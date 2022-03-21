Нарастающая русофобия в «Tik Tok»

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21 марта 2022, 12:28 Екатерина Утюмова

Фото: pixabay.com

Кто бы мог подумать, что между США и Россией действительно начнется война? Но конфликт произошел не на политической арене, а на платформе «Tik Tok», и развязали его не главы государств, а простые жители при помощи видеороликов.

Все началось с того, что в феврале 2022 года американские пользователи запустили русофобный тренд на платформе «Tik Tok». Подростки из США оскорбляли и негативно высказывались о Российской Федерации, власти и жителях страны. «Дайте мне электронную сигарету со вкусом манго, коробку медовых булочек, плейлист «Demon Time», винтовку и машину. И я покончу с Россией к обеду», - высказался пользователь с ником ricko_mode2. Но интересно следующее: российская молодежь не стала терпеть оскорбления со стороны запада и сразу же отреагировала, записав ответные ролики. Буквально за несколько дней российские тиктокеры вытеснили видео американцев, тем самым показав свой патриотичный настрой. Чего только не было в этих видео: сборка и разборка русскими школьниками автомата на уроках ОБЖ, прыжки в прорубь, и многое другое, дошло даже до фотографий Владимира Путина верхом на медведе. После этого американские пользователи, создавшие и продвигавшие этот тренд, отключили комментарии под своими видео или же просто удалили их.

Волна русофобии была подавлена, но после объявления В. Путина о военной операции на территории Украины в социальных сетях, в частности в «Tik Tok» снова разгорелась ненависть к России. Многие общественные деятели, да и просто жители других стран высказались по поводу данной ситуации и обвинили российский народ в бездействии и аполитичности. С их слов, россияне должны устроить митинги и призвать власть прекратить военные действия. Русофобия опять набирает обороты, пока что неизвестно что будет дальше. Поэтому остается только наблюдать за складывающейся ситуацией.





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