Аргументы Недели → Мнение 13+

10 апреля 2022, 12:46 Юрий Денисов

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Проект «Альтернативный миропорядок» состоит из ряда инструментов. Одним из которых является проект «Всемирная цифровая финансовая система». Предшественником этого проекта была наша концепция «Всемирной финансовой паутины», опубликованная в 2009 году в №№ 232, 233 в газете ЭКСПРЕСС КИНИСИ в Афинах. Там впервые был дан термин криптовалюты - это «деньги в формате файла». С тех пор что-то произошло. Например, в 2017 в РФ была опубликована программа «Цифровой экономики» РФ в которой многие тезисы созвучны с тезисами статьи. Поскольку, мы живём во времена перемен, то, соответственно, в этих переменах и участвуем. Кто как, а я своими теориями. Итак, в продолжение и развитие «Всемирной финансовой паутины», на её основе и на основе рекомендаций проекта «Альтернативный миропорядок» предлагаю нижеследующее.



Поскольку основные бенефициары мировой финансовой системы выключили из этой системы РФ, предварительно ограбив на более чем 300 $ миллиардов, необходим выход из этой мерзкой истории. Т.е. создания своей предсказуемой адекватной и лояльной к РФ глобальной финансовой среды в т.ч. в формате альтернативной мировой финансовой системы. Новая большая тройка – РФ, Китай, Индия в плане реализации нашего проекта 2015 года «Проект новой азиатской цивилизации» выступают первоначальными учредителями новой электронной мировой финансовой системы. На первом этапе за основу взяв нашу разработку по «Всемирной финансовой паутине». Дополнительно учредив регламент исполнения требований для участников финансовой системы. В т.ч. финансовый аудит эмитентов валют стран участников т.е. все эти валюты должны котироваться в соответствие с их реальным обеспечением актуальными для рынка активами. Доверие к любой валюте основано на итогах её аудита. Резервная валюта имеет статус наднациональной валюты и определяется инвариантным прейскурантом т.е. индексом стоимости ряда актуальных продуктов среди которых нефть, газ, металлы, пшеница и т.п. Банк эмитент резервной валюты назовём его, например, ВСЕМИРНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК (ВРБ) продает цифровую резервную валюту за национальные валюты по их актуальным котировкам. Либо за иные актуальные активы, зарегистрированные в цифровом формате (золото и т.п.). Международные депозитарии физических активов (золота и т.п.) можно разместить в странах Большой Тройки. Среди инструментов ВСЕМИРНОЙ ЦИФРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ могут быть электронные фондовые биржи, электронные биржи энергоносителей, металлов, инвестиционная электронная биржа как фрагмент электронной Глобальной Инвестиционной Системы. Ведущим звеном в этой истории будущего будет РФ, имеющая опыт создания цифровой экономики.



В чём преимущество этого проекта цифровой финансовой системы перед существующей долларовой. В её прозрачности, являющейся гарантией от финансовых кризисов и прочих подобных проблем, генерируемых существующим мировым порядком. Кто знает общий объем эмиссии $, нынешней резервной валюты, например, с 1913 года? Кто и когда проводил аудит ФРС, Казначейства США? Эти организации заняты производством эмиссии $, а страны участницы мировой экономики, использующие $ в качестве платежа, вправе потребовать такой аудит. ФРС, частная финансовая корпорация, состоящая из 12 частных банков под обеспечение облигациями Казначейства США эмитирует деривативы, которые называются $. Т.е. в первую очередь это дериватив ФРС, принятый в обращение мировой экономикой. Чем он обеспечен – облигациями. А чем обеспечены облигации Казначейства США? Налогами, государственной собственностью? Пардон, всё это не находится в рыночном обороте. Да и налоги выплачивают в тех же $. В обороте находятся облигации (внешний долг США) и $ (деривативы ФРС). Таким образом, деривативы $ обеспечены облигациями, а облигации обеспечены $. Круг замкнулся. Круг, из которого, по мнению его создателей, невозможно выскочить. Но они сами вытолкали из него РФ. Помутнение рассудка? Не знаю, но игра явно пошла уже не по правилам, ими же написанных. Пусть тогда играются сами с собою. А у нас пошла своя игра по взрослому и по нерушимым правилам.



Теперь собственно о российской финансовой системе. Для постоянного экономического роста и привлечения инвестиций необходим крепкий стабильный рубль. Т.е. свободно конвертируемая национальная валюта. Принимая по всему земному шару в качестве платежа и обмена. Золотой рубль вместо деревянного. Рекомендую ввести золотой стандарт на основе инвариантного прейскуранта. В т.ч. цифровой золотой рубль. Это в принципе снимет потребность в ОФЗ. Достаточно просто продавать рубли, которые будут востребованы покупателями российского экспорта. Весь экспорт продаётся за рубли о чём следует принять соответствующий закон.



С чего начать? С подачи предложения или оферты будущим потенциальным участникам и учредителям финансовой системы. Далее пойдёт обсуждение и достижение договорённостей. Как инструмент для этого процесса предлагаю создание постоянной сессии центробанков стран участниц, как в прямом общении, так и в удалённом формате.



Что есть на сегодня? Работающий аналог свифта, пошли расчёты в рублях за экспорт газа. Есть намерения, правда, не вполне явные насчёт создания альтернативного миропорядка. Что беспокоит США. Которым стоит напомнить их же изобретение – доктрину Монро от 1823 года. В интерпретации к Евразии она звучит так. Любые действия европейских держав и США, направленные на покорение или установление господства над независимыми государствами в восточном полушарии, будут рассматриваться как недружественные по отношению к РФ, Китаю и Индии. Со всеми вытекающими последствиями в т.ч. финансовыми.

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