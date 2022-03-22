С теми, кто искусственно завышает цены, нужно действовать по закону военного времени: взгляд «чайника»

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 марта 2022, 16:53 Елена Головань, корреспондент

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Начну немного издалека. Помните, когда было наводнение в Новороссийске? Всего лишь одна зарисовка из тогдашней ситуации. Мне очень запомнилось почему-то именно то, как повели себя таксисты. Кто-то из них после работы просто бесплатно волонтёрил, помогая жителям, а кто-то попросту задрал цены за проезд в несколько раз, понимая, что люди вынуждены ехать, а потому заплатят любые деньги. Вам не кажется, что сегодня ситуация с ценами напоминает ту, новороссийскую, причём в основном во второй части? Цены задирают кто насколько может, более-менее соблюдая приличия лишь с социально значимыми продуктами и лекарствами, да и то не всегда. Мне лично кажется, что с такими дельцами нужно поступать по закону военного времени…



Обратите внимание, что цены многие начали поднимать буквально на второй-третий день после объявления о начале военной спецоперации на Украине. Нет, ну я понимаю, когда на бирже рост или падение акций зависит от того, кто из великих мира сего на кого и как посмотрел, что изрёк и насколько громко пукнул – и такое бывает. Но цены на бытовые товары?! Это, наверное, выше моего понимания.



У нас в Воронеже, к примеру, одна из крупных сетевых компаний по продаже электротехники «DNS» в конце февраля при тогдашнем росте доллара в 10% прямо при посетителях стала менять ценники примерно на 30%. Это, простите, что? Ну, я ещё могу понять, что новые закупочные цены будут повышены. Но у вас, милый человек, то есть, извиняюсь, бизнесмен, есть склады, на которых хранятся товары по тем, старым ценам. Есть запас по магазинам. Так зачем такое повышение, причём в рекордно короткие сроки? Превентивные меры? Или желание нажиться любой ценой?



Или, к примеру, взять системы охраны. Почему об этом пишу? Просто муж в этой отрасли работает. Да и плюс сейчас, в нашей неспокойной обстановке, вопрос охраны жилища или же производства стоит остро. Поняв, что импортные компании так или иначе поднимут цены, если вообще останутся на рынке, российские производители всевозможных датчиков и приборов тут же повысили стоимость как минимум на 30%. И это при том, что качество «наших» значительно уступает импортным аналогам. Муж примерно месяца четыре назад купил отечественные пожарные датчики – два из них просто рассыпались у него в руках. Это что? А ну да, наверное, импортозамещение во всей его красе.



Но больше всего меня возмутил, как ни странно, рост цен на туалетную бумагу. Причём я не беру в расчет бумагу премиум-класса, которая, если верить рекламе, гарантирует невероятно нежный уход пятой точке. Возьмём самую простую. В «Пятёрочке» в конце февраля рулон их фирменной бумаги стоил 6 рублей. Я решила использовать эту цену как ориентир. Приехала через день – 7 рублей. Вчера рулон стоил уже 12. То есть 100% за две недели. Простите, мы что, лес закупаем? У нас в России его нет? Вроде есть. Тогда какого чёрта растут цены на это изделие?



Гречку я покупала в конце прошлого года в «Ашане» что-то около 60 рублей за пачку. Вчера поехала – 107 рублей. Я бы могла ещё как то понять такой рост цены, если бы это был новый урожай. С ним да, будут проблемы – я уже писала об этом здесь. Но извините, почему завышают стоимость старых запасов? Раньше, когда был рост доллара, стремительно вслед за ним поднималась цена на бензин. Сегодня вроде этого нет, анонсируют даже снижение, поэтому возросшей стоимостью перевозок повышение почти на 100% оправдать трудно. Та же ситуация со всеми крупами, которые, как утверждается, производятся у нас в стране.



Хлеб. Тоже вырос в цене. Ребята, с чего? Мы что, закупаем пшеницу за границей? Нет, напротив, радостно вещаем о том, что мы крупнейшие экспортёры зерна. Та же петрушка со всеми продуктами. И да, с петрушкой, как и с другой зеленью, то же самое. Хотя, по поводу зелени это я зря. Насколько я понимаю, оборудование в теплицах сплошь импортное. Комплектующие, запчасти и всё такое… Может, во всех подобных заведениях оно резко начало ломаться? Или рост цены это на всякий случай? Вроде протекции на будущее?



Молоко, мясо, птица, яйца… Словом, продукция животноводческой отрасли. Цены тоже растут как на дрожжах. И если с птицей и яйцами я ещё хоть как-то могу оправдать этот рост, то с молоком и мясом… Ребят, ну, в конце концов, имейте совесть – ваш рост цен будет оправдан хоть как-то не раньше чем через полгода. Потому что да, понятно, у вас, скорее всего, на заводах импортное оборудование. Но оно что, прямо всё разом сломалось?



Лекарства. Тут тоже заходишь в аптеку и недоумеваешь – ценники меняют прямо на глазах. И не только на импортные, но и на лекарства отечественного производства. Что, тоже одним махом накрылись все производственные линии? Или то же желание нажиться любой ценой?



Сахар и соль. Ну тут, как мне кажется, вообще полный беспредел. Они просто исчезли с магазинных полок. Я понимаю, конечно, что во многом виной повышенный спрос. Но, простите, это опять же, в основном старые запасы (по крайней мере, по сахару – нового урожая свёклы стоит ждать только к осени текущего года). Так с какого, простите, хрена расти ценам? Тем не менее ажиотаж на эти продукты достиг просто какого-то запредельного уровня. Больше всего возмущают всевозможные ролики, снятые продавцами магазинов – они выкатывают тележки с сахаром в зал, а потом наблюдают, как за него происходят бои среди покупателей. Наверное, это по мнению продавцов должно вызывать смех. Но мне лично ни капельки не смешно. И даже не грустно. Больно. Потому что в основном в толпе сметающих сахар пожилые люди. Они пережили голодные послевоенные годы и 90-е, и знают, что такое тотальный дефицит. Они попросту боятся голода. Я знаю это, мы переживали его в 90-е тоже. Тогда в семье не было порой средств на то, чтобы купить даже самое необходимое, и если бы не свой огород, то, наверное, не выжили бы… И это помнят многие. Так что я лично вполне понимаю порыв пенсионеров купить что-то в запас.



Тряпки брать не буду. Если честно, себе давно ничего не покупала, у детей, к счастью, шмоток полно, плюс я сама вяжу и шью им эксклюзивные вещи. Так что ситуацию на этом рынке не знаю. Хотя… посмотрела тут вчера цены на пряжу. В магазине «Леонардо». Рост цен от 30% до 100%. На импортные нитки понятно. А с нашими производствами, опять же, что случилось?



Я, наверное, сегодня очень сумбурно. Ну, в конце концов, я женщина, мне по гендерному признаку простительно. Плюс ещё и «чайник», о чём я говорила в самом начале.



Но предложения у меня к нашему руководству всё-таки есть. При том, что я понимаю, насколько это большой объём работы. Хотя, ведь необязательно пытаться объять необъятное. Просто в каждом районе правоохранителям нужно планомерно в течение нескольких дней проверить несколько магазинов и аптек. Я, конечно, понимаю, что по больше части они, правоохранители, заняты, скажем так, ловлей несогласных с внешней политикой нашего государства, но, думаю, время всё же можно найти. Уверена, что в каждой точке найдутся нарушения. В каждой. И вот если действовать «по чесноку», а не взятками в собственный карман, то показательные кары окажут верное воздействие на остальных. С теми же, кто не внимает голосу патриотизма и продолжает наживаться за счёт малообеспеченных категорий граждан, как мне кажется, стоит поступать по закону военного времени. Как Сталин. Потому что как бы не анонсировал наш президент повышение пенсий, зарплат бюджетников и всевозможных пособий, их всё равно недостаточно, чтобы хоть как-то догнать нынешнюю инфляцию. И да, как мне кажется, это только начало…

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