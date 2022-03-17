Что посадим в этот год​

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 марта 2022, 08:46 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Россия пока проходит весеннею посевную компанию. Семенной фонд, который на 70-80 процентов состоит из импорта, успели большей частью закупить осенью: по старым ценам и без санкционных угроз. А вот год 2023 от рождества Христова готовит нам множество неприятных сюрпризов. Транснациональные корпорации, которые производят ГМО, активно начали лоббировать санкции на поставку импортных семян традиционной селекции в Россию.

Фантазии американских и прочих «запретителей» причудливы как у подростка пубертатного возраста. Назло маме отморожу уши — это именно про них. Однако их фантазии иногда больно бьют по окружающим. Запрет на поставку семян в Россию именно тот случай. Импортеры, конечно, потеряют миллиарды (рынок семян у нас оценивается в 1,4 млрд. долларов!), но поставщики гмошных гибридов эти самые миллиарды и подберут. Что с возу упало, то умному в карман попало.

Основной аргумент производителей ГМО, который они выдвигают в высоких кабинетах, прост как любая ложь: «Наша продукция урожайнее и безопаснее, чем у этих совков традиционной селекции. Вам надо больше еды — только мы спасем Вас». Это работает, особенно вкупе с отличной финансовой аргументацией.

- О безопасности ГМ-семян и сопровождающих технологий выращивания разговор должен быть предметный и отдельный! Насчет урожайности. Вот даже академик-секретарь Отделения биологических наук РАН Кирпичников – крупнейший исследователь мирового уровня в области биоинженерии белков (но не в области молекулярной генетики и технологий ГМО) говорит, что «главная продовольственная проблема для РФ – радикальное повышение урожаев и качества продукции за счет новых прорывных сортов, способных быстро решить проблему импортозамещения». Новые «прорывные сорта», вероятно, полученные методом геномного редактирования? Каким образом они могут решить проблему импортозамещения, когда методы создания ГМО и геномного редактирования могут «пересаживать» в геном другого таксона только по одному «большому» гену Г. Менделя (олигогену), а продуктивность и урожай растений определяют сотни и тысячи генов (полигенное наследование), так что для повышения урожаев – главной задачи селекции в России - эти подходы непригодны.

Минсельхоз США (United State Department Agriculture – USDA) – в своём Сельскохозяйственном информационном бюллетене МСХ США (USDA Agricultural Information Bulletin, 2001) опубликовал важнейшие результаты: «Применение биотехнологий, включая генную инженерию, не увеличивает максимальные урожаи. Нужны более фундаментальные научные прорывы, если мы хотим наращивать валовую продукцию растениеводства», - выносит приговор «реформаторам» академик РАН, экс-директор НИИ растениеводства им. Вавилова Виктор Драгавцев.

Перевожу на русский: лоббисты ГМО и геномного редактирования просто по шулерски подменяют понятия. Обещают, что «выбери меня (заплати кучу денег) и я дам тебе то, что дать невозможно физически!» Вообще-то в уголовном праве такие действия характеризуются однозначно — мошенничество! Лет до 15 тюрьмы по моему.

Продолжение расследования деяний «гмошников» читайте только на сайте «АН».

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