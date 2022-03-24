Свадьба в Малиновке XXI века: актуально, но не смешно

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 марта 2022, 17:57 Михаил Смиренский,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

По логике событий на Украине ее условному президенту Зеленскому кроме целого вороха тяжких статей УК можно предъявить еще одну: за плагиат! Судите сами.

Сценарии и реалии.

Любое публичное действие, будь то лицедейство на сцене в пошлом ситкоме «95-й квартал», либо попытка сыграть главную роль в военной драме «Я - президент», требует предварительной подготовки. У лицедеев таковая называется сценарием. У военных – доктриной. Похоже, на Украине, особенно у ее пока президента Зеленского не было ни того, ни другого. А что же было и есть?

Во-первых, этот молодой человек наивно посчитал, что его кривляние на эстраде (одна сценка с игрой на рояле («вам ниже пояса будет») многого стоит – прим. авт.) уже сделала его любимцем всея Украины навечно. В кокаиновом угаре и сам актер подумал что тоже любит всех украинцев: «великим» свойственно ошибаться, что поделаешь… Очевидно, тот же порошок перепутал в голове Зеленского и много народных мудростей, и поговорку «раз бьет, значит любит» он стал трактовать чуть удобнее для себя: «раз любит, значит бьёт!» (Во всяком случае, имеет на это право, что весь мир сегодня и видит.) Но… молчит. (Ну и нехай, еще будет время поговорить. - прим. авт.).

Под этот местечковый фольклор американские режиссеры тут же состряпали сценарий и выделили своих профессиональных суфлёров, главным среди которых президент Байден, путающий украинцев с иракцами, назначил лично себя. Придворный робот в юбке Псаки не в счет, как и Госсекретарь Блинкен и г-жа Нуланд, и прочая верная стая западных политических клакеров. Такова творческая составляющая действа, сиречь – сценарий.

Что касается военной украинской доктрины, то она еще более примитивна: Запад, давай пушки и бабки и чем больше, тем лучше! Зеленский как жадный раджа из мультика «Золотая антилопа» тоже считает, что «много золота не бывает». США и его западные вассалы деньги дают, счет уже зашкалил за миллиарды долларов, но они-то, в отличие от Зеленского и Ко понимают, что все их затраты не украинскую авантюру – лишь долгосрочный кредит, который уже сегодня затянул эту страну в глубочайший финансовый кризис.

Помимо прямых перечислений, кредиторы считают и все выплаченные зарплаты, страховки и прочие бонусы своим инструкторам аж с двухтысячных годов. Плюс проценты по кредитам, ох немаленькие! В той же папочке суммируется и стоимость всего вооружения, поставляемого в «Незалежную» и которое тамошние вояки щедро бросают на землю: так проще задирать вверх руки! То, что бросить не успевают, либо добивают наступающие войска, либо просто забирают себе как военные трофеи: уже уничтожено более полутора тысяч украинских танков и БТРов, сотни самолетов и беспилотников и т. д. – потери более чем.

Уверен, что и списанные за ветхостью американские катера и прогулочные яхты, якобы подаренные несуществующему «военно-морскому флоту Украины» в тех же калькуляциях проведены как боевые фрегаты и крейсера. Ну и цена соответственно…

Живых денег ни Европа, ни тем более – жадные янки уж кому-кому, но Украине не дадут никогда. В лучшем случае, оставят процентов 10-15 от всех обещанных сумм: дескать на то, чтобы их тут же разворовать, Зеленскому и его свите и этих грошей хватит. Тем более, что все они тоже учтены. Так что, если Зеленский с чемоданами долларов (как его министр, недавно взятый за задницу на границе с чемоданами золотых слитков) и сможет свалить в какой-нибудь Техас, в дверь его поместья тут же постучат налоговые и просто полицейские: дружба-дружбой, а денежки верните мистер! Причем, все до цента. Вместо того чтобы сморкаться в платок перед западными депутатами, лучше бы Зеленский пересмотрел исторический фильм «Адъютант его превосходительства». Особенно тот кадр, где «союзники» по Антанте предъявляют генералу Ковалевскому в ответ на его очередную просьбу дать еще денег счет на многие миллионы, уже выданные белому движению ранее.

Батька, гроши давай!

Культовая комедия «Свадьба в Малиновке», похоже до определенного момента была любимым фильмом и Зеленского. Во-первых, она явно повлияла и на выбор профессии самого коверного. Во-вторых, нынешняя ситуация на Украине – хоть трагичная, но калька, которую актер-неудачник почти целиком содрал со сценария фильма. А именно.

Навоевавшийся досыта Яшка-артиллерист (блистательный Михаил Пуговкин, которого чиновники тогда еще украинской Ялты традиционно и беспардонно обманули, пообещав и роли, и щедрые гонорары, и шикарную квартиру в Ялте, но не дали ничего!), вернувшись на родину, понял, что рано воткнул штык в землю. Яшка тут же формирует отряд местной самообороны из деревенских баб и становится их командующим. Видимо, Зеленскому эта сцена запомнилась и вот он уже в роли Верховного Главнокомандующего тоже объявляет на Украине… поголовную мобилизацию всего женского населения. То, что Яшка собирается воевать против бандитов, а Зеленский – за них, значения не имеет: речь ведь идет лишь о сценарии, т.е. об идее, которую любой режиссер волен менять как захочет.

Яшка вооружает свой гарнизон вилами, метлами, лопатами и учит их патриотическим песням. Зеленский – картонными автоматами и обучает кричать старушек «пиф-паф».

Яшка договаривается с красным командиром о военной поддержке его гарнизона, «если что» и получает такое обещание. Зеленский же, понимая, что именно таковой он от Запада не получит, берет на вооружение комедийный кадр, где «пан атаман Грицько-Таврический» в прямом смысле трясет своего батьку за грудки: «…Гроши давай!» Тот хоть и неохотно, но дает: а куда деваться? В общем, все как в реальной сегодняшней жизни США и Украины.

В ходе самой свадьбы пьяный клеврет пана атамана уголовник Попандопуло подробно рассказывает переодетому в белого офицера красному командиру о вооружении банды, не забыв доложить и о неработающих пулеметах, и о невыплаченных бандитам деньгах, и о массовом дезертирстве, и т.д. «Если так пойдет, я тоже разбегусь», - горько подводит итог Попандопуло. Именно этот сценарий сегодня работает и в бандитских формированиях самого Зеленского: и секреты выдают и бегут массово.

Солдаты ВСУ, нацики из «Азова», «Айдара» и ОПГ пожиже не токмо бегут, бросая оружие и боеприпасы, но и переодеваясь даже… в женские одежды, что на любой войне считается самым позорным явлением. В «Свадьбе в Малиновке» такой факт тоже показан ярко и точно: Яшка-артиллерист задерживает на тропинке местную селянку с уворованным под мышкой гусём: «Не из моего гарнизона!» Оказывается, под видом хуторянки пытался удрать сам Попандопуло. Похоже, актеру Зеленскому и эта сценка запомнилась, а сегодня и пригодилась. Впрочем, возможно у него перед глазами сегодня и другой «пример»: побег на Запад «временного» Керенского, по слухам якобы тоже переодевшегося в женское платье. Очень может быть.

В любом случае явных совпадений советской комедии и нынешней украинской драмы вполне достаточно, чтобы открыто назвать пана атамана Зеленского, кроме как «военным преступником и нацистом», еще и банальным плагиатором. С чем вас и поздравляем, «господин соврамши»!

P.S. Ты ж мене спидманула!

Бессребренник Яшка-артеллерист, вернувшись с войны, узнал, что стал бомжем: его родную деревню сожгли бандиты.

О Зеленском такого не скажешь: в Майами, по данным независимых источников, у него уже имеется поместье с дворцом за 35 млн. долларов. В катарском «Commercial Bank of Qatar» на личных счетах под логинами №1 и №2 тихо лежат 650 млн. долларов, а в отсеках Дрезденер-Банка в Коста-Рике и вовсе ждут хозяина аж 1,2 млрд. долларов! – Кому война, а кому – мать родна?

Сегодня остро стоит вопрос с размещением беженцев из ЛНР и ДНР. Но частичное его решение очевидно: заберите все виллы, дома, квартиры (включая и жилье самого Зеленского) у этих представителей IV, уже украинского рейха, которыми занята половина полуострова, не обеднеют! Ну, а на десерт переселенцам – конфеты «роше» с российских фабрик еще одного фашиста – Порошенко. Ему это будет даже полезно: у него диабет!

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