуны могут управлять народом и не только на Украине. Небывалый взлет в карьере — раньше ему аплодировала Украина и Россия за его остроумные шутки, а теперь аплодирует больная Европа и далекая глухая Америка. Надолго ли? У марионеток срок службы недолгий. Как только ветер переменится, их списывают в утиль истории.

И вместо вселенской славы — позор, страх и забвение.

И напоследок. Я - ЗА ПРАВДУ; я - за В.Путина; я - за Р.Кадырова; я - за наших военных, я - за ДНР и ЛНР; и, да - я русская, и мне не стыдно!

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