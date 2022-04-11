К памяти невинных жертв армян в апреле 1915 года

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11 апреля 2022, 11:02 Ваагн Карапетян - внештатный корреспондент «Аргументы Недели»

Фото: РИА Новости/PanARMENIAN Photo; Мемориал Цицернакаберд в Ереване посвящен геноциду армян

К старым дням, чтоб ветром относило



Только путаницу волос.



Владимир Маяковский

В преддверии очередной даты, самой трагической даты в истории современной Армении, невозможно не высказаться, тем более, что, я уверен, появится немало статей-размышлений на тему, как жили вчера и как нам жить завтра.



Я не погрешу против истины, если напишу, что в истории многих народов, есть горькие страницы, написанные слезами и кровью. Другое дело, как они относятся к своему прошлому. К тем трогательным датам.



Приведу несколько примеров.



В кровопролитной войне между США и Мексикой 1846-1848 годов Мексика потеряла больше половины своей территории и до миллиона граждан - воинов, добровольцев, принявших участие в той бойне. В результате подписанного между воюющими сторонами мирного договора к США отошли земли современных штатов Техас, Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада, Юта. Вся северная территория Мексики теперь называется южной территорией США.



В память о тех событиях в столичном парке установлен скромный памятник шестерым подросткам. Молодые ребята, не желая сдаваться американским захватчикам, в ходе битвы за замок Чапультепек, сбросились с дворцовых стен. Трогательный, достойный уважения и памяти поступок. Но, даже не всем завсегдатаем этого парка он известен. Памятник не стал местом паломничества для рядовых граждан страны. Мексиканцы не возлагают цветы в определённые даты, не проводят день в молитвах. Не взывают к мщению, к справедливости. Не делают пафосные заявления с целью обратить внимание мировой общественности на мексиканскую национальную боль. Хорошо это или плохо - риторический вопрос, но ясно одно - страна не живет своим прошлым. Её больше интересует день сегодняшний.



Мексиканцы умело пользуются соседством с богатой Америкой. К примеру, томаты на прилавках, поступающие из США, вдвое дешевле мексиканских, что помогает сдерживать аппетиты местных предпринимателей, которые не прочь бы взвинтить цены.



Начало II Мировой войны, когда Германии противостояла лишь Великобритания, немецкие бомбардировщики безнаказанно сбрасывали смертоносный груз на мирных жителей английской столицы, принуждая последних к капитуляции. В свою очередь и англичане постарались. В феврале 1945 года, когда исход войны казалось был предрешён, начали, невиданную по масштабу, бомбардировку северных районов Германии, в которых отсутствовали немецкие войска. Под ударами английской авиации были стёрты с лица земли такие города, как Гамбург, Дрезден. В той бойне погибло более семисот тысяч мирных жителей. А что мы видим сегодня? Немцы и англичане дружат, вместе работают, строят планы. Те, залитые кровью, страницы оставили истории, оставили историкам.



В первых числах той же войны, 7 декабря 1941 года, японцы нанесли ужасающее поражение американцам, разгромив военную базу последних, в гавани Перл-Харбор, на острове Оаху. В той бойне, в одночасье, погибло порядка двух с половиной тысяч американских солдат.



И американцы не остались в долгу. На завершающем этапе войны сбросили две атомные бомбы на мирные города, уже деморализованной Японии. В общей сложности погибло более двухсот тысяч мирных граждан, последствия тех взрывов сказываются до сих пор.

Японцы не забывают, не оправданную военной необходимостью, атомную бомбардировку. Они помнят, скорбят, проводят траурные ритуалы, согласно сложившейся восточной традиции, но не сотрясают воздух призывами, не посылают проклятия в адрес исполнителей. Американские лётчики, сбросившие атомные бомбы дожили до преклонных лет, без какой-либо охраны, нередко давая интервью, делясь воспоминаниями.



И подобных cлучаев в истории немало.



Когда речь идёт о трагедии армянского народа в начале прошлого века, то принято проводить параллель с геноцидом евреев в годы второй Мировой войны, подчеркивая разницу: немцы признали свою вину, а турки отрицают.



Бесспорно, в случае признания Турцией своей вины, произошла бы разрядка между нашими отношениями, но мы имеем, то что имеем.



То и другое событие чудовищно, является преступлением против человечества, но есть существенная разница, которую не учитывать нельзя. Вина евреев заключалась в том, что они удачно вписывались в окружающую среду, находили свою нишу, были востребованы обществом, имели относительно неплохой достаток и ни о чём другом не помышляли.



Армяне же всегда являлись головной болью для турецких правителей. Во всех исключительно Русско-Турецких войнах помогали русскому войску провизией, служили разведчиками, а молодые мужчины, способные держать в руках оружие, сражались вместе с Россией, вступали в ряды русской армии.



Армяне жили мечтой о возрождении своей Родины, что не оставалось незамеченным для турецкой власти.



НО ЭТО НЕ ОПРАВДЫВАЕТ ПОГОЛОВНОЕ ВЫКОРЧЁВЫВАНИЕ АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ С ТУРЕЦКОЙ ТЕРРИТОРИИ. Опять повторяю, ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРАВДАНИЕМ.



Что касается следующей параллели, признания немцами своей вины и упорное нежелание то же самое сделать турецкой стороной, надо учитывать ещё одно обстоятельство. Если евреев погибло более 6 миллионов, то немцы потеряли вдвое больше, более 13 миллионов ещё и 30 процентов территории. А турки, единственные из гитлеровской коалиции, никак не пострадали. При помощи умелой дипломатии, вышли сухими из воды.



Я думаю, читатель разницу улавливает. Как бы хорошо не относился я к немцам, всё же считаю, что именно личные потери подвигли их к извинениям.



Я потомок беженцев, моим предкам чудом удалось спастись. У меня хранятся записи, в которых мои предки рассказывают, как бежали из Эрзерума в Карс, а из Карса уже на север, в Россию. В страну, которая приютила тысячи армянских беженцев, которая помогла возродиться армянской нации и благодаря которой, на карте мира появилась новое государство - Современная Армения.



В аудиозаписях есть воспоминания о том, как армянские беженцы покидали Турцию. Моему дяде Серго в ту пору было восемь лет и он со своими сверстниками резвился вокруг подвод беженцев-армян. Впереди замаячила горка, сложенная из матрасов и других постельных принадлежностей. Ребятишки, продолжая резвиться, взобрались на неё и тут только увидели под матрасами тела убитых людей. С криком кинулись обратно к подводам. Мой дед подошёл, откинул матрас и увидел обезображенное лицо соседа со своей многочисленной семьёй. Тот днём раньше выехал из Карса и приглашал деда отправиться вместе с ним, но по чистой случайности дед отложил переезд на день. Очевидно, совершившие злодеяние, по какой-то причине не успели поджечь матрасы с телами убитых, по тому как, по пути следования колонна нередко встречала подобные костры.



Пойди теперь посчитай, сколько погибло. Поэтому, мне кажется, нет смысла постоянно оперировать цифрой в полтора миллиона, конкретизировать именно эту цифру. ПРОИСХОДИЛО УБИЙСТВО ЛЮДЕЙ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ, а там погибло 150 000, 15 000 или 15 человек не имеет никакого значения.



Теперь о слове “геноцид”. Президент США Джо Байден, первый из президентов Америки, который в своем послании употребил это слово. Но мы уже знаем Джо Байдена: сегодня скажет, завтра забудет, а послезавтра начнёт оправдываться. Не следует придавать особого значения им сказанному, не факт что он произнесёт это слово и в этом году. Руководители США прежних лет избегали использовать этот термин, уважая волю автора. Им является польский юрист Рафаэль Лемкин, который предложил для предотвращения юридических и логических коллизий применять слово “геноцид” только по отношению к событиям после II-ой Мировой войны. Всего лишь.



Имея за пазухой неопровержимые доказательства турецких злодеяний личного характера, аудиозаписи воспоминаний моих предков, должен ли я жить с постоянной ненавистью к турецкому народу? Нет, конечно. Ни в коем случае.



Был я в Стамбуле, в этом прекрасном городе, на себе испытал теплое, гостеприимное отношение, вежливых и воспитанных людей, с настоящей европейской культурой. И забыть я, конечно, не в праве, да и не ставлю перед собой такую задачу.

Как тут не вспомнить русскую пословицу “Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто забудет — тому оба вон". Я бы страстно желал, чтобы мы, армяне придерживались этой пословицы.



Мне посчастливилось несколько лет прожить в Ереване. Если ко мне приезжали гости, то я, показывая достопримечательности нашей “розовощёкой” столицы, не приглашал их в Цицернакаберд, где находится монумент в память о турецких зверствах, а приводил их в парк имени Комитаса, где расположен национальный пантеон, на котором покоятся известные популярные личности: Арам Хачатурян, Карен Демирчян, Сергей Параджанов, Фрунзик Мкртчян, Мартирос Сарьян и другие, не менее известные. Я ПРИГЛАШАЛ ГОСТЕЙ НЕ ТУДА, ГДЕ НУЖНО ПОПЛАКАТЬСЯ, А ТУДА, ГДЕ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ.



Если бы я спросил читателя, кто из них помнит своих родственников умерших 100 лет тому назад, то немногие бы ответили утвердительно. Это не потому, что непомнящие - плохие родственники. Речь идёт об естественном процессе - отмирает старое звено, появляется новое. Ещё вчера я был окружён дедушками, да бабушками, а сегодня я сам дедушка. В армянской традиции существует правило, отмечать третий день со дня похорон, седьмой, а затем уже сороковой и годовщину в узком кругу семьи. Если в какой-то семье траур затягивается, то священники прямо говорят: “Этим самым вы беспокоите душу умершего, оставьте его в покое. Вернитесь к своему образу жизни, живите своими проблемами и заботами. Жизнь продолжается”. А у нас траур растянулся на 100 с лишним лет. Нужно оставить в покое души невинных жертв и чтить их память в кругу нашей “семьи”, нашей маленькой, но свободной республики, не взывая к общественности, не требуя мщения. Некоторые мужчины с трудом сдерживают слёзы у гроба, а другие воют распластавшись по земле. Я бы желал, чтобы мы походили на первого мужчину.



Как-то я спросил музыковеда Армена Петросяна. В армянской музыке больше печальных или веселых песен? Тот ответил, - печальных значительно больше.



НУЖНО СЛОМАТЬ ЭТОТ СТЕРЕОТИП!

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