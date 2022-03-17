В Китае заявляют о рекордном всплеске заболеваемости «ковидом»

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 марта 2022, 12:54 Александр Крохмаль, Журналист

На сегодня число заболевших в КНР насчитывает до 785 940 человек, и это ещё не окончательные данные. За всю пандемию умерло – 9483, согласно официальной статистике. Хотя на деле цифры могут быть куда более устрашающие. В мире уже несколько дней говорят о том, что коронавирус вовсе не побеждён, а его новые формы продолжают выявляться.

Особую тревогу вызывает недавно выявленная форма африканского варианта, известная под именем «стелс-омикрон». Новые рекордные вспышки коронавируса зафиксированы в 28 провинциях Китая. Власти сообщают, что антивирусный контроль будет усиливаться. Тесты на «ковид» придётся сдавать пять дней подряд.

Эксперты говорят о риске заражений для детей и подростков. Симптомы, как говорят, похожи на кишечную инфекцию. Этот вирус гораздо активнее, чем предыдущие штаммы, развивается в желудочной области организма. Возвращаются потеря обоняния, осиплость голоса и сильная головная боль. Эпидемиологи уже начали рассуждать о возможности глобального распространения «стелса» по планете. Одни заявляют, что это возможно уже в ближайшие дни, другие утверждают, что массового всплеска не будет. Мнения у всех абсолютно разные. К тому же неизвестна истинная ситуация коронавирусного заражения в КНР. В правительстве Поднебесной и раньше предпочитали скрывать настоящие данные. Поэтому сложно сказать о том, что же на самом деле сейчас происходит на территории республики.

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