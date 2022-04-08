Вокруг России стягивают удавку зла

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 апреля 2022, 09:04 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Пока все мировое информационное пространство заполнено до краев событиями на/в Украине, тихая и практически незаметная работа по обкладыванию нашей страны голубыми флажками НАТО не останавливается ни на день. Она прорывается на поверхность только тогда, когда по мнению глобальных игроков realpolitik, ситуация стала необратимой и Москва уже ничего не сможет сделать.

Последний пример - "сенсационная новость", о вступлении Финляндии и Швеции в состав военного альянса. Причем вступлении моментальном: со дня на день в Брюсселе ожидают заявку от Хельсинки и Стокгольма, а уже в мае они вольются в братскую семью наших противников. Дальнейший ход событий - секрет Полишинеля: разворачивание "системы ПРО НАТО" на сухопутных и морских носителях на территориях и в акваториях этих государств.

При этом, всем прекрасно известно, что понятие "оборона" в это системе, как говориться, для лохов. В течении нескольких минут она из оборонительной превращается в наступательную. И время подлета КР до Санкт-Петербурга из нескольких минут сокращается буквально до секунд. Что, в свою очередь, делает нереальным попытки оборонительных действий.

Именно по этой причине Советский Союз был готов практически на любые шаги для сохранения внеблокового статуса Швеции и Финляндии. Если архивы о той работе советской дипломатии и разведки когда-нибудь рассекретят, то на их основании можно будет написать с десяток детективных романов каждый объемом с "Войну и мир".

Не менее действенным фактором было и общественное мнение обоих стран. Более 70 процентов шведов и финнов всегда являлись потенциальными противниками вступления в НАТО. Уроки истории не проходят даром. Но после 24 февраля началось невиданное ранее промывание мозгов при помощи СМИ и в результате сегодня 74% жителей Северной Европы готовы поменять свой суверенитет на "ихний Пэтриот".

Но если на северном фронте многолетний гнойник прорвался, то на фронте южном - в Закавказье идет активная работа по подготовке региона к отрыву от России. Там агентом влияния выступает Турция. Причем Турция не "Эрдогана", которая сегодня старается минимизировать зависимость от альянса в пользу статуса региональной сверхдержавы, а Турция "постэрдогановская", влияние которой без поддержки НАТО должно быть помножено на ноль.

Пока же Анкара фактически уже подмяла под себя Азербайджан. Который, надо заметить, не особо и сопротивлялся, а, наоборот, с 90-ых годов искал нового покровителя взамен Москвы. Через Баку с помощью простого постулата: "против лома нет приема, окромя другого лома" идет обработка соседней Армении. Которая уже при нынешнем армянском правительстве готовится к вассальству под Турцией, а, следовательно, под НАТО.

У Москвы же, которая бросила все силы на украинское направление, банально не хватает резервов: дипломатических, военных, экономических и прочих результативно играть еще на двух фронтах.

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