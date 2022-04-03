Не наступить бы переговорами на старые грабли

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3 апреля 2022, 15:19 Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист

Я внимательно слежу за событиями в Украине и переговорами, которые проходят между РФ и Украиной. Невзирая на подвижки, которые высказывает Владимир Мединский, наш главный переговорщик, хороший историк, но не дипломат, результат их у меня вызывает большие сомнения. Но если договор и будет подписан на условиях России, будет ли он выполняться Украиной? А война идёт, люди гибнут с двух сторон, братья убивают братьев по крови, разрушения огромные, и средства, на восстановление порушенного опять пойдут из нашего кармана.

Вышеизложенную мысль попытаюсь аргументировать фактами.

Пусть меня простят за банальное народное выражение, на первый взгляд вульгарное, но народы всегда интуитивно выражаются верно о своих соседях-сожителях: «Где хохол прошёл, еврею делать нечего!» Со всей еврейской мудростью и умом им не переиграть хитрого хохла. А тут русские собрались убедить в чём-то своих собратьев. Получится ли?

После распада СССР ни одно соглашение или договор с Украиной не были доведены до логического конца, и всё по вине Украины.

Например, соглашение по «нулевому варианту» о долгах СССР. На сессии Парижского клуба 2 апреля 1993 г., когда начались переговоры по этому вопросу, последовали украинские чудеса.

Члены делегации Украины, возглавляемые тогда первым вице-премьером Игорем Юхновским, заявили, что им нужен переводчик, так как русский язык для них чужой. Пригласили переводчиков, но они с трудом подбирали несуществующие украинские эквиваленты английским финансовым терминам. Такой канители не выдержал приглашённый посредником зам. Главы всемирного банка Жан-Клод Трише, и улетел, не дождавшись конца переговоров.

Соглашение с украинцами было подписано только в 1994 году. Но после этого они начали спекулировать на ратификации его Радой.

После заявления о необходимости ратификации Радой договора о советских долгах наши «украинские братья» начали вымогать у России дополнительные уступки. Мы пошли на некоторые уступки, но излишне говорить, что и это не привело к ратификации.

Таким образом, вопрос остался открытым, и Яценюк сразу после майданной революции заявил, что Украина не подписала договор о советском наследстве, и будет требовать раздела советских активов.

Так стоит ли наступать на новые грабли, которые подсовывает нам Украина в виде каких-то вяло текущих переговоров? Не последовать ли умному суворовскому правилу: «В случае возникновения препятствий, нельзя много отвлекаться, время дороже всего – нужно беречь его. Самым ложным правилом является убеждение, что после поражения врага всё закончится, в то время как нужно стремиться к более крупным успехам».

Нынешнее состояние спецоперации в Украине напоминает басню «Кот и птица» французского поэта Жака Привера, мораль которой: «Начал дело – так доведи его до конца!»

Всю басню приводить не буду, а конечные слова её напрямую относятся к США и Европе: «… И ты, конечно, чуть-чуть поревела, - Но не стала бы так убиваться – И другим разрывать сердца».

А.В. Суворов говорил: «Искренность отношений, правда в общении – вот дружба!» А этого, мы, к сожалению, не наблюдаем с Украиной не в прошлом, не в настоящем.

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