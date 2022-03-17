Россию на абордаж не взять

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 марта 2022, 11:24 Август Котляр, Российский и американский журналист.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Если смотреть на происходящие в мире события с точки зрения людей, знакомых с миром тонким и горним, то очень похоже, что Россия вступила в полосу невероятной Божьей благодати и милости. Визиты Путина и высших должностных лиц на Афон, консультации с людьми, подвизающимися в монашеском подвиге, неистовые поиски Божьей воли для России и осознание своей ответственности за вверенную страну перед Господом Богом не прошли даром. Над Россией вполне могут распахнуться медные небеса и пролить на неё дождь невиданной доселе благодати, которую раньше переживали лишь Соединённые Штаты.



Много лет назад я встречал православное Рождество в скиту Оптиной пустыни, в самом сердце российского старчества. Жил в одной келье с отцом Валерианом, с которого буквально струилась Божья милость и благодать. Он считался несколько юродивым, но это в силу абсолютного нестяжательства и полной бытовой непрактичности. Спал он на полатях из фанеры, под головой чурбак, постельного белья у него не было, вместо стульев можно было посидеть на стопках православных книг. Обнимая отца Валериана, невозможно было его отпустить - столько в его братских объятиях было любви и принятия. Господь не оставил его незамеченным - двери храмов сами собой распахивались перед ним.

Фото: Youtube; батюшка Илий (Ноздрин) из Оптиной пустыни



Там же я имел весьма содержательную и глубокую беседу с отцом Илием (Ноздриным). Его провидческий дар я наблюдал, когда ему исповедовались прихожане. Отцу Илию ничего не надо было рассказывать и объяснять, он сам говорил: я знаю, зачем ты здесь, у тебя стряслась такая-то беда, и делать тебе надо то-то и то-то, иди с миром, Господь с тобою. Люди чувствовали невероятное облегчение. Что интересно и примечательно, и что мало кто знает даже из воцерковленных людей, неважно, в каком виде и где они поклоняются Богу Авраама, Исаака и Иакова: когда приходишь к промоленному богобоязненному человеку, будь то православный иерей, старец, пятидесятнический пастор, раввин или мулла, то в его близком присутствии все проблемы, с которыми пришёл, вдруг становятся очень ясными, понятными, структурированными, и даже не объясняясь с божьим человеком, самому становится очевидным, что делать в сложившейся ситуации.



Со старцем Илием мы вдвоём шептались о распознании Божьей воли для человека. Я спросил: как её распознать? Батюшка Илий ответил немыслимо просто и ясно: если ты что-то делаешь, и на душе у тебя мир и покой, значит, ты в Божьей воле. Конец цитаты.

Когда ведешь сравнительно богобоязненный образ жизни, соотносишь хоть в какой-то мере свои деяния и решительные разовые рывки по социальным коридорам с Писанием и консультациями с Господом Богом в виде молитв, то появляется некое чувство различения. Начинаешь различать, что Господь Сам открывает тебе некоторые двери и закрывает другие, что внутри себя начинаешь ловить ощущение, которое называется “внутренним свидетельством” - что будет сделать правильным, а что нет, несмотря на логику как собственных намерений, так и логику предлагаемых рекой жизни обстоятельств. И тогда начинаешь принимать не умные решение, которых может быть несколько, а единственно верные, безошибочные решения, которые оказываются выигрышными в ближне-, средне- и долгосрочной перспективе, которые невозможно было бы высчитать, будь ты не просто Анатолием Карповым и Гришей Перельманом в одном флаконе, но пророком Исайей, видящим столетиями наперед.

Фото: Август Котляр молится в синагоге. Хьюстон, Техас, 2017



Можно стебаться сколь угодно над замшелыми косноязычными старцами, над сурово-аскетичными баптистскими и пятидесятническими пастырями, над ветхими бородато-пейсатыми раввинами, можно надмеваться своим скептическим интеллектом атеиста или гностика над их дикими представлениями о жизни, но вот только Бог поругаем не бывает, и высшая справедливость творится хоть и неспешно, но неотвратимо. И тогда никому мало не покажется.



Вся власть - от Бога, и другой власти не бывает.



Конфликт - неизбежный спутник жизни людей и народов, это столкновение воль и мировоззрений. И зачастую насилие - единственный способ привести спорящие стороны к консенсусу. Военный поход куда бы то ни было - это вполне библейский путь решения конфликтов. Сам Господь Бог говорил евреям про некоторые народы - идите и убейте их всех. Например, в книге Чисел Господь требует истребить всех Мадианитян поголовно, даже тёток. Иисус Христос тоже не пацифист: "Не думайте, что мир Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но меч" (Матф. 10:34); "Врагов же моих тех, которые не хотели, чтоб я царствовал над ними, приведите сюда и избейте (убейте) передо мною" (Лука 19:27).

Фото: Август Котляр в штаб-квартире Служения Кеннета Коупленда. Форт-Уорт, Техас. 2017

Апостол Павел, высокоучёный раввин, последовавший за Иисусом как ожидавшимся евреями Мессией, написал: "Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены" (Рим. 13:1); "Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте" (1 Тим. 2:1-2).

Фото: Август Котляр корпит над Торой. Хьюстон, Техас. 2018



Если власти приняли какое-то решение, если оно даже идёт в разрез с так называемым здравым смыслом, с гуманистическими представлениями о добре и зле, с философскими мудрствованиями о социальной и иной справедливости, значит, это так угодно Господу Богу. "Ибо и сердце царя - в руках Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его" (Притчи 21:1), потому что “Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших” (Исайя 55:8-9).

Фото: пастор мегацеркви "Лейквуд" Джоэл Остин и Август Котляр с семьёй. Хьюстон, Техас 2018



У меня был один интересный эпизод. Один замечательный дядечка, Джоэл Остин, пастор “Лейквуда”, самой крупной протестантской церкви в США, рассказывал мне про один случай. К нему приехал топ-менеджер одной из серьёзнейших компаний, которого должны были вот-вот назначить на самую высокую должность в другой крупнейшей энергетической компании. И вот они с Джоэлом вдарили молитвой, чтоб всё было хорошо. На следующий день проходит собеседование - и его пока не утверждают. Они с Джоэлем и Викторией (супругой Джоэла) ещё сильнее ударяют молитвой. Претендент чуть не плачет, так ему хочется занять этот пост - немыслимый престиж, колоссальные денежные выплаты (зарплаты, бонусы, опционы), сумасшедший пенсионный план, куча льгот и бенефитов, персональный джет, ну просто запредельно круто. И дядечку, идеально подходящего для этой должности, после усиленных молитв праведников, опять не назначают, но берут совсем другого человека. Дядька в разочарованных чувствах, в разобранном состоянии и полном душевном раздрае убывает восвояси. Джоэл сказал мне, что дядечка начал сомневаться в Боге, и был преисполнен горечи. И тут через год эта фирма разоряется в ноль, все акционеры теряют деньги, все работники теряют зарплаты, бонусы, опционы, остаются без пенсий, многие без своих домов, а все верхнее руководство отправляется в тюрьму на годы. Это была компания “Энрон”. Этот претендент, сохранивший все свои позиции и поднявшийся ещё выше в своей корпорации, пытался было целовать руки Джоэлу, но тот ему сказал: “Я-то тут причём? Вся слава Господу, это Он всё предвидел и уберёг тебя от катастрофы и социальной смерти, Он сделал всё, чтоб ты не зашёл в эти двери”.

Фото: Джоэл Остин, пастор "Лейквуда"



Что же будет с Родиной и с нами?



По пока непроявленным, неидентифицируемым признакам и ощущениям, по первым росткам и перенаправлению невидимых социальных силовых полей можно догадаться, что для России настаёт эра цветения всех цветов и обильного плодоношения. Атеистически и гностически настроенные граждане России пребывают в ужасе; но ужас - это всего лишь обстоятельства, которые в определённых социальных стратах условились воспринимать как ужас, как чудовищно неблагоприятные и враждебные обстоятельства, грозящие смертельной опасностью.





А что на самом деле происходит? Происходит очищение России от шлака - как от корпоративного, так и личностного. Уход предприятий быстрого и дрянного питания, уход компаний, разливающих бутилированную отраву, уход брендов, продающих по астрономическим ценам вполне заурядное барахло, уход автопроизводителей, чьи машины ломаются через три года эксплуатации - что России с того? Автомобили производятся даже в Малайзии, например, вполне приличный Proton, в Индии концерном Tata, даже у Олега Дерипаски должны были остаться линии для производства Chrysler Sebring, купленные им как металлолом в незапамятные времена. Михаил Прохоров может реанимировать свой Ё-мобиль, Николай Фоменко может реанимировать спорткары Marussia, Aurus может наращивать производство. Россия может выпускать полную линейку автомобилей, и даже без электроники. У меня в юности были и ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2106, ИЖ-Комби, ВАЗ-2108, ВАЗ-21099, Москвич-2141. Вазовская “восьмёрка” цвета “мокрый асфальт” до сих пор будит во мне самые тёплые чувства. Из десятков автомобилей, которыми я владел и на которых ездил, любимых у меня два - Cadillac DeVille 1998 года и ВАЗ-2108 1990 года. В своих классах это были совершенные автомобили. Так в “восьмерке” электроники не было, а ездила она так, что мама не горюй. И я на ней катался по таким местам, что разве только Крузак и Гелик могли бы там проехать: по рекам, по скользким травянистым холмам, по пашне и по лесу. Старое - не значит плохое. Если сравнивать новые машины со старыми, то я бы предпочёл всей новой линейке Мерседесов старые добрые W123, W124 и W126 особенно, которые, как и “восьмёрка”, выпускались тридцать и более лет тому назад. И в них не было таких подлостей, как у нынешних западных автопроизводителей, которые втихаря содержат так называемые “лаборатории запланированных поломок”. Я говорил с одним парнем, который работал в такой лаборатории. Он сказал, что его задачей было сделать так, чтоб автоматические стеклоподъёмники выходили из строя примерно через три-четыре года эксплуатации: так надо было сконструировать механизм и подобрать материалы, чтоб сначала подъём стекла начал автовладельца раздражать, а потом вообще вышел из строя. И так специалистов сидела куча, и каждый занимался своим делом: чтоб торпедо начало скрипеть, чтоб лампочки и предохранители начали перегорать, чтоб краска стала облазить и т.д. То есть поломки не должны были привести к аварии, но вводить хозяина в постоянную досады и пробуждать в нём желание купить новый автомобиль. А мелкий ремонт должен был стоить денег, чтоб хозяин так и думал: то ли эту развалюху ремонтировать, то ли продать, доложить денег и купить новый аппарат.





У России стоят почти замороженные авиационные проекты - Ту-204, Ил-96, куча средне- и ближнемагистральной авиации. У России стоят брошенные экранопланы, тот же “Лунь” на Каспии, недоделанные конвертопланы (это которые взлетают как вертолёт, а летят как самолёт). Когда-то Россия делала шагающие экскаваторы, строила циклопические плотины для ГЭС, проводила сейсморазведку ядерными взрывами малой мощности. Мне довелось наблюдать разработку суперкомпьютера “МиниТерра” с быстродействием в два терафлопа в середине 1990-х годов, который соперничал с американскими суперкомпьютерами Cray, но при этом помещался в десктопе с чипами в 1,1 микрон, а при использовании чипов в 0,18 микрон помещался в ноутбук.

Фото: "Лунь" на Каспии





В начале этого века я занимался передовыми домостроительными технологиями и разработал нечто такое, когда жилищная проблема решалась бы в течение нескольких лет. Я написал множество депеш в интсанции - от Администрации президента до Минрегиона (он тогда был жив). Отовсюду я получил формальные отписки - ваше обращение рассмотрено и отправлено по компетенции. В конце концов пришла двухстраничная цедуля из Госстроя, тогда входившего в Минрегион - да, технология ваша хорошая, передовая, давайте применяйте, флаг вам в руки. А всё, что я хотел - это чтоб помогли получить экспериментальный участок под застройку, потому что тогда начались реформы местного самоуправления, принятие нового Градостроительного кодекса, борьба с коррупцией и введение конкурсов для предоставления земельных участков под жилищную застройку, и пройти эту процедуру, преодолеть абсурдную и нелепую сложившуюся ситуацию без административной поддержки я не мог. Но административно я был послан по известному адресу на общих основаниях; вместо того, чтоб идти, куда меня послали, я уехал изучать жилищное строительство в США. К моему удивлению, там ситуация оказалась не сильно лучше - тоже ни дорог, ни канализации, ни поддержки со стороны властей. После многих лет жизни на Западе и предпринимательской работы там никаких иллюзий у меня не осталось, в том числе о технологическом превосходстве Запада над Россией.

В самом деле, на Западе нет никаких технологий, которые Россия не могла бы воспроизвести самостоятельно или в кооперации с Китаем, Южной Кореей, Японией и Индией. Южная Корея и Япония немножко задурковали в свете текущей внешнеполитической обстановки, но это понарошку. У России есть ещё один туз в рукаве - вторая Корея, где живут 25 миллионов неприхотливых и дисциплинированных тружеников. Они хотят работать и немножко заработать, а у России есть что предложить. Есть ещё Вьетнам, который тоже располагает трудолюбивым и неприхотливым населением. Им всем нужны энергоресурсы и еда, чего у России хватает.





Чего не хватает России, так это понимания, что мировая резервная валюта - это самая большая условность в мире, бОльшая, чем общечеловеческие или европейские ценности. Эту мировую резервную валюту эмитирует Федеральная резервная система. Эмитирует в виде записей на счетах, потом эти деньги переводятся на счёт Казначейства США; считается, что ФРС покупает ценные бумаги Казначейства (оно же американский Минфин) под два процента годовых (ставка может колебаться). На самом деле, физически никаких бумаг нет, это всё тоже условные записи на счетах. Таким образом, Минфин США должен сам себе; хотя ФРС во многом независимая частная структура, она является американским государством в большей степени, чем все остальные части государственной машины США. Всё процветание Америки держится на трёх вещах: Божьей благодати, долларе и Вооруженных силах США. В данном случае Вооружённые силы выступают как главный локомотив американской экономики, так или иначе они съедают половину американского бюджета, стимулируя множество полезных вещей, прежде всего появление новых технологий. Промышленная мощь США невелика, сопоставима или чуть поболее российской и куда меньше китайской.

В Америке очень мощный аграрный сектор. Можно сказать, что доллар как национальная валюта США обеспечен оружием и едой. Но так сложилось, что США превратились в международный расчётно-кассовый центр, и неизбежно, обслуживая триллионы проходящих через него долларов, кое-что прилипает. Хотя можно выпустить долларов сколько хочешь, ФРС этого не делает. В связке с международными финансовыми организациями ООН - с МВФ, Всемирным банком и Международной корпорацией развития - ФРС держит под контролем практически все валютные системы мира, включая Европу, Россию, Японию, Южную Корею, Китай, многие страны Латинской Америки. В Эквадоре, например, с 2000 года американский доллар ходит как единственная национальная валюта вместо традиционного сукре. Но доллар нужен только странам, зависящим от международного разделения труда. Если из этой системы страну выкидывают, то он нужен постольку поскольку.

России для выживания физического доллар не нужен. Архаичность некоторых укладов жизни не позволит населению голодать до смерти - у всех есть огород, у всех есть дачи. Что ж, весной 2022 года мы все дружно поедем сажать картошку, кабачки и капусту, повезём рассаду в теплицы, подрежем и подкормим плодовые деревья и ягодные кустарники. В двухстах километрах от Москвы жизнь в деревне не сильно отличается от уклада 16 века, только вот есть электричество и сельхозтехника, работающая на солярке. То, что считалось российской отсталостью, оказалось колоссальным запасом прочности и гарантом выживания нации в самых враждебных обстоятельствах. Если Россия в Божьей воле, то россиянам волноваться не о чем.





Если есть еда, если есть базовая медицина и топливо для дома и для транспорта, то русскому народу ничего не сделать ни при каких обстоятельствах. Да, пойдём в сельпо не в Carier, не в платье Dior и без кошёлки Биркин от Hermes. Поедем на картошку не на Audi Q7, а на УАЗе Патриоте. Тоже нормально. К этому всё шло и наконец пришло. И слава Богу, наконец-то мир узнает, кто есть кто и ответит на свой главный вопрос “Who is Mister Putin?”

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