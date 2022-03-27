Сказ о том, как российский суд кроликов делил

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 марта 2022, 14:14 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вы знали, что в России есть целый Суд по интеллектуальным правам? Каюсь, тоже не знал. Рассказал о его существовании бывший директор Научно-исследовательского института пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева, доктор сельскохозяйственных наук Константин Харламов. Как и большинство простых российских людей, он испытал шок и трепет, столкнувшись с нашим судом, самым гуманным судом в мире.



«Ботаник» Константин Харламов - герой нескольких публикаций «АН» ("Умри, кролик, умри"). Вытащил из разрухи институт кролиководства, пережил несколько покушений из-за институтской земли в Раменском районе, был оклеветан и уволен из института начальничками из ФАНО, ныне Миннауки. Защитил свое честное имя в суде. В институт не вернулся, занимается наукой.



Сломать Константина Харламова, по моему, невозможно. А вот привести в состояние полного изумления удалось. И именно этому самому суду по интеллектуальным правам.



Суть дела с первого взгляда незамысловата и даже смешна. Как каждый фанатичный ученый (редкая порода людей!) Харламову вечно всего мало. Когда из грязи и разрухи он вытаскивал институт, среди дел хозяйственных урывал время для научной работы. И вывел он с коллегами за пять долгих лет селекции кросс отличного трехпородного мясного кролика и называл его "Родниковский". Кроль - чудо! На фоне разрухи в российской селекции - двойное чудо!



- Работали над ним в пять этапов. С 2010-ого по 2017 года. Быстрее невозможно по законам природы и инструкциям Минсельхоза. Все записи в журналах, ежегодные отчеты, дневники наблюдений... Селекция - она строгость в отчетности любит. Перед самым увольнением подал документы на получение патента. Получил. Но не я, а новый директор Глеб Косовский. Оказалось, что после моего увольнения он отозвал заявку, изменил название с "Родниковского" на "Родник" и просто вписал вместо моей свою фамилию со своей компанией! Этот вундеркинд каким-то образом, обманув мать-природу, якобы применив ускоренный метод селекции и за полгода последовательно создал 4 кросса, - недоумевает признанный ученый Харламов.



Либо это чудо, либо мошенничество. Вообще за такие вещи бьют канделябрами не только в научном сообществе. Например, в токарном цехе протянули бы по хребту стальной заготовкой. Но новый директор института Косовский человек, видимо, бесстрашный и отчаянный. Недаром он всем говорит, что они с нетонущим директором департамента сельхознаук Миннауки Вугаром Багировым друзья не разлей вода. А друзья Вугара Алиевича, как всем известно, в огне не горят, в воде не тонут, в судах выигрывают.



«Ботаник» Харламов таких тонкостей не знал, а послушал президента Владимира Путина и пошел не канделябром морду бить, а как законопослушный гражданин в интеллектуальный суд. Мол, так и так, господа судьи, не работал г-н Косовский в те годы, когда "Родник" рождался. Он в те годы коров по специальности оплодотворял, к институту кролиководства даже в страшном сне не приближался. Не может он быть автором крола, ну никак не может. Что по законам физики, что биологии, что логики.



Ан нет, отвечал ему Глеб Юрьич. Я такой вот простой российский гений, что шесть лет запросто в шесть месяцев превращаю. И мой крол! Не отдам! Моё! И хором запели подчиненные ему дамы: «Гений! Гений! Харламов рядом с "Родником" и близко не стоял! Всё он, наш директор Глеб Юрьич, умница!»



Умилилась и интеллектуальный судья первой инстанции Ю.М. Сидорская. «Косовский, раз так совершенно независимые от него подчиненные говорят, воистину гений. И отец "Родника". А всё другое - клевета и поклеп с наговором!» - прозвучал приговор трибунала.



Доктор наук Константин Харламов - человек приземлённый, даром что ученый, не оценил интеллектуальные тонкости такого решения суда и грубо, по-босяцки подал апелляцию. Которая и будет рассматриваться 4 апреля. Если и апелляционная инстанция поверит в то, что фокусник Косовский научился управлять естественным ходом времени, сокращая сроки беременности крольчих с нескольких месяцев до нескольких минут, то ей-богу, я поверю, что пресловутый искусственный интеллект - это лучший судья для интеллектуального суда. У этого интеллекта хотя бы с логикой и фактами должно быть все нормально.



Иногда, почитывая товарища Кафку, жалеешь старика. Ох, не в то время он родился, да не в той стране! То ли дело сегодня в России! Простор для полета кафкианской мысли! Один перл «отрицательный рост экономики» - это же шедевр, вершина захватывающего романа! А сколько подобных сюжетов нам дарит такая простая и казалось бы обычная жизнь?!

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