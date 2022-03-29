Логика дружественности и недружественности по отношению к России

Необходимо признать, что в наш словарный оборот в последний месяц вошли слова «дружественные» и «недружественные» страны.
Почитал о том, как применяются эти слова в различных аналитических статьях и интервью.
Оказалось, что многие авторы почему-то не понимая законов логики, считают, что если страна не поддержала санкции, то она является дружественной. Так ли это на сама деле?
Страна может не участвовать в санкциях, но и никак позитивно не взаимодействовать со страной, на которую наложены санкции другими странами. Возможен нейтралитет. То есть, биполярность системы Да-Нет, сменяется на многополярность. То есть, возможны различные оттенки. У эскимосов, существует многоцветие белого снега!
Так называемые дружественные могут быть во всех иных отношениях недружественными. Тем не менее мы их недружественными не называем, поскольку они пока не участвуют в санкционной войне. Пока! Эти страны могут быть странами-наблюдателями, странами которые имеют право на изучение ситуации. И вообще, любой субъект, в том числе и международный, имеет право на подготовительный период перед тем как выразить своё мнение. Точно также, если взглянуть на россиян, то не все из них выражают своё отношение к происходящему. Безпозиционность имеет свои мотивы. И лишь позднее некоторые субъекты присоединяются к какой-либо позиции. Политологи говорят, что если вы не займетесь политикой, то политика займётся вами.
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Безпозиционность субъектов, исторически, приводит к разным итогам. Исторически, безпозиционность исследуют, а порой, и расследуют. Последнего хотелось бы поменьше, так как у каждого есть право на отсутствие позиции. При этом, как показывает практика, отсутствие позиции - это тоже позиция!
Согласно некоторым ведущим политологам, это разделение на «недружественных» и «дружественных» практически полностью соответствует формуле the West against the rest. Так, например, есть позиция Венгрии внутри Евросоюза. Кроме того, есть плавающая и колеблющаяся позиция Франции. Противоречивый Китай ещё проявит многоцветие своего редкого "белого снега".
Всё это связано не просто с экономическим прагматизмом. Изменяется мироустройство. Странам в ближайшее время придётся определяться.
Для России эта определённость различных стран очень важна, так как она пока практически единственная противостоит Западу. От продолжительности времени этой неопределенности зависит экономическое и политическое положение России. Ведь именно в последнее время как никогда ранее обозначилось мощное противостояние России к Западу.
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