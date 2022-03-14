О необходимости скорейшего перехода к мобилизационной экономике как выхода из санкционных вызовов США и коллективного Запада

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 марта 2022, 12:09 Юрий Воронин, доктор экономических наук, профессор, зам. Председателя Совета министров Татарской АССР-Председатель Госплана ТАССР; депутат Государственной Думы (второго созыва); аудитор Счетной палаты

Фото: pixabay.com

С плохими законами и хорошими чиновниками

вполне можно править страной.

Но если чиновники плохи,

не помогут и самые лучшие законы.

Отто фон Бисмарк



С начала военной спецоперации по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также «демилитаризация и денацификация Украины» прошло 18 дней. С каждым движением армии народных республик и ВС РФ вперед, выведением из строя аэродромов и мощных военных установок, освобождением городов, США и коллективный Запад вводят все новые и новые санкции в отношении России, объем которых на сегодня превысил 5,5 тысяч и которые становятся все более жесткими, ударяя по стратегическим отраслям российской экономики, блокируя доступ к технологиям и рынкам, выдавливая Россию из международной глобальной капиталистической системы, контролируемой западными финансовыми институтами. Другими словами, главная суть тотальных санкций – это война экономическая, цель которой – развалить Россию, уничтожение её как суверенного государства.

Поэтому подчеркну особо, что нынешняя тотальная санкционная война против России, её международная изоляция связаны не только с военной спецоперацией на Украине. Своими корнями эта «война» в 20-е, 30-е годы, период «холодной войны», связана с развалом СССР в 1991 году, действуя руками агентов влияния в политическом руководстве страны, внутренней «пятой колонны». Об этом прямо и откровенно заявил тогдашний президент США Джордж Буш: «Одержана величайшая победа над СССР, причем руками его внутренней оппозиции». Территория бывшей когда-то Великой России сократилась на 30 %, население сократилось в два раза – с 300 до 150 миллионов, произошло искусственное расчленение русского и других народов Великой России. Экономические связи бывших республик приобрели статус международных и стали оцениваться в долларах США! В повестку дня Запада встала новая задача – расчленения, дезинтеграции России.

Вновь была запущена «пятая колонна». Российским «реформаторам» была рекомендована монетаристская экономическая концепция школы профессора Чикагского университета Милтона Фридмана, Школу фридмановской экономики прошли еще в 80-е годы в Международном институте прикладного системного анализа в Вене (Австрия) будущие либералы-младореформаторы Чубайс, Гайдар, Шохин, Авен, Кох, Улюкаев и ряд других «чикагских мальчиков», ставших активными «перестройщиками», «реформаторами» нового типа.

Курс рыночного фундаментализма, проводимый российскими либерал-экономистами с начала 90-х годов, показал свою ущербность в форме Величайшей российской депрессии.

Именно с этого момента Россия находится в стадии перманентного социально-экономического кризиса. За это время произошло четыре полномасштабных экономических кризиса, не считая «черных» вторников и пятниц, двукратная девальвация рубля, пенсионных и других социально-экономических взрывов. Россия устойчиво «сидит» на сырьевой игле, оставаясь сырьевым придатком развитых стран мира. А слабых, как известно, бьют, что и проявляется в тотальных санкциях коллективного Запада и США против России, которые будут усиливаться и усиливаться.

Это подтвердила Заместитель Госсекретаря США Уэнди Шерман в связи со спецоперацией на Украине и санкционным против России давлениями: «Мы будем продолжать добиваться того, чтобы президент Путин видел последствия своих действий, мы остаемся солидарными с народом Украины. Мы будем надеяться, что президент Путин быстро сделает иной выбор. Санкции не прекратятся и их влияние тоже».

О том, что санкции в связи с началом событий в Украине будут не сомневался никто. Санкционная война – это отработанная у США форма давления на страновых конкурентов и политических противников. Достаточно вспомнить о санкциях к Венесуэле, Ирану, Северной Корее, Югославии. Не следует забывать о санкциях к России в связи с так называемым «делом Магницкого», с присоедине́нием Крыма к России. Кстати, это давление предвидел и Президент РФ В. Путин, если на совещании с членами правительства он откровенно заявил, что «нисколько не сомневался в том, что эти санкции все равно бы вводились… Как они вводились на протяжении многих-многих последних лет».

Если это так, если политическое руководство России «не сомневалось, что санкции против страны все равно бы вводились» и это надолго, тогда возникает удивление: почему не был разработан, опираясь на Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», комплекс мероприятий по заблаговременной подготовке экономики России к возможным санкциям, как это требует статья 1.1 Федерального закона?

Вывод прост: научная система управления в стране рухнула, работает в сиюминутном режиме, в форме «ручного управления», решая лишь сиюминутные проблемы, растеряла опыт стратегического прогнозирования и среднесрочного планирования.

Далее. Как можно расценить акцию, когда Россия, фактически находясь под санкциями Запада в связи с событиями по Крыму, находясь в длительной стагнации, вывезла на Лондонскую товарно-сырьевую биржу почти 300 тонн золота на сумму 16,9 млрд. долларов, при этом в июне 2021 года был подписан закон, разрешающий не возвращать валютную выручку за продажу золота в Россию, фактически узаконив вывоз капитала? Вряд ли эта акция направлена на повышение уровня российской экономической безопасности и вряд ли свидетельствует о теоретически «верном» курсе экономической политики.

Хотелось бы получить ответ с позиции научной экономической теории и на такой вопрос: зачем экономический блок правительства России, утверждая профицитный бюджет, имея внешний долг более 460 млрд долларов увеличил его в 2021 году еще на 11 млрд долларов и в то же время ЦБ излишние деньги вкладывал в ценные бумаги других государств? В результате деньги ФНБ («подушка безопасности»), золотовалютные резервы, которые ЦБ усиленно накапливал, вкладывая в американские ценные бумаги, попали под санкции, оказались замороженными. А ведь нас постоянно убеждали, что это деньги на «черный день». В результате уже в 2022 году – «в черный день» - намеченные для использования деньги ФНБ для финансирования инвестиционных активов использованы не будут.

И таких «научных» акций, снижающих национальную безопасность России, поскольку они на прямую работают не на Россию, правительство провело немало. Что это, теоретическая безграмотность или этому есть другое определение?

8 марта Президент РФ В. Путин подписал закон о поддержке бизнеса и населения, якобы являющимися антисанкционными мерами.

Правительство получило право проводить дополнительную индексацию пенсий в течение 2022 года. Вводится ограничение на вывоз иностранных лекарств. Речь идет о препаратах, привезенных из стран, которые ввели санкции против России. Отменен НДС на покупку гражданами золота. Упрощены правила приема в российские вузы для наших студентов, отчисленных из иностранных учебных заведений. Рекомендовано не осуществлять плановые проверки индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса до конца 2022 года. Все IT-компании на три года будут освобождены не только от проверок контрольными органами, но и от налога на прибыль. Граждане, а также предприятия малого и среднего бизнеса получают право на кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года.

К сожалению, подобные законодательные меры - это не достойный ответ Западу на объявленную им санкционную войну. Если санкционные экономические проблемы будут решаться подобными «экономическими» методами и неадекватными специалистами, экономика будет валиться и валиться, волна инфляции не уляжется, и каковы будут последствия падения предсказать нетрудно. Другими словами, подобное «ручное управление» страну из кризиса не выведет и тем более не решит санкционных проблем.

Вывод опять прост: тридцатилетнее «реформирования» российской экономики либерал-экономистами по ущербным рецептам «Вашингтонского консенсуса» и международных финансовых институтов, приоритеты которых заключаются в первенстве финансовых институтов, снижении регулирующей роли государства в экономике, борьбе с инфляцией только денежными агрегатами, завели Россию в тупик, низвели её до уровня экономически слаборазвитых стран.

Отсюда главный политико-экономический вывод: международная изоляция и санкционное давление США и коллективного Запада должны, наконец, убедить политическое руководство страны, что за тридцатилетние годы «реформ» на теоретически ущербной научной базе, отвергнутой большинством стран, где она внедрялась в начале 90-х годов (Аргентина, Боливия, Польша), и на основе непрофессионального управления сформировалась не экономика развития, а экономика деградации и торможения.

Если Россия и дальше продолжит курс на основе экономической либерализации, рыночного фундаментализма, внешнего управления финансами – то это прямой путь к катастрофе, ввержение страны в яму третьеразрядных стран и даже с возможным последующей распадом Российской Федерации, чего и добиваются США и коллективный Запад.

Второй политико-экономический вывод: наряду с негативными последствиями международная изоляция России содержит и позитивный аспект. Эта изоляция, наконец, если её использовать разумно, на научно выверенной базе, позволит решить сложнейшую сверх задачу, стоящую перед страной - самосохраниться как суверенное государство, как единая территория, как единый народ, дать веру и надежду русскому народу, оказавшемуся после развала Советского Союза за пределами России, найти особые пути увеличения национальной безопасности в идеологической, внешнеполитической, оборонной сферах и особенно в экономической области.

И таким путем, выработанным отечественной практикой 30-х, 40-х, 50-х годов, является мобилизационная модель развития.

Напомню о позитивном опыте противостояния молодого Советского государства жесточайшей санкции в форме Западной финансовой блокады. Именно мобилизационная модель, проведенная ударными темпами, позволила обеспечить успешную индустриализацию и модернизацию молодого Советского государства. Победа советского народа в Великой Отечественной войне очень четко подвела итоги мобилизационной модели экономики.

Более того, реализация мобилизационной модели позволила Советскому Союзу не только полностью восстановить к 1949 году разрушенное войной народное хозяйство, но вырваться и в экономике и научно-технической сферах – атомной энергетике, космонавтике - в мировые лидеры.

Нами разработана «Программа вывода России из кризиса и переходу к устойчивому социально-экономическому росту» с учетом ускоренного переход на период – не более 5-7 лет - к мобилизационной экономике. Определены направления финансового обеспечения для инвестиционного рывка, вовлечение в российскую экономику финансовых ресурсов для выведения экономики как минимум на 10% прирост экономической активности.

Первоочередные качественные составляющие мобилизационной экономики нами публиковались (См.: «Аргументы недели», 01.03.2022г.). Формирование и реализация этой модели будет самым чувствительным ответом для США и коллективного Запада.

Как свидетельствует отечественный опыт, реализовать эту модель следует не хаотично, а централизованно, при жесточайшем централизованном управлении.



Первое крупное, но обязательное для российской действительности направление при формировании новой модели экономического развития – это вопрос кадров. Хотелось бы напомнить ёмкое выражение Сталина, сказанное им в ходе реализации мобилизационной модели в 1935 году в период индустриализации: «Кадры решают всё». Поэтому предстоит убрать «эффективных менеджеров» - приверженцев мировых финансовых элит, сторонников догм либерального рыночного фундаментализма из высших эшелонов российской власти.

Самое сложное в проблеме кадровой составляющей то, что специалистов-профессионалов, которые понимают, какая может быть альтернативная модель нынешнему экономическому курсу, к сожалению, осталось очень мало. Их надо собирать по крупицам. И это сегодня главная задача президента В. Путина, если он действительно хочет добиться снижения санкционных вызовов США и коллективного Запада.

Второе направление - развернуть экономическую политику от сырьевой ее направленности в сторону восстановления отечественного (!) производства, опираясь на собственные силы и ресурсы, жесткой концентрации материальных, финансовых и кадровых ресурсов на ключевых направлениях национальной экономики.

Третье направление – адекватный санкциям США и коллективного Запада симметричный эффективный контрудар. Почему бы не прекратить экспорт сырья, энергоносителей, урана, больше не поставлять удобрения в страны Запада? Почему российский газ до сих пор идет транзитом по территории Украины в Европу? Газпрому давно уже пора вплотную заняться газификацией своей собственной территории. Почему мы до сих пор не заморозили активы иностранных «партнеров» на территории России?

Санкционный удар США и коллективного Запада нанес финансовый удар на 300 миллиардов долларов. Вполне разумно ответить на него симметричным ударом: запретить иностранным инвесторам выводить из России инвестиционные доходы. Хорошо помню, возглавляя делегацию Верховного Совета РФ в Китай в 1993 году, как специалисты информировали меня, что они разрешают иностранному капиталу доступ в реальный сектор экономики и свободные экономические зоны, но при этом ставят условие: в течение оговоренного в Соглашении количества лет иностранный инвестор не может выводить свои прибыли из страны, а должен их реинвестировать в развитие китайской экономики.

И наконец, последнее. Вывод страны из долгосрочного затяжного социально-экономического кризиса предполагает разработку стратегии социально-экономического развития России на 25-30 лет, понятной большинству населения страны, и на этой основе разработку программы качественного экономического роста, конкретизируемого в пятилетних и годовых планах, реформы образования, здравоохранения, пенсионной системы и других направлений социальной сферы с учетом качественных параметров, изложенных президентом РФ в Посланиях Федеральному Собранию РФ.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции