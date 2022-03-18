Как питаться во время стресса: каждому знаку – звездная диета и аромат

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 марта 2022, 17:19 Екатерина Максимова,

Статья, как восполнять энергию во время стресса вызвала серьезный отклик, и я решила продолжить эту тему в сфере питания и ароматерапии. Ведь энергию нам дают в первую очередь завтрак, обед и ужин и, представьте, обычный запах фиалки способен отвлечь от мрачных мыслей.

Не устаю повторять, что если Вам нужна профессиональная консультация, качественная помощь, то обязательно обратитесь к астрологу. Потому что только индивидуальный подход с изучением натальной карты рождения способен дать понятие об идеальном рационе и духах. Но даже только одно знание вашего зодиакального знака может многое разъяснить! Напомню, как связан Меркурий, например, и гречневая крупа.

Как я уже неоднократно писала: все, что родилось в нашем подлунном мире, имеет небесного покровителя. Любой фрукт, овощ, мясо, птица, рыба, бобы, зерновые, а также любые запахи обладают планетарными соответствиями. Как вы помните, каждая планета управляет определенными знаками зодиака, в каких-то чувствует себя не очень, то есть не может проявить свои лучшие качества, а где-то находится в своей родной среде и поэтому очень сильна. Вот в этом ключе-принципе и заключена главная подсказка к оптимальному меню – чего нам не хватаем, того следует добавлять! Стресс, в котором мы сейчас все находимся – это всегда недостаток энергии. И эту нехватку вполне возможно восполнить именно тем продуктом или ароматом, который соответствует ослабленной планете.

Мечтательным Рыбам и оптимистичным Стрельцам для стимуляции мозговой активности и выхода из депрессии необходимо питать планету Меркурий. Он соответствует растительному белку. Рекомендую включить в рацион горох и бобы, всевозможные крупы, тмин и кориандр добавят энергии. Из ароматов хороши омела и хмель. Если взять ароматические масла этих растений и вечером включать с ними арома-лампу, то структура мышления станет более четкой.

Свободолюбивым Водолеям и дипломатичным Весам необходимо укреплять Солнце, чтобы уметь выразить свое я. Дневное светило покровительствует всем ярко-желтым овощам и фруктам. Абсолютный символ – апельсин и лимон, обязательно пейте сок этих фруктов, тогда появится ощущение радости бытия, появятся силы для свершений! Полюбите готовить блюда из дыни и тыквы, кукурузы, подсолнечное масло для вас очень полезно! Ароматы шафрана, календулы, белого пиона подарят Вам уверенность в себе.

Целеустремленным Козерогам нужно уметь высвобождать эмоции, что дается им очень нелегко. Для этого необходимо подружиться со своей Луной. Луна соответствует всем морским и речным обитателям, водоплавающим птицам. Из овощей и фруктов все, что содержит много жидкости, например, арбуз и огурец. Молоко и молочные продукты смягчат вашу нервную систему. Аромат ириса и белой лилии даст возможность легче раскрывать свои эмоции, не замыкаться в себе и стать более открытым в общении с близкими.

Инфернальным Скорпионам и интеллектуальным Девам важно прорабатывать Венеру. Умеренное употребление сладостей, которыми заведует эта планета любви и красоты, пойдет вам на пользу, успокоит, избавит от агрессии. Во время стресса обязательно включите в меню выпечку и сладкие десерты из фруктов. Чтобы не поправиться, используйте натуральный дынный сахар или сахар, выработанный из гуавы. Ароматы сирени, ландыша или фиалки добавят легкости и привлекательности.

Царственным Львам и порывистым Овнам надо укреплять Сатурн, который отвечает за дисциплину и структуру. Чтобы его подкормить едим все холодное, жесткое, темное, например, сухарики. Мороженое поможет охладить голову и подарит хорошее настроение. Также соответствием Сатурна служат все продукты, которые законсервированы, домашние овощные заготовки очень подойдут! Запах полыни – естественный аромат этой планеты. Используя его в арома-лампе, вы добавите себе усидчивости и стрессоустойчивости в наше смутное время.

Чувствительным Ракам и домовитым Тельцам очень важно подпитывать слабый Марс, планету силы, энергии, напора. Мясо хищников — олицетворение этой огненной планеты. Именно поэтому интуитивно они любят мясо, иногда даже с кровью. Хорошо для восполнения ресурса использовать красный и черный перец, имбирь, лук, чеснок, красные овощи. Запах корицы, табака и кофе добавят изобретательности и смелости.

Словоохотливым Близнецам рекомендуется поддерживать свой Юпитер, планету расширения пространства, удачи и благотворительности. Это самая кроветворная планета и соответствует всем продуктам, которые хорошо влияют на кровеносную систему: свекла, красное вино, гранаты, клюква. Этот гигант – лорд морей и океанов, морские обитатели, крупная рыба должны стать важными компонентами рациона общительных Близнецов, которым для их любимой интеллектуальной деятельности необходим фосфор! Ароматы кедра, черной смородины, эвкалипта подарят ощущения радости и беззаботности.

Про то, где еще можно найти точку опору разным знакам Зодиака, поговорим в следующий раз.

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