Напряжённость между КНР и Тайванем не спадает

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 марта 2022, 12:17 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

13 марта на территории частично признанной Тайваньской республики прошли митинги в поддержку Воссоединения с КНР. Отдельные СМИ писали, что жители острова искренне желают снова «вернуться в лоно Поднебесной».

Однако у западных аналитиков совсем иное мнение по этому поводу. Они полагают, что прошедшие митинги могут быть частью масштабной антитайваньской кампании, устроенной в свою очередь властями КНР. Разговоры о грядущем возвращении острова идут уже почти 2 года. Ещё в 2020 году появились первые опасения, что руководство Си Цзиньпина задумало осуществить полномасштабное вторжение на остров. В последние же дни разговоры об этом идут практически повсюду. Как было заявлено в Пекине, «правительство КНР хочет мирного воссоединения, но независимости острова не потерпит».



В США готовы помочь частично признанной республике оружием. Западные эксперты не исключают, что возможная атака КНР может столкнуться с серьёзным противодействием. По многим данным, местное население не поддерживает политику коммунистического Китая. Напротив, дружба с Западом и демократия являются главными принципами большинства жителей республики. Ещё на острове остаются племена аборигенов, которые выступают в поддержку Тайбэя. Поэтому в случае попытки вторжения тайваньцы будут сражаться до конца, что конечно же приведёт к масштабному кровопролитию и новой глобальной войне. Напряжённость между КНР и Тайванем на данный момент не спадает. А это означает, что непредвиденных ситуаций можно ждать в любое время.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции