Чиновники от науки наконец-то заткнули финансовую бочку

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11 марта 2022, 08:35 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

На днях позвонил знакомый академик РАН: «Представляете, успели до всего этого финансового кошмара перевести деньги за публикацию статьи». Подробности выглядели так: академик с молодыми учеными написал научную статью, которая требовалась для отчета по госзаданию. Отослали в неплохой западный научный журнал. Там ее завернули и недвусмысленно предложили платную публикацию. Ученые скинулись и успели перевести тысячу евро, пока и курс не стал космическим, и переводы за границу не заблокировали.

Буквально на днях «АН» написали о том, что бредовое правило обязательности публикаций в чужих научных журналах для получения российских бюджетных денег наконец-то отменено. Почти десять лет (три года официально) оно с подачи чиновников вначале из ФАНО, а затем и Миннауки было огромной черной финансовой дырой, через которую бюджетные миллионы долларов текли за границу, поддерживая западные научные журналы. Российские же тем временем задыхались от «щедрости» Миннауки.

Министр Фальков, два года назад заступивший на пост, во время встреч с академиками (такие неформальные встречи были достаточно частыми в начале его карьеры, сейчас, говорят, сошли на нет). Сходу пообещал создать русский академический издательский научный дом, собрать там все журналы и финансировать его как положено. «Но что-то пошло не так». И от 10 до 50 миллионов долларов в год (!), по примерным оценкам, утекало за границу на оплату статей. И в большинстве случаев это были средства из грантов или деньги научных институтов.

То есть, российское министерство, требуя от ученых отчета по работе публикациями в западных журналах и зная, что эти публикации платные, сознательно финансировало научный потенциал нашего геополитического противника! При этом, российские научные журналы, финансировались примерно на 2 миллиона. Только проведение спецоперации и введенные вслед санкции прекратили эту деятельность.

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