Южноамериканский ястреб или «обманутое» детство

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14 марта 2022, 19:44 Ваагн Карапетян - внештатный корреспондент «Аргументы Недели»

Фото: Южноамериканский ястреб, Гарпия

Южноамериканский ястреб, Гарпия до двух лет кормит своего детёныша, обучает охоте, умению парить в воздухе, выслеживать добычу, как самой не оказаться жертвой более сильного и удачливого хищника. Но если по истечении двух лет молодой ястреб не в силах покинуть гнездо и начать самостоятельную жизнь, родитель убивает своё дитя, чтобы освободить гнездо для нового пополнения. Есть ещё ряд представителей дикой природы убивающих, в силу некоторых обстоятельств, своих питомцев. Но это звери, скажет читатель, тем более дикие. И подытожит: «Звери на то они и звери»! Надо ли с этого начинать статью, когда речь идёт о людях? Наверное, надо.



Уже в ХХI веке, чтобы решить проблему с беспризорными детьми египетский профессор университета Нассар Абдула предложил, для улучшения экономической ситуации страны очистить улицы от беспризорных детей. Привёл в пример отстрел беспризорных детей в начале девяностых годов в Бразилии. Люди моего поколения хорошо помнят нашумевший фильм «Генералы песчаных карьеров» о незавидной судьбе беспризорных бразильских сирот.



Пытаясь убедить египетское общество в необходимости пойти на это противоправное деяние, он писал: «В 90-х беспризорные дети в Бразилии провоцировали беспорядки в стране, совершая такие преступления, как кража, проституция и даже убийство. Экономическая ситуация Бразилии была точно такая же, как и сейчас в Египте».



Но это страны третьего мира, скажет возмущенный читатель, тем более, страны, далёкие от западной цивилизации. И подытожит: «Третьи страны на то они и третьи страны»!



А как обстоит дело, скажем, в Великобритании, когда речь идёт о беспризорных или детях из многодетных семей с невысоким достатком? В стране, которая казалось бы, является законодателем такого понятия как “Права человека”, причем любого человека.



В Лондоне я случайно встретил старую знакомую, за руку она держала четырёхгодовалого внука, я дружелюбно хлопнул малыша по плечу. Тот, яростно сверкнув очами, прорычал детским голосом: «Ты не имеешь права трогать меня!» Пришлось извиняться.



Юному англичанину повезло, он родился в семье, в которой с пелёнок ему объясняют свои права. А малышу невдомёк, что на его родине начиная с ХVI-ого века и вплоть до 1970-ых годов прошлого столетия (!) ровесников, родным домом которых являлись трущобы, отлавливали и высылали в так называемые страны Британского содружества, на попечение спецслужб. В католические приюты, в которых смертность в разы превышала принятые нормы, то есть посылали на верную смерть. В которых издевательство, насилие, глумление заменили хваленое право человека. И ни одному ребёнку из приюта не пришло бы в голову, сверкнув очами, крикнуть: «Ты не имеешь права трогать меня!»



Итогом деятельности католических приютов - тысячи искалеченных судеб, сотни инвалидов, десятки случаев самоубийств. Дельцы полукриминального мира почувствовали запах прибыли: поняли, что подростки являются дешевой рабочей силой и практика укоренилась. Уже в последующие годы бродяг 10-15 летнего возраста упомянутые дельцы, с попустительства властей, а порою и прямого согласия, стали отлавливать, заманивать, покупать у родителей или похищать, чтобы обеспечить дешевой рабочей силой хозяйства Новой Англии за океаном. Как выяснилось, родители согласившиеся продать своего ребенка, как правило, не имели представления о его будущем. Их уверяли, что детей в далёких заморских странах усыновляют, и что их ждёт завидная жизнь. А детей в приютах, в свою очередь, уверяли, что их родители давно умерли. Чтобы окончательно убить память о прошлой жизни безжалостно разлучали братьев и сестёр. Некоторые до сих пор ищут свои корни.



В апреле 1891 г. английская «The Star» выступила с сенсационным заявлением: «Внимание правительства доминиона привлекаем к тому факту, что отправляемые из Англии в страны Содружества дети являются уличными бродягами и бедняками из работных домов, а также к тому, что профессиональные филантропы, вовлечённые в данный вид деятельности, зачастую руководствуются меркантильными, а не благотворительными мотивами. В парламент будет подан запрос на расследование данной ситуации перед предоставлением любой денежной суммы на цели иммиграции».



Запрос был подан, и в том же, в 1891 году, был принят Закон о детской опеке, полностью легализовавший работу частных обществ, занимавшихся детским переселением в доминионы.



И в ХХ в. география детской «миграции» получила особый размах. Детей, ссылаясь на принятый закон, вывозили из страны. Особой популярностью теперь пользовались Австралия и Новая Зеландия. Большинству юных колонистов не исполнилось и 10 лет; однако среди них попадались четырехлетние малыши, а также 14-15 летние подростки.



Детская «миграции» была приостановлена лишь в годы Великой депрессии, и вскоре возобновилась после завершения Второй мировой войны. Окончательно остановлена лишь в семидесятых годах прошлого, XX-ого века.



Канадское правительство не нашло ничего лучшего, как выпустить почтовую марку в память о “знаменательных” событиях тех лет.



И Папа Римский Бенедикт XVI не остался в стороне, он посчитал своим долгом поведать миру о «мучении, вызванном прискорбным поведением некоторых членов церкви», и, очевидно, утирая слезу, высказал жертвам несправедливости свое «сочувствие и набожную солидарность».



Что касается Англии, то когда долгое молчание правительства стало уже неприличным, премьер-министр Гордон Браун 23 февраля 2010 года выразил официальное извинение за «постыдную» программу переселения детей и объявил о создании денежного фонда для выплаты компенсаций «обманутым» семьям.



Мне кажется, западный мир, в данном случае, в лице Английского королевства, ненамного отличается от южноамериканского ястреба, Гарпия, который убивает своего детёныша. Есть над чем подумать.

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