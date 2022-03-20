Психологический анализ когнитивных нарушений Джо Байдена как фактор риска для человечества

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20 марта 2022, 11:05 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Фото: Джо Байден

Проблема недееспособности Байдена в иностранных СМИ достигла уже своего апогея. Это факты когнитивных нарушений Президента США. Поэтому, высоко оцениваю почти 80-летнего Байдена, который имея эти когнитивные нарушения и деменцию, набирается воли олицетворять мировую политику Гегемона.

Вероятнее всего, когнитивные нарушения Байдена связаны с тем, что в 1988 году у него обнаружили аневризму мозговых артерий (выпячивание стенок сосудов). На определенном этапе произошел разрыв аневризмы, и началось мозговое кровотечение. Байден перенес нейрохирургическую операцию по ушиванию кровоточащего сосуда. В ходе операции была выявлена еще одна аневризма, которая не кровоточила, и ее также ушили.

Поэтому психическое состояние президента США Джо Байдена продолжает вызывать вопросы.

Видимо использование деменциозного Байдена как марионетку кому-то нужно. Кстати, Зеленский тоже, видимо, марионетка тех лиц, которые кукловодят Байдена. Таким образом, Зеленский и Байден имеют общее в своей судьбе. Оба они марионетки. И это тревожит в связи с ситуацией на Украине.

Многие эксперты на Западе предполагали, что стремление проводить все свободное время в родном доме связано с прогрессирующей деменцией. Ранее мировые СМИ неоднократно уличали Байдена в признаках надвигающейся деменции.

Журналисты мировых СМИ уже обучены насчёт психических и когнитивных особенностей Президента США.



Мой видеопсихологический анализ сонного Джо Байдена показал, что реальное его состояние настолько плачевно, что приходится даже простейшие реплики журналистам записывать на «зеленом экране» и выдавать их за реальную «живую» беседу с прессой.

Более того, если внимательно посмотреть на многие интервью Байдена и его публичные выступления, то видно, что у него сбивчивая речь, рассеянность, движения скованы. Даже если перед ним находятся подсказки, он часто путается с ответами, будто бы теряя нить разговора. Аневризма сосудов головного мозга, о которой уже говорилось выше, привела к экстренной операции. Кроме того, Байден наблюдается у врачей по проблеме нарушения ритма сокращения сердца. Все это косвенно может свидетельствовать о развитии деменции, учитывая весьма преклонный возраст президента Америки. Это объективные вещи и к ним нужно относиться с эмпатией журналистам мира.



Байден в силу своих деменциозных ограничений из-за когнитивных особенностей - шпаргальный президент. Не с проста Президента США ограничивает мощная свита. Он всегда под контролем этой свиты. За стариками-разбойниками нужно присматривать. Особенно в такой критической ситуации в связи с риском третьей мировой войны.

Понятно, что для деменции Байдена свойственны вспышки агрессии и высказывание неприязни. Поэтому хамство со стороны Байдена в отношении России и Путина сейчас значительно возросло. Это ожидаемо. Этому мир уже не удивился.



Наблюдайте за невербальной психологией Байдена. Она говорит о нечто большем, чем протокольные речи. Их позы и гримасы говорят о многом.



Если приглядеться ко многим видео, к положению, в котором находится Байден, то можно заметить, что он чувствует себя на переговорах не столь уверенно.

Наличие шпаргалок у президента США тоже говорит о многом. Понятно, что человеческая память, особенно с возрастом, не безгранична, поэтому вполне допустимо иногда подсматривать в свои записи. Однако при этом было бы странно видеть лидера, который читает по бумажке не отрываясь. Таким образом, Байден постоянно обозначает свои когнитивные ограничения.



Конечно, по видеозаписи давать такие оценки, порой, некорректно, но чисто качественно видно, что у Байдена налицо некоторые когнитивные изменения. Поэтому при наличии такой деменции руководить США, а по сути, всем Миром нужно, с моей точки зрения, иметь большое мужество.

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