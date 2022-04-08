Мировая буча в местечковой Буче

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 апреля 2022, 15:01 Михаил Смиренский,

Сразу поясню: слово «буча» во всех толковых словарях трактуется как «шум», «скандал», «переполох» и т.д. Есть, правда, еще одно сугубо специфическое значение этого термина, но о нем чуть позже. Итак.

«Сим-Сим» открылся?

Не просто открылся, но распахнулся настежь! Правда, если в той сказочной пещере хранились лишь награбленные разбойниками ценности, то в реальной жизни – несметные залежи циничного вранья и чудовищных «фейков», чему позавидовал бы и сам мега-лжец herr Геббельс. Почему?

Во-первых, сегодняшние страшилки о якобы «зверствах» российских военных на улицах провинциального украинского городка Бучи – прямая калька с европейских событий 1 сентября 1939 г., когда солдаты СС, переодетые в польскую форму, инсценировали нападение на немецкую радиостанцию в приграничном городке Гляйвице. Естественно – с убиенными «мирными немцами» и со стрельбой, при которой «нападавшие поляки» тоже были застрелены: Гитлеру в свидетелях даже верные земляки были не нужны.

За несколько месяцев до самой провокации германские СМИ начали агрессивную пиар-акцию с рассказами о том, как мирные «фольксдойче», проживающие в Польше, якобы подвергаются чудовищным притеснениям со стороны кровожадных панов. В общем, за оружие, носители тевтонской крови: защитим своих рыцарей-братьев! Так началась самая чудовищная война ХХ века, главной целью которой, конечно, была не нищая Польша или подневольная Гитлеру Европа: главной мишенью был Советский Союз с его несметными ресурсами и опасной западному миру идеологией.

Англосаксы всеми силами тайно и явно сначала поддерживавшие Гитлера, в конце войны все же были вынуждены в нее вступить на стороне СССР не от любви к нашей стране, но от понимания того, что если Гитлер победит Советы, то быстро закопает в мировых силосных ямах и Америку с Англией! Чем закончилась та вселенская провокация, хорошо известно. А теперь о том, что происходило и происходит в украинском городке Буча…

Ври больше: авось поверят!

30 марта российские войска согласно стратегическому плану спецоперации на Украине, были отведены из Бучи на другие позиции для перегруппировки и координации своих дальнейших планов: обычная для военных действий операция. Об этом официально заявило Минобороны РФ. Но то ли украинская разведка окончательно разучилась профессионально отрабатывать западные гранты, то ли не умела и вовсе делать этого, но еще сутки ВСУ активно долбили фугасами по сути пустой городок с мирным населением (чего стесняться: «война все спишет»!)

31 марта в Бучу «победно» вернулся мэр Анатолий Федорчук, до того ховавшийся в неведомых погребах и сразу заявил об «освобождении» вверенного ему города от «оккупантов». Подготовленную словесную пургу веселого на вид градоначальника сопровождали и видео-кадры с городских улиц (ими забит Интернет – авт.), на которых не видно ни одного (!) не то что убиенного горожанина, но хотя бы прихрамывающего на камеру!

Тела, массово заполнившие улицы и тротуары Бучи, появились в мировых эфирах 3 апреля уже после того, как в пустой город трусовато вступили и т.н. «освободили» из украинских нацбатальонов, среди которых была и печально известная своим беспределом ОПГ бандита по кличке «Малюта» и «Боцман».

Из обнародованных российскими военными радиоперехватов его переговоров отчетливо слышно, как Малюта-Боцман получает «добро» на отстрел всех граждан, у которых на рукаве нет… опознавательной нацистской синей повязки: «… Вон пацаны без синих повязок! По ним можно стрелять?» Ответ: «А то!» Стрелять и начали. И не только по этим несчастным…

У многих убитых на руке отчетливо видны белые повязки: на любой войне это знак нейтралитета, означающий, что его владелец - человек сугубо мирный. Для Малюты-Боцмана и иже именно эти повязки стали беспощадной мишенью для стрельбы по людям: «Кто не с нами, тот против нас?» В общем, мирных граждан убивали просто именно за то, что они мирные граждане: схема, отработанная нацистами еще во время Отечественной войны и на той же Украине!

Уже с 3 апреля западные агитканалы начали массово истерить о «зверствах» русских в мирной патриархальной Буче. И это при том, что помимо по-настоящему убитых нациками мирных граждан, на улицах аккуратно и картинно возлежала и «массовка» из числа статистов-добровольцев. В Интернете видно, как некоторые «убиенные» тела аккуратно подгибали ноги, уберегаясь от проходивших мимо бронемашин нациков: на войне ведь больничных не дают…

Россия с полной доказательной базой потребовала экстренного созыва Совбеза ООН! Британия пользуясь сегодняшним правом страны-председательницы дважды заблокировала мероприятие, отказав требованиям российской стороны: правда глаза колет?

Под эту международную фонограмму Зеленский снова заистерил об исключении России из Совбеза ООН, но даже представитель Великобритании Барбара Вудворт осадила его репликой о том, что «…оснований для этого нет». Впрочем, это вовсе не означает, что у дамы реанимировались вкрапления человеческой совести, т.к. она тут же добавила, что вопрос о России будет рассмотрен на Генассамблее ООН «…в ближайшие дни». Расстроенный Зеленский тут же закапризничал и потребовал от Совбеза ООН вообще самораспуститься! Чем бы дитя не тешилось?

Истинные украрийцы!

Однако надо признать, что выигрывая спецоперацию на земле, воздухе и море, Россия, увы, проигрывает ее в информационном пространстве. Заскучавший в душном бункере Зеленский открытым текстом грозит российским тележурналистам всеми жуткими карами вплоть до казни. Запад тут же радостно подпевает ему: ату их! Впрочем, понять всех их можно: перед глазами пример Адольфа Шикельгрубера, тоже лично грозившегося повесить после взятия Москвы советского диктора Левитана и карикатуристов Кукрыниксов. Не взял. Не повесил. Помер сам в бункере. И все же…

После отключения многих интернетовских сайтов у России остался мощный национальный информационный рычаг: телевизор и его каналы. Но сегодня они действуют по-партизански разрозненно: на каждом вещают свои политологи, многие из которых даже срочную армейскую службу не познали в жизни. Зачастую их оценки выглядят неубедительно. Зато «убедительно» смотрятся многие телеканалы, до сих пор полностью забитые химическими американскими зомби-мультиками и такими же безумными фильмами. Не думаю, что в Киеве или Вашингтоне круглосуточно крутят «Чапаева» или «Битву за Москву». У них – нет, а у нас?

Открываю наугад сегодняшнюю телепрограмму: «Том и Джерри» - мультсериал. США. «Сонная лощина» - триллер. США. «Проклятые монахини» - ужасы. США-Румыния. «Звездная пыль» - фэнтези. США-Великобритания. «Гарри Поттер» - фэнтези. США-Великобритания. «Колдовство» - триллер. США.

Из той же серии - патологический мультик «Маша и Медведь», сериал «Доктор Хаус» - США, «Макс Пэйн» - боевик. США. И т.д. Не жирно ли будет для «недружественных» стран, душащих Россию санкциями и агитационным бредом, сутками мелькать на российских экранах? Уверен, что и не бесплатно. Не лучше ли вместо этого телемусора начать просмотр например, фильма-напоминания «Обыкновенный фашизм»? Или документальной советской кинохроники об освобождении Освенцима и Майданека?

Но апофеозом массовой прозападной глупости надо считать отечественный внедорожник УАЗ-Патриот, название которого даже на нём самом почему-то пишется английской прописью UAZ-Patriot: чей он патриот? Впрочем, это уже совсем другая история и вовсе не про автомобиль.

P.S. А ларчик просто открывался…

Слово «буча», кроме уже известного обозначения какого-либо скандала или громкого инцидента, имеет еще одно, сугубо специфическое, например у наркоманов, значение. Так любители «поторчать» именуют смесь марихуаны с табаком для заветного «косяка», после которого любое вранье кажется им чистой правдой, а преступление - пионерским благодеянием. Во всяком случае, военному преступнику Зеленскому – определенно!

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции