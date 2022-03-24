Неадекватность и когнитивные нарушения международных субъектов в эпоху переустройства мира

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 марта 2022, 09:02 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли, об этом вчера заявил президент России.

Забавно было наблюдать за первой реакцией недружественных стран на это решение президента РФ.

Так, например, заявление Москвы об оплате газа в рублях в будущем вызвало непонимание у газовой промышленности в ФРГ, заявил в среду глава правления профильной ассоциации Zukunft Gas Тимм Келер.



Япония также пока не понимает, как будет выполняться требование России о введении платежей за газ в рублях при расчетах с недружественными странами, заявил японский министр финансов Сюнъити Судзуки.



По сути своей, большинство недружественных стран сделало вид, что не понимают суть и цели решения России об оплате своих ресурсов за рубли. Или они действительно не понимают сути происходящего, будучи зомбированными установками США, организовавшими изгойско-буллинговый мировой экономический бандитизм в отношении России?



А может быть, действительно эти страны деградировали в лице своих лидеров настолько, что у них не хватает интеллекта понять всё то, что происходит в мире. А именно понять то, что по инициативе России начинается новое переустройство мира.



И действительно переговоры России, которые проходили ранее с лидерами стран ЕС, показали уровень их интеллекта, вплоть до незнания географии.



Проблема непонимания и неадекватности сути происходящего и когнитивные нарушения международных субъектов, в частности, недружественных стран к России - это серьёзная проблема безопасности планеты!



Еще в 2014 году мною применялся психопатологический подход оценки этой неадекватности, в отношении политики США как психопатологического субъекта, а также в недавней статье о политике Байдене как о личности, страдающей когнитивными нарушениями, в силу деменции. И это было обосновано и подтверждено фактами.

Проблема неадекватности международных субъектов - серьёзная мировая проблема! Особенно сейчас!

Надеюсь отрезвление к странам, которые оказались жертвами влияния США, скоро начнёт приходить.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции