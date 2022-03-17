Новая элита России уже формируется​

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17 марта 2022, 09:08 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

С каждым новым витком санкций картинка будущего ставится всё яснее. Ближайшие несколько лет нам придется жить в условиях дай то бог только мобилизационной экономики, а не всеобщей мобилизации. От совещания к совещанию заметно чернеют лица министров либерального толка, нет им мочи смотреть, как рушиться, созданная десятилетиями их трудов, кабальная российская экономика. И на ее обломках всходят первые ростки экономики патриотической.

Но в старые меха не нальешь нового вина. Для новой экономики нужны и новые лица. «Их есть у меня», - говорит «АН» философ Анатолий Черняев.

Новая элита уже растет. Особенно это заметно в регионах, где не так сильна диктатура старой либеральной элиты. И особенно – на Донбассе, где есть замечательные люди. Некоторые сейчас на фронте, как профессор философии из Луганска Виталий Даренский. Подобно тому, как оранжевая Украина стала плацдармом для русофобской «элиты», некоторые представители которой бежали туда из России, так теперь Донбасс становится центром притяжения новой патриотической элиты России. Туда едут по зову сердца те, кто испытывает потребность быть на передовой – причем, не только военного, но и духовного фронта. Как, например, философ и офицер действующей армии Андрей Коробов-Латынцев, приехавший в Донецк с Дальнего Востока. Представители нашей новой духовной элиты харизматичны и пассионарны, но пока находятся в резерве, в ожидании мобилизации, - то ли философствует, то ли всерьез уверяет себя и окружающих Черняев.

По его мнению, после начала специальной военной операции на Украине (правда, «запоздалой») Россия попала в такие жернова истории, что отступать некуда, только вперед!

- Нынешние события возвращают нашу страну в большую историю и ставят перед всеми нами вопрос: какой будет судьба России, каков наш выбор? Раствориться в спроектированном западными идеологами глобальном мире, – постхристианском и постнациональном, – или иметь мужество быть собой, идти своим путем? Да, этот вопрос вызывает острые разногласия, но мы наконец-то должны поставить его предельно четко, именно во избежание раскола общества, ибо так проявятся позиции большинства граждан России, делающих выбор в пользу своей Родины, ее выживания и сохранения как суверенного государства и самобытной цивилизации.

Эта позиция большинства должна быть признана в качестве таковой. И тогда это будет позиция всего российского общества, а не просто какой-то его части, как нам пытаются это представить прозападные оппоненты. Кто мы? Что такое Россия? Что значит быть русскими? Настало время, когда каждый должен обрести понимание этого и поступать соответствующим образом, - призывает философ.

Надо отметить, что Анатолий Черняев действительно собеседник для сегодняшнего дня редкий. Таких обычно не пускают на «голубой экран». Его слова о русской цивилизации, о «русскости» вообще — это territorio de prohibitionibus (территория запретов) для притворяющейся «самыми патриотичными патриотами» деятелей телекультуры. «Меня называют шовинистом? Согласен. И что?» - спрашивает Черняев.

С интересным собеседником и беседовать интересно. И пусть бумага — не живое слово, но полную версию интервью Анатолия Черняева в свежем номере «АН» очень рекомендую прочитать даже тем, кто находится по другую сторону баррикад.

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