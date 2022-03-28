Покупки в интернете: как не стать жертвой мошенников

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 марта 2022, 17:18 Ксения Калуга

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Недавно ВЦИОМ провёл опрос, посвященный распространенности интернет-мошенничества. Выяснилось, что более четверти опрошенных россиян за последнее время сталкивались с обманом при покупках в интернете. В связи с этим «Аргументы недели» решили спросить у экспертов, как проверить онлайн-магазины на надёжность и можно ли вернуть деньги, если человек всё же перевёл средства недобросовестному продавцу.



Как убедиться, что интернет-магазин не мошенник?



Управляющий RTM Group, эксперт в области кибербезопасности и права Евгений Царев рекомендует: прежде, чем совершать покупки в интернет-магазине, нужно убедиться, что он существует довольно продолжительное время и имеет хорошую репутацию. В первую очередь, следует ориентироваться на дату создания сайта. Если домен зарегистрирован неделю или даже месяц назад, вероятность «развода» высока, говорит специалист.



Кроме этого, стоит ещё проверять юридическое лицо, которое осуществляет торговлю. Тут важны также дата регистрации, соответствие видов деятельности, оказываемым услугам/товарам. Всю эту информацию можно найти в открытых источниках. Вдобавок, эксперт рекомендует обращать внимание на отзывы, которые порой бывают подложными. Особенно стоит присмотреться к негативным комментариям. «В качестве дополнительного метода страховки от мошенников, введите название магазина в строку «Новости» в одном из поисковиков. Если организация замешана в скандале или неприятных историях, это нашло свое отражение в публичном пространстве. И, напротив, если магазин обладает хорошей историей и репутацией, это также будет очевидно по содержанию новостей. Еще один момент: постарайтесь обратить внимание, что адрес страницы магазина не выглядит странно, написан корректно. Это поможет избежать редиректа на фишинговую страницу», – объясняет Евгений Царев.



Также на странице интернет-магазина обязательно должна быть представлена информация об адресе (месте нахождения) и полном фирменном наименовании продавца, независимо от того, является ли организация юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, говорит кандидат юридических наук, член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологии Государственной Думы РФ Венера Шайдуллина.



«По имеющимся сведениям о продавце (ИНН, ОГРН/ОГРИП и наименовании), интернет-магазин возможно проверить с помощью сервиса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» на сайте ФНС и сайте Всероссийской системы проверки контрагентов «За честный бизнес»: продавец должен быть действующим ЮЛ/ИП, которое не находится в стадии банкротства», – рекомендует Шайдуллина.





Что делать, если ты стал жертвой интернет-мошенников? Можно ли вернуть деньги?



По мнению Евгения Царева, всё очень индивидуально. Все зависит от того, как именно произошёл обман. Если человек отправил деньги «сайту-однодневке», который зарегистрирован недавно на подставное лицо, то шансов на возврат практически нет, комментирует эксперт. «Если это действительно профессиональные мошенники (а не ошибка магазина, который готов ее исправить), то схема тщательно продумана. И вернуть деньги вряд ли получится. В любом случае стоит как можно раньше сообщить в свой банк о мошеннической операции и написать заявление в компетентные органы. Чем раньше вы сделаете это, тем больше шансов вернуть потерянные деньги», – советует Евгений Царев.



Если вы всё же оплатили товар путем перевода средств на счет третьего лица и поняли, что стали жертвой интернет-мошенников, Венера Шайдуллина рекомендует поступить следующим образом:

В течение 24 часов с момента перевода можно обратиться в свой банк и оформить чардбэк (возвратный платеж) – операция отмены транзакции; Если истекло больше 24 часов с момента перевода или банк отказал в чардбэке, необходимо написать заявление в полицию.

Как поясняет эксперт, мошеннику будет грозить административное (мелкое хищение чужого имущества стоимостью не более 2500 рублей - п. 1-2 ст. 7.27 КоАП) или уголовное наказание (ст. 159 УК РФ). Согласно ст. 141 УПК РФ заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. На основании заявления о преступлении, полиция обязана провести расследование, а в случае наличия факта мошенничества – возбудить дело. «Для возврата суммы в рамках уголовного дела необходимо подать исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением (ст. 44 УПК РФ) к мошеннику (ст. 54 УПК РФ). В исковом заявлении возможно обозначить для взыскания размер морального вреда (ст. 1101 ГК РФ)», – комментирует Шайдуллина.



Если мошеннику назначено административное наказание, необходимо подать иск о неосновательном обогащении. «Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, или сделкой оснований приобрело/сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное/ сбереженное имущество (неосновательное обогащение), – говорит Шайдуллина. – На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395 ГК РФ)».

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