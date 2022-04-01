Институт философии РАН уходит в интеллектуальное подполье?

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1 апреля 2022, 14:09 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: YouTube

31 марта в Институте философии РАН было созвано общее собрание коллектива, на котором руководство разъяснило сотрудникам «правила игры» в новой социально-политической реальности.

Директор института академик Абдусалам Гусейнов сообщил, что боевые действия на Украине обозначили не только масштабное военно-политическое, но и социокультурное противостояние России и Запада, которое ставит вопрос о государственной идеологии. Первый заместитель директора Андрей Смирнов многозначительно сообщил, что накануне он был в Администрации Президента РФ, где было сказано, что у нас раньше не уделяли внимание философии, а теперь будут обращать на нее внимание, и что нам нужно не повторять философию западную, а разрабатывать «нашу философию». Со своей стороны, первый заместитель Гусейнова выказал готовность быстро наладить производство такой философии в Институте. Когда сотрудники услышали о такой перспективе, в зале раздалось недовольное шипение. Пытаясь его успокоить, Смирнов с ухмылкой заметил, что «к этому надо относиться философски». Руководители Института философии дали понять коллективу, что пора переходить на режим работы, который был хорошо освоен еще в 1970-е годы, – когда думали одно, а говорили и публиковали совсем другое, когда под видом «критики западной философии» они занимались ее пропагандой в нашей стране.

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