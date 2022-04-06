Китай нам друг, но где микропроцессор?

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 апреля 2022, 09:09 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Судя по официальной информации, наш великий сосед Китай, ночей не спит, а все думает: «Как что ещё хорошее для России сделать?» В Совбезе ООН поддерживает, нефть с газом, да электричество с зерном исправно покупает (правда, по неизвестным ценам). Товары первой необходимости эшелонами завозит. Даже спецоперацию одобряет, тихонько так, чтобы в Вашингтоне не услышали, но, «вероятно, кажется, возможно» и одобряет.



Телеведущие, а в нашей стороне - это истины в последней инстанции, так прямо и говорят: «Нам их санкции до известного места. Китай поможет, спасет! Китай товар принесет!»



Судя по некоторым разведпризнакам, телевизор смотрят и, главное, ему верят не только на простых кухнях, но и в высоких кабинетах. В апреле на суд кабмина должны представить некие наметки федеральных проектов по развитию микроэлектроники, почему-то называемые в аппарате российского вице-премьера Чернышенко "драфты". Эксперты «АН», которые по долгу службы ознакомились с "драфтами", пребывают в состоянии полного изумления: ни о каком развитии своей микроэлектронной промышленности речь в "драфтах" не идет. Вернее, на словах все за мир во всем мире и за все хорошее против всего плохого, но никаких реальных шагов не предусмотрено.



Да оно и понятно. Сегодня стоимость новейших фабрик по производству микроэлектроники начинается от нескольких десятков миллиардов долларов. И еще нам "такое" никто не продаст. Так как практически все технологические процессы завязаны на принадлежащих США технологиях, которые возможно заблокировать удаленно.



Поэтому ответственные за это направление чиновники в один голос поют осанну Пекину, который бросит спасательный круг нашей микропроцессорной импотенции. Китай даже может быть и рад бы, но, напомним, практически все фабрики работают по американским технологиям, каждый микропроцессор отслеживается нашими заокеанскими друзьями. И Пекину уже на высшем уровне четко сказали, что если он нам поставит хотя бы одну запрещенную санкциями микросхемку, то его фабрики просто остановят нажатием в Вашингтоне клавиши "Еnter".



Говорят, что с китайским предупреждением уже столкнулись некоторые российские разработчики микроэлектронных систем. Они попытались перевести производство своих процессоров с тайваньской фабрики TSMC, которая закрыла для себя российский рынок, на китайскую SMIC, и получили вежливый отказ. Дружба, как говорится, дружбой, но кошелек врозь.

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