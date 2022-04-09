Космическая любовь: как и где ее искать разным знакам зодиака

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 апреля 2022, 21:10 Екатерина Максимова,

Несмотря на все напряженные аспекты 2022 года – обретение своей половинки – одна из его главных тем, ведь покровитель этого периода Венера, богиня любви и брака. Казалось бы, совсем не до нее сейчас… ан нет, кризисные ситуации сильно сплачивают и показывают истинные намеренья партнеров. В моей консультационной практике сейчас очень много таких пар, которые решили экстренно пожениться, съехаться, возобновить отношения. Потому что люди больше стали ценить именно семью, которая единственная способна нас излечить от любой напасти. Поговорим, как проявляют себя в любви и чего хотят от отношений разные знаки Зодиака. Скажу сразу, если Вам нужна подробная семейная или брачная консультация, необходимо обратиться к профессиональному астрологу.

Огненные Овны – завоеватели в любви. Это страстные натуры, которые быстро загораются, но огонь страсти им удержать нелегко. Им необходимы динамичные отношения, полные драйва и экспрессии, ведь их управитель воинственный Марс! Для них часто любовь – борьба, а иначе становится скучно. Для поддержания отношений им с партнёром необходимо заниматься спортом, активно отдыхать и вместе рисковать.

Земной Телец – один из самых романтичных натур, хотя, может в этом не сознаваться, ведь его управитель Венера! Луна в их знаке тоже чувствует себя превосходно. Поэтому этим домоседам просто необходим дом и стабильные отношения, полные чувственной любви и красоты. Им чрезвычайно важен тактильный контакт для поддержания близости и вкусная еда. Поэтому обнимайтесь с ним чаще и трапезничайте, тогда он одарит вас любовными признаниями и романтическими подарками. Это самый надежный партнер из всех.

Воздушные Близнецы, дети Меркурия, обожают поговорить. Поэтому они нуждаются в партнере, который позволит выговориться, выслушает и подбодрит! Фраза, что можно «любить ушами», точно про этот знак! Изысканная речь и действенное слово для них особенно притягательны! Они любят знакомиться во время учебы, их магнит - незаурядный ум, а уж потом внешние атрибуты. Для поддержания отношений с партнером этому знаку нужна совместная интеллектуальная деятельность.

Водные, чувствительные Раки, подопечные Луны, самые заботливые из всех знаков и самые ищущие заботу извне. Именно уют и защита, домашнее тепло, - вот то, без чего они не способны чувствовать себя счастливыми. «Жалеет – значит любит!» - это точно про Раков. В отношениях с ними необходимо постоянное проявление этих качеств, иначе Рак станет нервным и подозрительным. Ему необходимо быть дома полноправным лидером, ведь это их место сборки. Если Раку не дать возможность проявить себя потрясающим хозяином или домохозяйкой, из него может получиться настоящий тиран!

Солнечные Львы обожают красивые признания, комплименты, церемонии, особенно женщины. Этот знак нужно завоёвывать щедростью, Львы не терпят скупых партнеров, обожают люкс и роскошь, больше других знаков. Им важны совместные выходы в свет, творческий досуг и обязательно публичность в проявлении чувств. Если вы хотите покорить сердце Льва, сделайте предложение руки и сердца со сцены, чтобы многочисленные зрители были свидетелями вашей помолвки. И постарайтесь никогда его не критиковать, иначе чувства очень быстро улетучатся.

Земные Девы очень дотошны, скрупулёзны и обожают чистоту. Поэтому им необходим партнер, который будет снисходительно относиться к их требовательности по поводу быта и здорового образа жизни. Очень часто этот знак находит свою вторую половинку именно в каком-нибудь сообществе, посвященном диетическому питанию или оздоровлению организма. Этот знак, так же как и Близнецы, подчиняется Меркурию, поэтому интеллектуальная составляющая отношений для них чрезвычайно важна. А забота необходима такая, которую можно выразить действием, а не словом. Хотите покорить Деву? Вылечите, укройте, покормите!

Романтические пристрастия остальных шести знаков разберем в следующей статье.

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