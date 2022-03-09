Российским ученым разрешили публиковаться на Родине

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9 марта 2022, 16:35 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Нет худа без добра. В результате санкций, которые приняли западные страны в отношении российских ученых, а именно: отказ от приглашений на научные конференции, фактический запрет на публикации в ведущих журналах, и прочие прелести, до правительства дошла простая истина — наши ученые должны печататься на родине.

Уже много лет тянется грустная история о том, что наших ученых оценивают не по реальным заслугам, а по публикационной активности. Причем в западных журналах. Парадокс, но чтобы получить грант от Российского научного фонда или бюджетное финансирования в рамках государственных программ и проектов требуется обязательная публикация в международных базах научных изданий, прежде всего Web of Science и Scopus!

Перевожу на русский: хочешь получить деньги из нашего бюджета на свои исследования? Изволь гарантировать, что напишешь такую статью, что ее возьмут в лучшие тематические журналы, естественно, западные. Тогда она гарантировано попадет в эти самые базы. А если не возьмут? Тогда на помощь придут посредники, ты им заплатишь от 4 до 10 тысяч долларов и возьмут, никуда не денутся.

Знали ли об этой глупости чиновники, которые управляют наукой? Да им плешь проели, рассказывая. Тот же министр науки Фальков в самом начале своей карьеры клялся на Президиуме РАН, что придумает, как снизить маразм наукометрии. И, естественно, ничего не сделал.

Но грянул гром в виде санкций, замаячила угроза железного научного занавеса и мужик перекрестился. Простите, чиновник очнулся. И вот радостная весть: «Правительство планирует при выполнении федеральных проектов и программ, а также государственных заданий на научные исследования отменить требование по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, включенных в системы цитирования Web of Science и/или Scopus». Об этом сообщили в аппарате не абы кого, а ответственного за науку вице-премьера. Дмитрия Чернышенко. То есть, вопрос решен кардинально и в пользу здравого смысла.

Но даже в эту бочку меда засунули ложку хрена! Миннауки, в руководстве которого нет ни одного ученого, поручено внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований. Когда оценку эффективности

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