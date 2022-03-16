Московское благочиние или кто сегодня хозяин в Москве?

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 марта 2022, 20:08 Вадим Кулинченко,

Фото: pixabay.com

8 апреля 1782 года, 240 лет назад, был принят «Устав благочиния», определяющий задачи полиции.



«История сокровищница наших деяний,

свидетельница прошлого,

пример и поучение для настоящего,

предостережение для будущего».



Мигель де Сервантес (1547 – 1616).



«… Они теперь хозяева, а мы – гости», - частые высказывания на улицах, рынках Москвы и транспорте.



Сегодня, как никогда, остро стоит вопрос с паспортным режимом в Москве, иными словами – с «гулящими и пришлыми людьми, или «гостями столицы». Его пытаются решать различными постановлениями и решениями, которые вызывают одобрение у одних, и неприязнь у других. Но беда в том, что эти решения-постановления плохо работают, как и наши Законы. Немаловажный момент здесь и в том, что в городские проблемы вмешивается Правительство России, зачастую не позитивно, а «свободные» журналисты обрушиваются с критикой на все действия городских властей.

Но позвольте, господа хорошие, спросить Вас – Исследовал ли кто из критиков этот вопрос исторически? Да, много книг есть по истории Москвы, но вопрос благочиния в них мало отражён. А в большем случае совсем отсутствует. А между тем это, пожалуй, один из важнейших вопросов столичных городов, коим является и Москва, потому что они всегда были и есть магнит, притягивающий всё, в том числе и хлам, от которого надо избавляться. Но как?



Эта проблема стояла всегда на повестке дня города, начиная с принятия «Соборного уложения» в 1649 году, на основании которого в том же году появился «Наказ о градском благочинии», в котором делался правильный посыл на опору местного населения. Для установления порядка предполагалось дежурство и патрулирование улиц: «А для бережения во всех улицах и по переулкам расписать… решёточных приказчиков и сторожей; и по улицам и по переулкам в день и ночь ходить и беречь накрепко, чтоб в улицах и в переулках бою и грабежу и корчмы и табаку и иного никакого воровства и бледни не было. Да и того в улицах и в переулках беречь накрепко, чтоб воры нигде не зажгли, и огня на хоромы не накинули. И у хором и у заборов с улицы ни у кого ни с чем огня не подложили…» («Полный свод законов», том 1, №6). Конечно, осуществить в наши дни такое нереально. Правда, есть попытки возродить народные дружины, но они идут очень туго. Народ стал не тот. Каждый думает о том, кто его защитит, но не он себя. В наших условиях более бы подошёл «Устав столичного города Москвы», утверждённый Императором Павлом 1 17 января 1799 года: «Квартальный надзиратель должен ведать о всех в квартале его ведомства живущих людях, чего ради хозяева домов или их поверенные обязаны всегда давать знать квартальному надзирателю о всех к ним на житьё приезжающих или приходящих, отъезжающих или отходящих» (статья 157). Это как раз то, что должны делать участковые милиционеры, но, Увы! – всё опять упирается в человеческий фактор.



После 15 лет действия павловского «Устава», так и не было достигнуто полного законопослушания московских обывателей, хотя квартальные надзиратели, не в пример нынешним участковым, работали в поте лица. Об этом свидетельствует небольшое дело, хранящееся в ЦГИА Москвы (Ф105, оп.4, №947, листы 164-165). Бумага, разосланная в 1814 году по отделениям полиции, гласит: «Объявление от московского обер-полицмейстера. Неоднократно уже объявлено было от меня, дабы каждый из владельцев домов через управляющих или дворников, а не имеющих оных, сами о всех приезжающих из разных мест и останавливающихся в домах, а равно и о выезжающих тотчас давали знать квартальному надзирателю квартала того, с представлением видов, какие и кто из приезжающих имеет. Невзирая на сие, а равно и на неоднократные напоминания от чиновников полиции о соблюдении такого предписанного Главным начальством порядка, многие из обывателей, а особливо управляющие господскими домами, никакого на таковые объявления не обращают внимания, о чего нередко случается, что отыскиваемые по требованиям правительства не были объявлены в частях и, находясь в неизвестности, остаются неотысканными.

Почему необходимым нахожу обратиться вновь с покорнейшею просьбою ко всем вообще, как имеющим дома свои, так и живущим по найму квартирами во оных. О непременном исполнении относительно приезжающих и выезжающих отсюда, а равно и принимаемых к (себе) для услуг разного звания людях. Изъяснённого порядка. В противном случае за каждого необъявленного полиции будет без всякого послабления с хозяина дома взыскан узаконенный штраф, а управляющие, сверх того, отданы будут как ослушники предписанного порядка суждению по законам. Августа 18 дня 1814 года. Обер-полицмейстер».



Сегодня и жители, и участковые не выполняют законных постановлений. Все надеются, что кто-то наведёт порядок. Но так не бывает.



Особенно много проблем доставляли московским градоначальникам бродяги, нищие, а также прибывающие в город с целью найти какую-либо работу. Вот несколько любопытных документов. 20 октября 1814 г. московский генерал-губернатор А.П. Тормасов направил официальное письмо обер-полицмейстеру П.А. Ивашкину. В нём говорилось: «Бродяжничество нищих всегда и везде строго было воспрещено законом, что и Вашему Превосходительству, как начальнику полиции, должно быть небезызвестно. Но со всем тем и вопреки неоднократным подтверждениям предместников моих, тунеядцы сии во множестве слоняются по улицам, не обращая, по-видимому, никакого внимания со стороны полиции…. Вследствие чего я рекомендую Вашему Превосходительству немедленно предписать частным приставам, чтобы они неослабное имели смотрение за бродящими нищими и, забирая их в съезжие домы, делали следующий им разбор: отставные солдаты увольняются от службы не иначе, как с паспортами для жительства в таком-то месте, и следовательно, ни по какому праву не могут вести жизнь скитающуюся, а должны неотменно быть где-либо водворены, исключая, впрочем, которые добровольно употребляются в разные должности. Другие же воинской службы нижние чины отставляются для определения в инвалидные домы или подобные им заведения. Казённые же крестьяне всякого наименования, помещичьи и мещане, состоя в полной зависимости обществ и владельцев, должны от них иметь себе пропитание и потому (их) содержание милостынею не может быть терпимо правительством. На таком основании, сделав нищим разбор, отсылать их в настоящие места их жительства с обязанием подписки кого следует, дабы они впредь выпускаемы не были – за чем Ваше Превосходительство и не оставьте со стороны Вашей строжайше наблюдать».



Ещё Пётр 1 уделял особенно большое внимание гулящим и приезжим людям. В мае 1718 года всем генерал-полицмейстерам предписывалось: «Также накрепко смотреть приезжих, какие люди, и чтоб всякий хозяин тотчас объявил, кто к нему станет и какой человек; а буде утаит или непрямым именем скажет, таких хозяев с наказанием сослать на галеру с отобранием всего, что имеет. Равным же образом и об отъезжих объявлять; також и работников, ежили который хозяин наймёт кого из гулящих в работу, чтоб прежде дать знать об нём, дабы под тем видом не было какова беглого солдата, матроса и прочее».

Вся история благочиния в Москве богата принимаемыми мерами, постановлениями, указаниями, которых в небольшой статье привести просто невозможно. Но возможно сделать некоторые выводы и комментарии.

Головная боль с благочинием в Москве появилась с тех пор, когда она впервые стала столицей государства Московского. Особенно эта проблема усиливается с развитием капитализма в России, когда Москва становится крупным промышленным центром. Нечто подобное, но ещё в большем масштабе, мы переживаем в наши дни. Деревня умирает, сельское население уходит в города, беженцы и прочие мигранты, и почему-то всех тянет в Москву. Разговаривал я с одним армянином: «Что, Ливон, Москва лучше Еревана? – Нет. Но в Москве легко скрыться, были бы «бабки»!» Сегодня ко всему Москва стала крупнейшим финансовым центром, а на этом фоне, ко всему прочему добавился беспредел криминала, а это пострашнее, чем просто бродяжничество. К тому же, великая империя стала не единой, а Москва осталась центром притяжения для всех. Выбор Москвы и Московской области часто обусловлен как личным опытом мигранта, так и рекомендациями знакомых, длительно проживающих в этом регионе России. Преимущества в полной мере осознаются ещё до переезда. Столица и её окрестности с их ёмким рынком и потоками капиталов в сочетании с более «мягким» отношением правоохранительных органов (можно откупиться) расценивается, как «безусловно» положительный момент всеми видами пришельцев. В Москве за деньги можно сделать всё. Давно уже пора определить статус бывших граждан «нерушимого Союза». Невольно напрашивается вопрос – Если теперь для нас они иностранцы (этого они хотели сами), то почему беспрепятственно к нам въезжают и в нашей стране имеют практически равные с нами права и даже больше? Чем объяснить это вопиющие по своему идиотизму положение? Сегодня «лица кавказской национальности», которых ещё вчера московская милиция останавливала и штрафовала, сами служат в отделениях милиции, в префектурах и прокуратурах – со всеми вытекающими отсюда возможностями. На мой взгляд, всё дело в деформации русского национального характера, в результате которой наблюдается всеобщее безразличие к судьбе нации, стране России, и её столице. И в этом больше нашей вины, чем пришельцев, потому что сегодня наиболее ярко стали проявляться в нашем народе его отрицательные черты: завистливость, халявность (понятие очень обширное – от бесплатного обеспечения всем до бесплатного обеда за счёт кого-то), а главное – продажность (за деньги Родину продают, не то что столицу)!



За все времена, когда за благочиние в столице брались деятельные градоначальники, вплоть до жесточайших мер, в городе наступало благолепие. Если к этому относились спустя рукава, Москва превращалась в Содом. И сегодня если мы хотим, чтобы Москва оставалась столицей России, мы должны приветствовать те решения мэра, пусть и суровые, которые направлены на московское благочиние, а не вставлять ему «палки в колёса», в том числе и со стороны всяких правозащитников, которых расплодилось тьма, но все они почему-то играют против русской нации? Их, правозащитников, больше беспокоит собственное благополучие и внимание к себе, чем благочиние в Москве, и всей России вообще. Эти люди ведают, что творят. Но, судя по всему, они слабо себе представляют, воспитанные на нормах американских «прав и свобод», насколько их ненависть к России и Москве способствует росту сопротивляемости всему инородному. Москва была, есть и будет столицей России, такова подспудная уверенность каждого русского, которых 80% из 145 миллионов переписи!





БЛАГОЧИНИЕ – послушание, порядок, спокойствие, приличие, благопристойность. (Толковый словарь Владимира Даля).

«… И тем людям, кто пришлых людей у себя без записки или без поручных записей держать учнут, учинено будет жестокое наказание – торговая казнь» (Полный свод законов, т.11, №1181).

ТОРГОВАЯ КАЗНЬ – в России с 15 века битьё кнутом по приговору суда на торгу, площади. До 1817 года сопровождалось вырыванием ноздрей и клеймением. Отменена в 1845 году.

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