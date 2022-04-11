Если трактор в поле замер

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 апреля 2022, 07:37 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Ограничение импорта запчастей для специальной сельхозтехники из-за санкций вполне реально угрожает нашей продовольственной безопасности.

Российское сельское хозяйство, которое по уверениям чиновников, показывает невиданный в мире рост, стоит на нескольких "китах". Это: пашни, семена, сельхозтехника, удобрения. И, конечно, тяжеленный крестьянский труд.

С наличием плодородных земель у нас все-более менее в порядке. 40 миллионов гектаров не обрабатываются и зарастают бурьяном. С семенами то густо, то пусто: по пшенице пока российский сегмент 98 процентов, но по сахарной свекле 2-3%. С овощами половинка на серединку. Удобрения есть, но не про крестьянскую честь. Точнее, не про фермерский кошелек.

Так откуда невиданные урожаи последних лет? А все просто: тот самый труд и импортные средства производства: трактора, комбайны, молотилки и сеялки.

До 50 процентов эксплуатируемой на российских полях техники - сплошной импорт: сеялки, опрыскиватели и тракторы, аналогов которым в стране березок нет и не предвидится. Даже так называемые отечественные комбайны процентов на 80 совсем себе не отечественные. Практически все оборудование на крупных молокозаводах, мясокомбинатах, больших фермах тоже "маде ин не наше". В НИИ экономики сельского хозяйства РАН несколько лет назад озвучили цифру, что с 2010 до 2019 года импорт техники в сельхозпроизводстве увеличился практически в два раза!

Например, общий импорт зарубежных тракторов в Россию ежегодно составляет около 50 тысяч единиц, из которых существенную долю занимают тракторы тягового класса 1.4 (мощностью 80 – 100 лошадей) – это около 12 тысяч единиц техники.

И весь этот импортный табун спецтехники каждый год вопиёт: запчасти, запчасти, запчасти! На десятки, если не сотни миллионов долларов! И вот бац, и импорта не стало. Этот год крестьяне еще как-то прокрутятся: запасливый хозяин готовит сани летом, а о весенней посевной думает осенью. Но вот что делать в году следующем пока никто не задумывается, чтобы не накаркать беду.

Нельзя сказать, что партия и правительство не знают о проблеме. Ещё как знают! В Минпромторге даже "План мероприятий по импортозамещению в отрасли сельхозмашиностроения РФ на период 2024 года" написали. Такой красивый план, надо отметить.

Вот, к примеру, возьмем "Высокопроизводительные зерноуборочные комбайны 9 - 10 класса производительности". Выпускалось ноль целых ноль процентов. А к 2024 году, то есть через пару лет уже на полях должно работать аж 30 процентов родных высокопроизводительных! Треть от парка! Правда, ни электронных систем управления, ни дисплеев, ни контроллеров для этих линкоров полей производится даже не планируется. Как и к другим маниловским тракторам, комбайнам и прочим сеялкам импортозамещения.

Итак, в сухом остатке мы имеем огромную, постепенно накапливающуюся проблему даже не с покупкой новой (об этом можно забыть на десятилетия) западной сельхозтехники, но с поддержанием в рабочем состоянии даже уже имеющейся в парке. При этом те же самые чиновники, которые десятилетиями насаждали "цифровое сельское хозяйство" по американским и европейским лекалам, проводя политику протекционизма чужой сельхозтехники, и убивая отечественные разработки, сегодня отвечают за импортозамещение того, что лоббировали долгие годы. Пчелы против меда!

И это не смешно. Санкции высветили то, что всегда пытались замести под диван: дутые успехи, основанные на подтасованных фактах и липовых отчетах. И если в отрасли, которая производит какие-то гаджеты для пейджеров, это простительно, то в области "покушать" такое вранье смертельно опасно не только для карьеры...

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции