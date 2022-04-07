Альтернативный миропорядок

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 апреля 2022, 13:07 Юрий Денисов

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Набор антироссийских санкций должен разрушить экономику, а затем и саму Россию. Как это было с СССР. Западный мир объявил эту стратегию, резюмируя её как практически свершившийся факт. Так ли всё однозначно?

Наше правило - любую ситуацию можно развернуть на 180 градусов. В данном случае – это необходимо для сохранения страны. Итак, что есть на сегодня? Финансовое пиратство – ограбление РФ на 300$ млрд. США и на 22$ млрд. Францией. Плюс прочие санкции. Что есть создание форс-мажорных обстоятельств, которые являются основанием для отмены существующих международных договоров со странами, создавших эти обстоятельства. Забавно, но политики этих стран отрицают наличие форс-мажора, т.е. эти деятели не помнят ими же провозглашённый курс на уничтожение экономики РФ. Что суть основание считать их неадекватными. Что ж, будем лечить.

Ключевое правило – за санкции платят те, кто их создал. Взяв его за основу последующих стратегий и действий предлагаем следующее. Объявить режим военной экономики с частичным госрегулированием цен и управлением корпораций.

Пересмотрев условия всех договоров с эмитентами санкций следует их изменить применительно к создавшейся ситуации. Цены на углеводороды поднять до рыночных (возможна небольшая скидка в пару % как одолжение от хороших людей). Создать картели поставщиков сырья и стабильно поддерживать высокие цены на поставки углеводородов, металлов. Весь экспорт продавать за рубли, приняв соответствующий закон. Запретили санкциями авиаполёты над ЕЭС и США, заход российских кораблей в порты. Аналогично запрет на пролеты над РФ и перекрыть Северный морской путь.

И это лишь начало пути. Начать реализацию проекта «Новая Азиатская Цивилизация» - проекта создания системы альтернативного миропорядка. Со своей резервной валютой, финансовой системой, системой международного правосудия. За основу проекта финансовой системы можно взять нашу концепцию Всемирной финансовой паутины, опубликованную в 2009 г. в Афинах (полный текст). В 2010 аналогичный текст был направлен в правительство РФ и нашёл своё отражение в его программе цифровой экономики в 2017 г. Т.е. опыт внедрения есть.

На первом этапе участникам проекта альтернативного миропорядка следует перейти в расчёты в национальных валютах. Для этого следует разработать соответствующее приложение к нашей концепции финансовой системы, способное обслуживать эти процессы по расчётам. Некогда было экспертное мнение, что с падением $ возникнет коллапс платежей в мировой финансовой системе. Уже поэтому нужна альтернатива. А также ещё одно приложение к нашей Всемирной финансовой паутине. Создание электронной системы регулирующей бартер и взаимозачёты. Это предвосхищение грядущего кризиса и рецепт по его регуляции. Когда он случится (а присвоенных западом российских активов хватит от силы на год) рекомендую скупать технологии и заводы. Их будут торговать по ценам немного дороже цены металлолома.

Что делать сейчас, когда перекрыли продажи технологий? Аналогично, перекрывать поставки комплектации их производителям и работать с ними по принципу бартеров. Например, ставропольский «Монокристалл» главный поставщик искусственного корунда для производства чипов на Тайване. В режиме военной экономики, в связи с форс-мажором, РФ становится третьей стороной в договорах поставок искусственного сапфира «Монокристаллом». Т.е. РФ – Монокристалл – Тайвань работают на основе бартерных сделок. Монокристалл поставляет на Тайвань сапфиры за которые Тайвань рассчитывается чипами с РФ. РФ рублями рассчитывается с Монокристаллом, или $, или обменивает затем рубли на $. Полученные чипы (микроэлектронику) РФ обменивает по бартеру на необходимые технологии с их производителями. Отказ от бартера какого либо звена цепочки прерывает её. Т.е. в итоге прерывается производство технологий. Это есть пример применения правила о развороте ситуации на 180 градусов. Аналогично по редкоземельным и прочим металлам. Подобным технологическим корпорациям, зависимых от российских поставок, сделать предложение, от которого они не смогут отказаться. Уступить РФ блокирующий пакет акций. В оплату предложить переуступку долга США перед РФ в сумме соответствующей стоимости этого пакета акций. Владение этим пакетом даст РФ возможность участия в управление корпорацией в т.ч. в реализации стратегии размещения филиалов корпорации на территории РФ. Это более продвинутая версия инвестирования, нежели размещение резервов в США и ЕЭС, и даже формата Норвегии, получающей пассивный доход от размещения резервов в акции голубых фишек.

Сейчас Китай продвигает юань в статус резервной валюты. Его можно поддержать в этом движении при условии, что он поддержит статус рубля как свободно конвертируемой валюты. Т.е. продаж за рубли всего российского экспорта.

ЕЭС обещает отказаться от российского газа. Что это даст? ЕЭС высокие цены при замене. РФ взяться за стратегию реиндустриализации и реализовать её. Что это значит? По веткам газопроводов на ЕЭС провести инвестиционное проектирование для создания промышленно-энергетических комплексов. Т.е. энергогенерирующие мощности на газе + объекты индустрии, потребляющие электроэнергию и тепло. Поскольку цены на газ и энергоносители будут весьма конкурентными по сравнению с европейскими, то данные площадки будут инвестиционно привлекательными. В реализации данной стратегии будет логичным использование нашего проекта Глобальной инвестиционной системы.

Таким образом, генераторы санкций активизировали предкризисный процесс, процесс дедолларизации, дееврозации. Инициировали процесс создания альтернативного миропорядка. РФ следует принять самое активное участие в этих процессах и сделать их максимально прибыльными для реализации своих интересов.

Фото: Юрий Денисов

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